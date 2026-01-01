Webes alkalmazások fejlesztése egyszerűen
Így készíthet webes alkalmazást
Határozza meg ötletét és annak főbb jellemzőit
Kezdje azzal, hogy azonosítja a webalkalmazása által megoldandó fő problémát, és felvázolja a szükséges funkciókat.
Válassza ki eszközeit és technológiáját
Eldöntheti, hogy maga programozza-e, vagy a Hostinger Horizons használatával készíti el, amellyel AI promptjait működő webes alkalmazássá alakíthatja, kódolás nélkül.
Létrehozás, tesztelés és indítás
Állítsa be alkalmazását, futtassa le a teszteket, és ha készen áll, tegye közzé online. A Horizons segítségével mindezt egyetlen kattintással megteheti.
Ihletet keres a kódolás nélküli webes alkalmazásokhoz?
CRM webes alkalmazás
PPC költségvetés-követő webes alkalmazás
Éttermi foglaláskezelő webalkalmazás
Visszajelzésgyűjtő webes alkalmazás
Számlagenerátor webes alkalmazás
Önéletrajz-készítő webes alkalmazás
Podcast webes alkalmazás
Alkosson gyorsabban, okosabban és könnyebben a Hostinger Horizons kódolásmentes webalkalmazás-készítővel
Teljes körű AI partner webes alkalmazásokhoz
A kódtól és dizájntól a tartalomig és a SEO-ig bízzon mindent a Hostinger Horizonsra. Csatlakoztassa a Stripe-ot és a Supabase-t a valódi, működő webes alkalmazások elindításához. Nincs szüksége technikai ismeretekre.
Sebességre tervezve, nehézségek nélkül
Csak írja le ötletét, és az AI életre kelti – gyorsan megkapja a publikálásra kész terméket. Több mint 80 nyelven elérhető, így a saját szavaival alkothat.
Gyors indulás, még gyorsabb növekedés
Publikálás egyetlen kattintással, biztonságos és gyors tárhellyel, egyéni domainnel, üzleti e-mail címmel és sok mással – és mindez egy helyen. Nincs szükség külsős megoldásokra.
A legfejlettebb technológia áll mögötte
A Horizons megbízható nagy nyelvi modelleken és élvonalbeli eszközökön fut, ezáltal kiváló minőségű kódot, szöveget és dizájnt biztosít webes alkalmazásokkal kapcsolatos legmerészebb ötleteihez.