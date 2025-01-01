Programare MVP simplificată cu ajutorul AI-ului

Programare MVP simplificată cu ajutorul AI-ului

Cum să dezvolți un produs minim viabil (MVP)

Învață pașii cheie: definește-ți ideea, construiește-ți MVP-ul cu ajutorul AI-ului și testează-l cu utilizatori reali înainte de scalare.
01

Definește-ți ideea de MVP

Identifică problema pe care produsul tău o va rezolva și caracteristicile esențiale pe care se va baza conceptul tău.

02

Construiește-ți MVP-ul fără programare

Folosește Hostinger Horizons pentru a transforma prompturi AI simple într-un MVP funcțional – nu ai nevoie de abilități tehnice sau configurări complexe.

03

Testează, rafinează și lansează

Validează-ți MVP-ul cu utilizatori reali, fă îmbunătățiri și publică-l cu un singur click cu Horizons.

Începe-ți călătoria cu exemple gata de construit.
Ai nevoie de idei pentru MVP-uri?

Instrument de planificare a studiilor

Ajută elevii sau cursanții să își organizeze programul, să stabilească obiective de studiu și să urmărească progresul.
Instrument de urmărire a inventarului

Chatbot AI

Instrument de prioritizare a sarcinilor

Instrument CRM

Instrument de urmărire a bugetului PPC

Instrument de creare a CV-urilor

Construiește-ți MVP-ul mai rapid cu Hostinger Horizons

Builder MVP all-in-one cu AI

De la cod și design la conținut și SEO, Horizons se ocupă de toate. Conectează instrumente precum Stripe și Supabase pentru a lansa MVP-uri funcționale - fără programare.

Conceput pentru viteză, fără bătăi de cap

Descrie-ți ideea, iar AI-ul o transformă într-un MVP funcțional în câteva minute. Cu suport în peste 80 de limbi, poți construi cu propriile tale cuvinte.

Te lansezi rapid, scalezi și mai rapid

Lansează-ți MVP-ul cu un singur click, cu găzduire, un domeniu personalizat, email business și multe altele – toate incluse. Fără extensii de la terți.

Pe bază de tehnologie AI de vârf

Horizons folosește LLM-uri de încredere și integrări avansate pentru a oferi cod curat, conținut optimizat și design modern pentru MVP-ul tău.

Ești gata să-ți transformi ideea unică în realitate?

Întrebări frecvente despre programare MVP

Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre instrumentul nostru de programare MVP.

