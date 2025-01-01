MVP-fejlesztés egyszerűen, mesterséges intelligenciával
Ötletéből gyorsan működőképes terméket faraghat. Nincs szükség kódolásra vagy fejlesztőkre.
Így fejleszthet minimálisan életképes terméket (MVP-t)
Határozza meg MVP ötletét
Határozza meg a termék által megoldandó problémát, és azokat a lényeges jellemzőket, amelyek alátámasztják a koncepcióját.
Fejlesszen MVP-t kódolás nélkül
Egyszerű AI-kérésekkel működő MVP-t készíhet a Hostinger Horizons segítségével – nincs szükség technikai ismeretekre vagy bonyolult beállításokra.
Tesztelés, finomítás és publikálás
Ellenőrizze MVP-jét valódi felhasználókkal, végezzen rajta fejlesztéseket és tegye közzé egyetlen kattintással a Horizons segítségével.
MVP ötletekre van szüksége?
Tanulmánytervező eszköz
Készletnyilvántartó eszköz
AI chatbot
Feladatpriorizálási eszköz
CRM-eszköz
PPC költségvetés-követő eszköz
Önéletrajz-készítő eszköz
Hozza létre MVP-jét gyorsabban a Hostinger Horizons segítségével
Teljes körű MVP fejlesztő
A Horizons mindent kezel, a dizájntól és a kódolástól kezdve a tartalomig és a SEO-ig. Csatlakoztasson olyan eszközöket, mint a Stripe és a Supabase, hogy működőképes MVP-ket hozzon létre, kódolás nélkül.
Sebességre tervezve, nehézségek nélkül
Írja le ötletét, és a mesterséges intelligencia percek alatt működő MVP-vé alakítja azt. Több mint 80 nyelven elérhető, így saját szavaival fejleszthet.
Gyors indulás, még gyorsabb növekedés
Élesítse MVP-jét egyetlen kattintással, tárhelyszolgáltatással, egyéni domainnel, üzleti e-mail címmel és egyebekkel – mindezt csomagja részeként. Nincs szükség külső bővítményekre.
Élvonalbeli AI technológia áll mögötte
A Horizons megbízható nagy nyelvi modelleket és fejlett integrációkat használ, hogy letisztult kódot, optimalizált tartalmat és modern dizájnt biztosítson MVP-je számára.