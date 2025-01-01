Розробка веб-застосунків стала простою

Дізнайтеся, як створювати інтерактивні веб-додатки від ідеї до запуску, використовуючи Hostinger Horizons без коду на базі штучного інтелекту.

Почніть безкоштовно

Кредитна картка не потрібна.

Розробка веб-застосунків стала простою

Як розробити веб-застосунок

01

Визначте свою ідею та ключові характеристики

Почніть з визначення основної проблеми, яку вирішить ваш веб-додаток, та окреслення необхідних йому функцій.

02

Оберіть свої інструменти та технології

Оберіть між написанням коду для вашого SaaS-додатку вручну або використанням Hostinger Horizons для перетворення ваших запитів на повнофункціональний SaaS-продукт без будь-якого коду.

03

Збірка, тестування та запуск

Налаштуйте свій додаток, проведіть тести та, коли будете готові, опублікуйте його онлайн — з Horizons ви можете зробити це одним клацанням миші.

Почніть безкоштовно

Потрібні ідеї для веб-додатків без коду?

Ознайомтеся з реальними прикладами вебзастосунків, які ви можете розробляти за допомогою Hostinger Horizons, від особистих проектів до бізнес-інструментів — усе це працює на штучному інтелекті та реалізовано за допомогою простих підказок.

Потрібні ідеї для веб-додатків без коду?

Веб-додаток CRM

Організовуйте та керуйте контактами без зусиль. Зміцнюйте стосунки, ведучи записи про зустрічі та деталі.Почати будівництво

Веб-додаток для відстеження бюджету PPC

Веб-додаток для бронювання ресторанів

Веб-додаток для збору відгуків

Веб-додаток для генерації рахунків-фактур

Веб-додаток для створення резюме

Podcast web app

Створюйте швидше, розумніше та простіше за допомогою конструктора веб-додатків без коду Hostinger Horizons

All-in-one AI web app builder

From code and design to content and SEO – let Hostinger Horizons handle it all. Connect Stripe and Supabase to launch real, working web applications – no tech skills needed.

Створено для швидкості, а не для труднощів

Просто опишіть свою ідею, і штучний інтелект втілить її в життя – швидко та готову до запуску. Працює понад 80 мовами, тож ви можете створювати власними словами.

Швидкий запуск, ще швидший розвиток

Запустіть онлайн одним кліком завдяки безпечному та швидкому хостингу, власному домену, бізнес-електронній пошті та багато іншого – все в одному місці. Немає потреби в сторонніх рішеннях.

Працює на передових технологіях

Horizons працює на перевірених LLM-системах та передових інструментах, щоб забезпечити високоякісний код, текст та дизайн для ваших найсміливіших ідей веб-додатків.

Готові втілити свою унікальну ідею проєкту в реальність?

Почніть безкоштовно

Кредитна картка не потрібна.

Хочете зануритися глибше?

Ознайомтеся з вичерпними навчальними посібниками, практичними посібниками та покроковими інструкціями, які миттєво переведуть вас від новачка до професіонала в галузі штучного інтелекту. Отримайте все необхідне для створення свого першого проекту зі штучним інтелектом та багато іншого.

Посібник з початку роботи

Посібник з початку роботи

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Відео
Покращте свої підказки

Покращте свої підказки

Підручник
Відео
Типові помилки, яких слід уникати

Типові помилки, яких слід уникати

Підручник
Відео

Найчастіші запитання щодо розробки веб-застосунків

Ось відповіді на деякі з найпоширеніших запитань, які ми отримуємо щодо створення веб-додатків.

Що таке розробка веб-додатків?

Чи потрібно мені знати, як програмувати, щоб створити веб-додаток?

Скільки коштує розробка веб-додатку?

Які інструменти мені потрібні для створення веб-застосунку?

Як я можу монетизувати веб-додаток?

Як мені просувати веб-додаток?

Як мені підтримувати веб-додаток?

Як мені протестувати веб-додаток?

Як захистити веб-додаток?

Як налагодити веб-застосунок?

Як розгорнути веб-застосунок?

Як розмістити веб-застосунок?

Що краще: веб-додаток чи веб-сайт?

Що краще: веб-додаток чи мобільний додаток?