वेब ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट अब आसान है
एक वेब ऐप्लिकेशन कैसे डेवलप करें
अपना आइडिया और ऐप की मुख्य विशेषताएं परिभाषित करें
सबसे पहले उस मूल समस्या की पहचान करें जिसे आपका वेब ऐप हल करेगा और उसके लिए आवश्यक सुविधाओं की रूपरेखा तैयार करें।
अपने टूल्स और टेक्नोलॉजी चुनें
तय करें कि आप अपनेआप अपने ऐप को प्रोग्राम करेंगे या Hostinger Horizons का उपयोग करेंगे। Horizons के साथ आप बिना किसी कोडिंग के अपने AI प्रॉम्प्ट्स को कार्यात्मक वेब ऐप्स में बदल सकते हैं।
ऐप बनाएं, टेस्ट करें, और लॉन्च करें
अपना ऐप सेट-अप करें, टेस्ट करें, और तैयार होने पर उसे ऑनलाइन पब्लिश करें। Horizons के साथ आप यह सभी एक क्लिक में कर सकते हैं।
क्या आपको कुछ नो-कोड वेब ऐप आइडियाज़ चाहिए?
CRM वेब ऐप
PPC बजट ट्रैकर वेब ऐप
रेस्तरां आरक्षण वेब ऐप
फीडबैक लेने वाला वेब ऐप
इनवॉइस जनरेटर वेब ऐप
बायो डाटा बिल्डर वेब ऐप
पॉडकास्ट वेब ऐप
Hostinger Horizons के नो-कोड वेब ऐप बिल्डर के साथ तेज़, स्मार्ट और आसान तरीके से ऐप बनाएं
ऑल-इन-वन AI वेब ऐप बिल्डर
कोड और डिज़ाइन से लेकर कॉन्टेंट और SEO तक – Hostinger Horizons हर बात का खयाल रखता है। Stripe और Supabase कनेक्ट करें और असली, कार्यात्मक वेब ऐप्लिकेशंस लॉन्च करें। तकनीकी कौशल की कोई आवश्यकता नहीं।
तेज़ गति के लिए बनाया गया है, संघर्ष के लिए नहीं
AI के साथ केवल अपना आइडिया साझा करें और उसे तेज़ी से सच्चाई में बदलता देखें। लॉन्च के लिए तैयार वेब ऐप पाएं। हमारा AI 80+ भाषाएं समझता है, तो आप अपनी स्थानीय भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं।
तेज़ी से लॉन्च करें, और भी तेज़ी से आगे बढ़ें
सुरक्षित और तेज़ होस्टिंग, कस्टम डोमेन, बिज़नेस ईमेल और अन्य सुविधाओं के साथ एक क्लिक में लाइव आएं – सब कुछ एक ही जगह पर। किसी तृतीय-पक्ष समाधान की आवश्यकता नहीं।
उच्च तकनीक द्वारा संचालित
Horizons आपके बेहतरीन वेब ऐप आइडियाज़ के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कोड, कॉपी और डिज़ाइन प्रदान करने के लिए विश्वसनीय LLM और आधुनिक टूल्स पर रन करता है।