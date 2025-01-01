Розробка MVP за допомогою ШІ
Перетворіть ідею на функціональний продукт. Навички програмування не потрібні.
Як розробити мінімально життєздатний продукт?
Визначте ідею MVP
Визначте призначення продукту та основні функції, щоб реалізувати вашу ідею.
Створіть MVP без програмування
Використайте Hostinger Horizons, щоб перетворити прості підказки ШІ на MVP. Навички програмування не потрібні.
Протестуйте та запустіть
Перевірте MVP на реальних користувачах, внесіть зміни та опублікуйте його в один клік за допомогою Horizons.
Потрібні ідеї для MVP?
Інструмент планування навчання
Інструмент для відстеження товарів
Чат-бот ШІ
Інструмент пріоритезації завдань
CRM-інструмент
Трекер бюджету PPC
Конструктор резюме
Створіть MVP з Hostinger Horizons
Конструктор MVP на основі ШІ
Від програмування до SEO – Horizons впорається з усіма завданнями. Підключіть Stripe та Supabase, щоб запустити успішний MVP.
Створено для швидкості
Опишіть ідею, а ШІ перетворить її на MVP за лічені хвилини. Працює на понад 80 мовах – жодних бар'єрів.
Швидкий запуск
Запустіть MVP в один клік з надійним хостингом, власним доменом і корпоративною поштою. Немає потреби в сторонніх рішеннях.
Працює на основі ШІ
Horizons використовує передові інструменти LLM та інтеграції, щоб забезпечити високоякісний код, оптимізований контент і сучасний дизайн для MVP.