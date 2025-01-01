Розробка MVP за допомогою ШІ

Перетворіть ідею на функціональний продукт. Навички програмування не потрібні.

Банківська картка не потрібна
Як розробити мінімально життєздатний продукт?

Дізнайтеся про головні кроки: визначте ідею, створіть MVP за допомогою ШІ та протестуйте його на реальних користувачах перед масштабуванням.
01

Визначте ідею MVP

Визначте призначення продукту та основні функції, щоб реалізувати вашу ідею.

02

Створіть MVP без програмування

Використайте Hostinger Horizons, щоб перетворити прості підказки ШІ на MVP. Навички програмування не потрібні.

03

Протестуйте та запустіть

Перевірте MVP на реальних користувачах, внесіть зміни та опублікуйте його в один клік за допомогою Horizons.

Потрібні ідеї для MVP?

Розпочніть з готових прикладів.
Інструмент планування навчання

Допоможіть студентам або всім, хто навчається, впорядкувати розклад, ставити навчальні цілі та відстежувати прогрес.
Створіть MVP з Hostinger Horizons

Конструктор MVP на основі ШІ

Від програмування до SEO – Horizons впорається з усіма завданнями. Підключіть Stripe та Supabase, щоб запустити успішний MVP.

Створено для швидкості

Опишіть ідею, а ШІ перетворить її на MVP за лічені хвилини. Працює на понад 80 мовах – жодних бар'єрів.

Швидкий запуск

Запустіть MVP в один клік з надійним хостингом, власним доменом і корпоративною поштою. Немає потреби в сторонніх рішеннях.

Працює на основі ШІ

Horizons використовує передові інструменти LLM та інтеграції, щоб забезпечити високоякісний код, оптимізований контент і сучасний дизайн для MVP.

Готові реалізувати вашу ідею?

Поширені запитання про розробку MVP

Знайдіть відповіді на часті запитання про наш інструмент розробки MVP.

