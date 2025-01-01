Розробка SaaS-додатків стала простою

Вартість залежить від вашого підходу. Самостійне написання коду потребує часу, але менше грошей; найм розробників може бути дорогим. Використання SaaS-конструктора без коду, такого як Hostinger Horizons, є бюджетним, з доступними планами, які починаються від [динамічна нижча ціна], і дозволяють вам створювати, тестувати та запускати SaaS-продукти без значних початкових інвестицій.