Vývoj webových aplikácií je jednoduchý
Ako vyvinúť webovú aplikáciu
Definujte svoju myšlienku a kľúčové vlastnosti
Začnite identifikáciou hlavného problému, ktorý bude vaša webová aplikácia riešiť, a načrtnutím funkcií, ktoré potrebuje.
Vyberte si svoje nástroje a technológie
Vyberte si medzi manuálnym programovaním vašej SaaS aplikácie alebo použitím služby Hostinger Horizons, ktorá premení vaše výzvy na plne funkčný SaaS produkt bez akéhokoľvek programovania.
Vytvorte, otestujte a spustite
Nastavte si aplikáciu, spustite testy a keď bude pripravená, publikujte ju online – s Horizons to zvládnete jedným kliknutím.
Potrebujete nejaké nápady na webové aplikácie bez programovania?
CRM webová aplikácia
Webová aplikácia na sledovanie rozpočtu PPC
Webová aplikácia na rezerváciu pre reštaurácie
Webová aplikácia na zber spätnej väzby
Webová aplikácia na generovanie faktúr
Webová aplikácia na tvorbu životopisov
Webová aplikácia pre podcast
Tvorte rýchlejšie, inteligentnejšie a jednoduchšie s nástrojom na tvorbu webových aplikácií bez programovania Hostinger Horizons
Všestranný AI tvorca webových aplikácií
Od programovania a dizajnu až po obsah a SEO – nechajte Hostinger Horizons, aby sa postaral o všetko. Pripojte Stripe a Supabase a spustite skutočné, fungujúce webové aplikácie – nepotrebujete žiadne technické zručnosti.
Vytvorené pre rýchlosť, nie pre komplikácie
Stačí opísať svoj nápad a nechať AI, aby mu vdýchla život – rýchle a pripravené na spustenie. Funguje vo viac ako 80 jazykoch, takže môžete tvoriť vlastnými slovami.
Rýchly štart, ešte rýchlejší rast
Spustite prevádzku jedným kliknutím s bezpečným a rýchlym hostingom, vlastnou doménou, firemným e-mailom a ďalšími funkciami – všetko na jednom mieste. Nie sú potrebné žiadne riešenia tretích strán.
Poháňané špičkovou technológiou
Horizons využíva overené LLM a najmodernejšie nástroje, aby poskytoval vysokokvalitný kód, text a dizajn pre vaše najodvážnejšie nápady na webové aplikácie.