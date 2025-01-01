Розробка SaaS-додатків стала простою

Перетворіть свою ідею мікро-SaaS-додатку на реальний продукт з легкістю, використовуючи платформу Hostinger Horizons без коду.

Почніть безкоштовно

Кредитна картка не потрібна.

Розробка SaaS-додатків стала простою

Як створити SaaS-додаток

Виконайте ці три прості кроки, щоб втілити свій мікро-SaaS-проект у життя — без кодування чи команди розробників.

01

Визначте свою ідею та основні характеристики

Уточніть проблему, яку вирішить ваш SaaS-додаток, та окресліть основні функції для ваших користувачів.

02

Оберіть свою платформу та інструменти

Оберіть між написанням коду для вашого SaaS-додатку вручну або використанням Hostinger Horizons для перетворення ваших запитів на повнофункціональний SaaS-продукт без будь-якого коду.

03

Збірка, тестування та запуск

Опишіть, що ви хочете, і дозвольте Horizons створити ваш SaaS-продукт. Запустіть його одним кліком, включаючи хостинг, вбудовані інтеграції та власний домен.

Почніть безкоштовно

SaaS-рішення, які ви можете створювати — без коду, лише ваша креативність

Відкрийте для себе типи SaaS-продуктів, які ви можете створювати за допомогою Hostinger Horizons, від бізнес-інструментів до цифрових послуг — і все це за допомогою простих підказок.

SaaS-рішення, які ви можете створювати — без коду, лише ваша креативність

Штучний чат-бот

Створіть розумного чат-бота, який відповідає на запитання клієнтів, скеровує користувачів або автоматизує поширені завдання, допомагаючи компаніям покращувати послуги та заощаджувати час.Почати будівництво

CRM-інструмент

Інструмент відстеження інвентарю

Інструмент пріоритезації завдань

Інструмент відстеження бюджету PPC

Інструмент для створення резюме

Інструмент планування навчання

Створюйте швидше та простіше за допомогою конструктора SaaS без коду від Horizons

Універсальний партнер зі штучним інтелектом

Hostinger Horizons обробляє все — від логіки бекенду до дизайну — та підключається до таких інструментів, як Stripe та Supabase, тож ви можете запустити справжній SaaS-продукт без написання коду.

Швидкість і простота

Просто опишіть свою ідею SaaS, і Hostinger Horizons швидко перетворить її на готовий до запуску додаток. Завдяки підтримці понад 80 мов ви можете створювати для глобальної аудиторії.

Легко запускайте та масштабуйте

Запустіть одним кліком і насолоджуйтесь хостингом, керуванням доменами та бізнес-інструментами — без потреби в сторонніх послугах.

Працює на передових технологіях

Horizons використовує провідні LLM та передові інструменти штучного інтелекту для створення високоякісного коду, контенту та дизайну навіть для ваших найамбітніших SaaS-концепцій.

Готові втілити свою унікальну ідею проєкту в реальність?

Почніть безкоштовно

Кредитна картка не потрібна.

Хочете зануритися глибше?

Ознайомтеся з вичерпними навчальними посібниками, практичними посібниками та покроковими інструкціями, які миттєво переведуть вас від новачка до професіонала в галузі штучного інтелекту. Отримайте все необхідне для створення свого першого проекту зі штучним інтелектом та багато іншого.

Посібник з початку роботи

Посібник з початку роботи

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Покращте свої підказки

Покращте свої підказки

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Типові помилки, яких слід уникати

Типові помилки, яких слід уникати

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Найчастіші запитання щодо розробки SaaS-додатків

Ось відповіді на деякі з найпоширеніших запитань, які ми отримуємо щодо створення SaaS-додатків.

Що таке розробка SaaS-додатків?

Чи потрібно мені знати, як писати код, щоб створити SaaS-додаток?

Скільки коштує створення SaaS-додатку?

Як я можу монетизувати свій SaaS-додаток?

Як я можу просувати свій SaaS-додаток?

Яка різниця між SaaS та мікро SaaS?

Як мені підтримувати SaaS-додаток?

Як мені протестувати SaaS-додаток?

Як захистити SaaS-додаток?

Як розгорнути та розмістити SaaS-додаток?