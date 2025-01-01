ШВИДКІСТЬ, БЕЗПЕКА ТА МАСШТАБ Штучний інтелект, який допомагає вам творити швидше, краще та легше

Постійно передовий Ми регулярно оцінюємо найкращі доступні моделі штучного інтелекту та оновлюємо наші системи, щоб ви завжди мали доступ до найстабільніших та найпотужніших інструментів. Немає потреби самостійно щось тестувати, оновлювати чи інтегрувати.

Працює з вашими словами Вам не потрібно вивчати жодних спеціальних команд. Просто опишіть свою ідею будь-якою з понад 80 підтримуваних мов, і штучний інтелект подбає про дизайн, копірайтинг та функціональність за вас.

Ніякого обміну даними, ніколи Ваші розмови та проекти є конфіденційними. На відміну від деяких інших інструментів штучного інтелекту, Horizons не використовує ваші дані для навчання своїх моделей. Те, що ви створюєте, залишається вашим.