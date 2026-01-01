¡No te pierdas las ofertas! Son por tiempo limitado.
Desarrollo de apps web simplificado

Aprendé a crear apps web interactivas con Hostinger Horizons, una herramienta de IA, desde la idea hasta su lanzamiento, sin necesidad de programar.

Cómo desarrollar una aplicación web

01

Definí tu idea y las funciones clave

Empezá por definir el problema principal que tu app web va a resolver y elegí las funciones que va a necesitar.

02

Elegí tus herramientas y tecnología

Podés elegir entre programar vos o hacerlo con IA con Hostinger Horizons, y convertir tus prompts en apps web funcionales sin escribir una sola línea de código.

03

Creá, testeá y publicá

Configurá tu app, testeala y, cuando esté lista, publicala online en un clic gracias a Hostinger Horizons.

¿Necesitás algunas ideas para aplicaciones web sin código?

Conocé ejemplos reales lo que podés armar con Hostinger Horizons, desde sitios web personales hasta herramientas para negocios, todas creadas con IA a partir de prompts simples.
App web CRM

Organizá y gestioná tus contactos fácilmente. Mantené un registro de reuniones y detalles para poder cuidar mejor cada vínculo.
Seguimiento de presupuesto para PPC

Reservas para restaurantes

App web de feedback

Generador de facturas

Creador de currículums

App web de podcast

Creá más rápido, más fácil y de forma más eficiente con Hostinger Horizons, el creador de apps web sin código

Creador de apps web con IA, todo en uno

Hostinger Horizons se encarga de todo, desde el código y el diseño hasta el contenido y el SEO. Conectá Stripe y Supabase y lanzá productos reales que funcionan, sin necesidad de saber programar.

Hecho para avanzar rápido, no para complicarte

Solo tenés que describir tu idea, la inteligencia artificial le da vida rápido y la deja lista para publicar. Funciona en más de 80 idiomas, así podés crear con tus propias palabras.

Publicá rápido, crecé rapidísimo

Publicá con 1 clic y obtené hosting seguro y rápido, dominio personalizado, email profesional y mucho más, todo desde un solo lugar. No necesitás soluciones externas.

La mejor tecnología

Horizons funciona con modelos de lenguaje confiables y herramientas de última generación para ofrecer código, contenido y diseño de alta calidad para tus ideas más ambiciosas de apps web.

¿Estás listo para ver tu idea de proyecto hecha realidad?

¿Querés profundizar más?

Explorá tutoriales completos, guías paso a paso e instructivos que te van a hacer pasar de principiante a experto en IA en poco tiempo. Encontrá todo lo que necesitás para crear tu primer proyecto con IA, y mucho más.
Preguntas frecuentes sobre el desarrollo de apps web

Aquí están todas las respuestas a algunas de las dudas más comunes sobre la creación de apps web.

¿Qué es el desarrollo de apps web?

¿Es necesario saber programar para crear una app web?

¿Cuánto cuesta desarrollar una app web?

¿Qué herramientas necesito para construir una app web?

¿Cómo hago para monetizar o ganar plata con una app web?

¿Cómo hago para promocionar una app web?

¿Cómo hago para mantener una app web?

¿Cómo hago para testear una app web?

¿Cómo hago para proteger una app web?

¿Cómo hago para depurar una app web?

¿Cómo hago para implementar una app web?

¿Cómo hago para alojar una app web?

¿Qué es mejor? ¿Una app web o un sitio web?

¿Qué es mejor? ¿Una app web o una app móvil?

Protejemos tu privacidad

