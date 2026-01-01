Desarrollo de apps web simplificado
Cómo desarrollar una aplicación web
Definí tu idea y las funciones clave
Empezá por definir el problema principal que tu app web va a resolver y elegí las funciones que va a necesitar.
Elegí tus herramientas y tecnología
Podés elegir entre programar vos o hacerlo con IA con Hostinger Horizons, y convertir tus prompts en apps web funcionales sin escribir una sola línea de código.
Creá, testeá y publicá
Configurá tu app, testeala y, cuando esté lista, publicala online en un clic gracias a Hostinger Horizons.
¿Necesitás algunas ideas para aplicaciones web sin código?
App web CRM
Seguimiento de presupuesto para PPC
Reservas para restaurantes
App web de feedback
Generador de facturas
Creador de currículums
App web de podcast
Creá más rápido, más fácil y de forma más eficiente con Hostinger Horizons, el creador de apps web sin código
Creador de apps web con IA, todo en uno
Hostinger Horizons se encarga de todo, desde el código y el diseño hasta el contenido y el SEO. Conectá Stripe y Supabase y lanzá productos reales que funcionan, sin necesidad de saber programar.
Hecho para avanzar rápido, no para complicarte
Solo tenés que describir tu idea, la inteligencia artificial le da vida rápido y la deja lista para publicar. Funciona en más de 80 idiomas, así podés crear con tus propias palabras.
Publicá rápido, crecé rapidísimo
Publicá con 1 clic y obtené hosting seguro y rápido, dominio personalizado, email profesional y mucho más, todo desde un solo lugar. No necesitás soluciones externas.
La mejor tecnología
Horizons funciona con modelos de lenguaje confiables y herramientas de última generación para ofrecer código, contenido y diseño de alta calidad para tus ideas más ambiciosas de apps web.