Розробка веб-застосунків стала простою

Не обов'язково! Ви можете вивчити такі мови програмування, як HTML, CSS та JavaScript, або використовувати фреймворки, як Node.js або Django. Але якщо ви хочете уникнути складнощів, інструменти без коду та штучного інтелекту, такі як Hostinger Horizons, дозволяють вам описати свою ідею власними словами та миттєво створити робочий веб-додаток.