Штучний інтелект для малого бізнесу: трансформуйте те, як ви працюєте та розвиваєтесь
Малий бізнес може використовувати штучний інтелект, щоб заощадити час, зменшити витрати та відкрити нові можливості. За допомогою Hostinger Horizons — платформи без коду — ви можете втілити свої ідеї в життя, від вебсайтів до інтерактивних інструментів, і все це без технічних навичок.
Як штучний інтелект допомагає малому бізнесу будувати та масштабуватися
- Створюйте внутрішні інструменти, не покладаючись на розробників
- Запускайте швидкі MVP для тестування нових ідей або продуктів
- Замініть дорогі сторонні інструменти на індивідуальні, масштабовані рішення
- Оптимізуйте операції, автоматизуючи повторювані завдання та робочі процеси
- Звільніть час команди, щоб зосередитися на стратегії, інноваціях та взаємовідносинах з клієнтами
Ознайомтеся з готовими до використання підказками штучного інтелекту, щоб стимулювати свій розвиток
Ми створили бібліотеку підказок штучного інтелекту, спеціально розроблених для малого бізнесу, щоб допомогти вам швидко та впевнено використовувати штучний інтелект. За допомогою Hostinger Horizons ви можете втілити ці підказки в життя — просто натисніть «Почати створення» та запустіть свій наступний інструмент або проект.
Вебсайт бізнесу
Валідатор бізнес-ідей
Веб-додаток для бронювання ресторанів
Трекер воронки продажів
Додаток для збору відгуків
Генератор рахунків-фактур
Вебсайт членства
Створюйте, запускайте та розвивайтеся швидше з Hostinger Horizons
Hostinger Horizons надає вам універсальну платформу без написання коду, щоб перетворити ваші бізнес-ідеї на практичні інструменти та рішення — швидко, легко та без необхідності технічних навичок.
Створено для тих, кому потрібно швидко рухатися
Опишіть свою ідею, і Horizons перетворить її на робочий інструмент — швидкий, безперебійний та готовий до запуску. Він працює понад 80 мовами, тому нічого не загубиться в перекладі.
Ваш універсальний партнер зі штучним інтелектом
Horizons поєднує досвід дизайнера, розробника та копірайтера в єдиній платформі, яка допомагає вам швидше створювати та запускати.
Миттєві рішення, створені для масштабування
Забудьте про технічні проблеми — Hostinger допоможе вам. Завдяки простому налаштуванню ви можете швидко втілити свої ідеї в Інтернет і зосередитися на веденні свого бізнесу.
Експертна підтримка, коли вам це потрібно
Ви ніколи не будуєте самі. Наша команда підтримки клієнтів працює цілодобово та без вихідних, а також має багатомовну підтримку, яка допоможе вам подолати будь-які труднощі.
Хочете зануритися глибше?
Ознайомтеся з вичерпними навчальними посібниками, практичними посібниками та покроковими інструкціями, які миттєво переведуть вас від новачка до професіонала в галузі штучного інтелекту. Отримайте все необхідне для створення свого першого проекту зі штучним інтелектом та багато іншого.
Що користувачі кажуть про Hostinger Horizons
Кодування за допомогою Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger Horizons, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент для створення додатків на базі штучного інтелекту від @Hostinger Horizons і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger Horizons може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger Horizons — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї, перш ніж повністю вдаватися до роботи.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, використовуючи HORIZONS AI від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger Horizons – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються події з @Hostinger Horizons! Було дуже весело взаємодіяти з новим оновленням штучного інтелекту. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger вдалося реалізувати Horizons... Неймовірно швидко, як це дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит на Hostinger Horizons. Дійсно круті речі!
Я спробував Hostinger Horizons, і це революційний варіант! Цей конструктор додатків на базі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Це як мати веб-розробника/розробника програмного забезпечення вищого рівня, готового створити все, що ви тільки можете уявити.
Ви можете створювати досить непогані речі за допомогою Hostinger Horizons. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.