Безпосереднє редагування тексту стало простішим
Завдяки режиму редагування тексту Hostinger Horizons ви можете просто клацнути текст, який бачите в попередньому перегляді, і миттєво переписати його. Без підказок, без команд, лише плавне редагування на місці.
Легко змінюйте та покращуйте свій контент
With Horizons, you can update your content directly in the preview window. Enable editing mode, click what you want to change, and start typing – it’s that simple.
Update headlines, paragraphs, or button text and see your edits appear live. No add-ons, no wasted messages, no waiting.
Витрачайте менше часу на редагування, більше часу на створення
Вносьте точні зміни на місці
Безкоштовно змінюйте текст
Отримайте результати миттєво
Що користувачі кажуть про Hostinger Horizons
Вайб-кодування пришвидшує розробку на 45%, а Hostinger Horizons, перетворює ідеї на робочі проєкти за лічені години, а не тижні.
Нещодавно я мав нагоду протестувати новий інструмент для створення додатків на основі ШІ – @Hostinger Horizons. Я приємно вражений. 😎
Hostinger Horizons – це, мабуть, найефективніший інструмент для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger Horizons – це інноваційне рішення для створення MVP і тестування проєкту перед запуском.
Ви не повірите, як легко створити бажаний сайт, використовуючи Hostinger Horizons! Це щось дивовижне – переконайтеся самі!
Hostinger Horizons — це інструмент, який допомагає реалізувати будь-яку ідею. Достатньо описати проєкт, щоб отримати готовий продукт.
Мені подобається працювати з @Hostinger Horizons! Нещодавні оновлення допомогли ефективніше розвивати мій проєкт.
Я вражений, як Hostinger запустив Horizons... У це складно повірити, але він настільки швидко дозволяє будь-кому розгортати фронтенд і бекенд.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons дійсно вирізняється серед інших інструментів. Я здивувався, наскільки просто вдалося налаштувати піддомен для додатка.
Тепер можна створювати додатки, просто ввівши запит у Hostinger Horizons. Неймовірний інструмент!
Hostinger Horizons вражає! Цей конструктор ШІ створює чудові сайти та додатки за лічені хвилини. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
За допомогою Hostinger Horizons можна створити успішні проєкти. Він не схожий на звичайний конструктор сайтів – це щось більше.