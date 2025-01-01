Розробка веб-застосунків стала простою
Дізнайтеся, як створювати інтерактивні веб-додатки від ідеї до запуску, використовуючи Hostinger Horizons без коду на базі штучного інтелекту.
Як розробити веб-застосунок
Визначте свою ідею та ключові характеристики
Почніть з визначення основної проблеми, яку вирішить ваш веб-додаток, та окреслення необхідних йому функцій.
Оберіть свої інструменти та технології
Оберіть між написанням коду для вашого SaaS-додатку вручну або використанням Hostinger Horizons для перетворення ваших запитів на повнофункціональний SaaS-продукт без будь-якого коду.
Збірка, тестування та запуск
Налаштуйте свій додаток, проведіть тести та, коли будете готові, опублікуйте його онлайн — з Horizons ви можете зробити це одним клацанням миші.
Потрібні ідеї для веб-додатків без коду?
Ознайомтеся з реальними прикладами вебзастосунків, які ви можете розробляти за допомогою Hostinger Horizons, від особистих проектів до бізнес-інструментів — усе це працює на штучному інтелекті та реалізовано за допомогою простих підказок.
Веб-додаток CRM
Веб-додаток для відстеження бюджету PPC
Веб-додаток для бронювання ресторанів
Веб-додаток для збору відгуків
Веб-додаток для генерації рахунків-фактур
Веб-додаток для створення резюме
Podcast web app
Створюйте швидше, розумніше та простіше за допомогою конструктора веб-додатків без коду Hostinger Horizons
All-in-one AI web app builder
From code and design to content and SEO – let Hostinger Horizons handle it all. Connect Stripe and Supabase to launch real, working web applications – no tech skills needed.
Створено для швидкості, а не для труднощів
Просто опишіть свою ідею, і штучний інтелект втілить її в життя – швидко та готову до запуску. Працює понад 80 мовами, тож ви можете створювати власними словами.
Швидкий запуск, ще швидший розвиток
Запустіть онлайн одним кліком завдяки безпечному та швидкому хостингу, власному домену, бізнес-електронній пошті та багато іншого – все в одному місці. Немає потреби в сторонніх рішеннях.
Працює на передових технологіях
Horizons працює на перевірених LLM-системах та передових інструментах, щоб забезпечити високоякісний код, текст та дизайн для ваших найсміливіших ідей веб-додатків.
Хочете зануритися глибше?
Ознайомтеся з вичерпними навчальними посібниками, практичними посібниками та покроковими інструкціями, які миттєво переведуть вас від новачка до професіонала в галузі штучного інтелекту. Отримайте все необхідне для створення свого першого проекту зі штучним інтелектом та багато іншого.