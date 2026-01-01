¡No te pierdas las ofertas por tiempo limitado!
Desarrollo de aplicaciones web simplificado

Desde la idea hasta la publicación, aprende a crear apps web interactivas con el creador sin código con IA de Hostinger Horizons.

Cómo desarrollar una app web

01

Define tu idea y funciones clave

Empieza identificando los problemas clave que tu app web va a solucionar y define las funciones que necesitará.

02

Elige tus herramientas y tecnología

Decide si la programarás tú o lo harás con Hostinger Horizons y convertirás tus prompts de IA en apps web funcionales sin necesidad de programar.

03

Crea, prueba y publica

Configura tu app, hazle pruebas y cuando esté lista publícala online. Con Horizons puedes hacerlo todo con un solo clic.

¿Necesitas ideas para apps web sin código?

Explora ejemplos reales de apps web que puedes desarrollar con Hostinger Horizons, desde proyectos personales hasta herramientas comerciales, todo con IA y hecho realidad con prompts simples.
App web CRM

Administra tus contactos con facilidad y fortalece tus relaciones manteniendo un registro de reuniones y detalles importantes.
App web de seguimiento de presupuesto de PPC

App web para reservas de restaurantes

App web de recopilación de comentarios

App web para generar facturas

App web para crear currículums

App web de podcast

Crea mejor, más rápido y más fácil con el Creador de apps web sin código de Hostinger Horizons

Creador de apps web con AI todo en uno

Desde el código y el diseño hasta el contenido y el SEO, Hostinger Horizons se encarga de todo. Conecta Stripe y Supabase para publicar apps webs funcionales, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Velocidad sin complicaciones

Solo describe tu idea y deja que la IA la haga realidad, de forma rápida y lista para publicarse. Funciona en más de 80 idiomas para que puedes crear con tus propias palabras.

Publica rápido, crece más rápido

Publica con un solo clic: hosting seguro y rápido, dominio personalizado, email profesional y mucho más, todo en un solo lugar. Sin necesidad de soluciones de terceros.

Impulsado con tecnología de punta

Horizons usa LLMs confiables y herramientas de última tecnología para generar código, diseño y textos de la mejor calidad para todas tus ideas de apps web.

¿Quieres saber más?

Explora tutoriales completos, guías prácticas e instrucciones paso a paso que te ayudarán a dominar la IA en un abrir y cerrar de ojos. Consigue todo lo que necesitas para crear tu primer proyecto de IA y mucho más.
Guía de primeros pasos

Mejora tus instrucciones

Errores comunes que debes evitar

Preguntas frecuentes sobre el desarrollo de apps web

Encuentra respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre la creación de apps web.

¿Qué es el desarrollo de aplicaciones web?

¿Necesito saber de código para crear una aplicación web?

¿Cuánto cuesta desarrollar una aplicación web?

¿Qué herramientas necesito para crear una aplicación web?

¿Cómo puedo monetizar una aplicación web?

¿Cómo puedo promocionar una aplicación web?

¿Cómo se mantiene una aplicación web?

¿Cómo puedo probar una aplicación web?

¿Cómo protejo una aplicación web?

¿Cómo puedo depurar una aplicación web?

¿Cómo implemento una aplicación web?

¿Cómo puedo alojar una aplicación web?

¿Qué es mejor: una aplicación web o un sitio web?

¿Qué es mejor: una aplicación web o una aplicación móvil?

