Le développement d'applications web simplifié
Comment développer une application web
Définissez votre idée et vos fonctionnalités clés
Commencez par identifier le problème principal que votre application web résoudra et par décrire les fonctionnalités dont elle a besoin.
Choisissez vos outils et votre technologie
Programmez votre application SaaS vous-même ou utilisez Hostinger Horizons pour transformer vos requêtes IA en un produit fonctionnel et sans codage.
Créez, testez et lancez
Configurez votre application, lancez des tests et, lorsque vous êtes prêt(e), publiez votre projet en un clic avec Horizons.
Besoin d'idées d'applications web no-code ?
Application web CRM
Outil de suivi de budget PPC
Application web de réservations pour restaurant
Application web de collecte d'avis
Application web de génération de factures
Application web de création de CV
Application web de podcast
Créez plus vite, plus intelligemment et plus facilement avec le créateur d'applications web no-code Hostinger Horizons
Créateur d'applications web IA tout-en-un
Codage, design, contenu et SEO : laissez Hostinger Horizons s'occuper de tout. Connectez Stripe et Supabase pour lancer de vraies applications web fonctionnelles, sans compétences techniques requises.
Rapide et facile à utiliser
Décrivez simplement votre idée et laissez l'IA la concrétiser rapidement et immédiatement. Horizons est disponible dans plus de 80 langues pour que vous puissiez créer avec vos propres mots.
Lancez-vous rapidement, évoluez encore plus vite
Publiez votre application en un clic et profitez d'un hébergement sécurisé et rapide, d'un nom de domaine personnalisé et d'une adresse email professionnelle, le tout au même endroit. Aucune solution tierce nécessaire.
Technologies avancées au service de vos projets
Horizons s'appuie sur des LLM fiables et des outils de pointe pour créer du code, du texte et un design de haute qualité pour vos idées d'applications web les plus audacieuses.