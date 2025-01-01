Programare MVP simplificată cu ajutorul AI-ului
Transformă-ți ideea rapid într-un produs funcțional. Fără programare sau dezvoltatori.
Cum să dezvolți un produs minim viabil (MVP)
Definește-ți ideea de MVP
Identifică problema pe care produsul tău o va rezolva și caracteristicile esențiale pe care se va baza conceptul tău.
Construiește-ți MVP-ul fără programare
Folosește Hostinger Horizons pentru a transforma prompturi AI simple într-un MVP funcțional – nu ai nevoie de abilități tehnice sau configurări complexe.
Testează, rafinează și lansează
Validează-ți MVP-ul cu utilizatori reali, fă îmbunătățiri și publică-l cu un singur click cu Horizons.
Ai nevoie de idei pentru MVP-uri?
Instrument de planificare a studiilor
Instrument de urmărire a inventarului
Chatbot AI
Instrument de prioritizare a sarcinilor
Instrument CRM
Instrument de urmărire a bugetului PPC
Instrument de creare a CV-urilor
Construiește-ți MVP-ul mai rapid cu Hostinger Horizons
Builder MVP all-in-one cu AI
De la cod și design la conținut și SEO, Horizons se ocupă de toate. Conectează instrumente precum Stripe și Supabase pentru a lansa MVP-uri funcționale - fără programare.
Conceput pentru viteză, fără bătăi de cap
Descrie-ți ideea, iar AI-ul o transformă într-un MVP funcțional în câteva minute. Cu suport în peste 80 de limbi, poți construi cu propriile tale cuvinte.
Te lansezi rapid, scalezi și mai rapid
Lansează-ți MVP-ul cu un singur click, cu găzduire, un domeniu personalizat, email business și multe altele – toate incluse. Fără extensii de la terți.
Pe bază de tehnologie AI de vârf
Horizons folosește LLM-uri de încredere și integrări avansate pentru a oferi cod curat, conținut optimizat și design modern pentru MVP-ul tău.