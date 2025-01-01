Розробка SaaS-додатків стала простою
Перетворіть свою ідею мікро-SaaS-додатку на реальний продукт з легкістю, використовуючи платформу Hostinger Horizons без коду.
Як створити SaaS-додаток
Виконайте ці три прості кроки, щоб втілити свій мікро-SaaS-проект у життя — без кодування чи команди розробників.
Визначте свою ідею та основні характеристики
Уточніть проблему, яку вирішить ваш SaaS-додаток, та окресліть основні функції для ваших користувачів.
Оберіть свою платформу та інструменти
Оберіть між написанням коду для вашого SaaS-додатку вручну або використанням Hostinger Horizons для перетворення ваших запитів на повнофункціональний SaaS-продукт без будь-якого коду.
Збірка, тестування та запуск
Опишіть, що ви хочете, і дозвольте Horizons створити ваш SaaS-продукт. Запустіть його одним кліком, включаючи хостинг, вбудовані інтеграції та власний домен.
SaaS-рішення, які ви можете створювати — без коду, лише ваша креативність
Відкрийте для себе типи SaaS-продуктів, які ви можете створювати за допомогою Hostinger Horizons, від бізнес-інструментів до цифрових послуг — і все це за допомогою простих підказок.
Штучний чат-бот
CRM-інструмент
Інструмент відстеження інвентарю
Інструмент пріоритезації завдань
Інструмент відстеження бюджету PPC
Інструмент для створення резюме
Інструмент планування навчання
Створюйте швидше та простіше за допомогою конструктора SaaS без коду від Horizons
Універсальний партнер зі штучним інтелектом
Hostinger Horizons обробляє все — від логіки бекенду до дизайну — та підключається до таких інструментів, як Stripe та Supabase, тож ви можете запустити справжній SaaS-продукт без написання коду.
Швидкість і простота
Просто опишіть свою ідею SaaS, і Hostinger Horizons швидко перетворить її на готовий до запуску додаток. Завдяки підтримці понад 80 мов ви можете створювати для глобальної аудиторії.
Легко запускайте та масштабуйте
Запустіть одним кліком і насолоджуйтесь хостингом, керуванням доменами та бізнес-інструментами — без потреби в сторонніх послугах.
Працює на передових технологіях
Horizons використовує провідні LLM та передові інструменти штучного інтелекту для створення високоякісного коду, контенту та дизайну навіть для ваших найамбітніших SaaS-концепцій.
Хочете зануритися глибше?
Ознайомтеся з вичерпними навчальними посібниками, практичними посібниками та покроковими інструкціями, які миттєво переведуть вас від новачка до професіонала в галузі штучного інтелекту. Отримайте все необхідне для створення свого першого проекту зі штучним інтелектом та багато іншого.