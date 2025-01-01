Безпосереднє редагування тексту стало простішим

Завдяки режиму редагування тексту Hostinger Horizons ви можете просто клацнути текст, який бачите в попередньому перегляді, і миттєво переписати його. Без підказок, без команд, лише плавне редагування на місці.

Банківська картка не потрібна.

Легко змінюйте та покращуйте свій контент

With Horizons, you can update your content directly in the preview window. Enable editing mode, click what you want to change, and start typing – it’s that simple.

Update headlines, paragraphs, or button text and see your edits appear live. No add-ons, no wasted messages, no waiting.

РЕДАГУВАННЯ НА МІСЦІ
РЕДАГУВАННЯ НА МІСЦІ

Витрачайте менше часу на редагування, більше часу на створення

Вносьте точні зміни на місці

Просто виберіть елемент, який потрібно оновити, і зміниться лише цей елемент. Більше не потрібно ламати голову над описом редагувань або ризикувати неочікуваними коригуваннями від штучного інтелекту.

Безкоштовно змінюйте текст

Отримайте результати миттєво

Що користувачі кажуть про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Вайб-кодування пришвидшує розробку на 45%, а Hostinger Horizons, перетворює ідеї на робочі проєкти за лічені години, а не тижні.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав нагоду протестувати новий інструмент для створення додатків на основі ШІ – @Hostinger Horizons. Я приємно вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons – це, мабуть, найефективніший інструмент для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger Horizons – це інноваційне рішення для створення MVP і тестування проєкту перед запуском.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити бажаний сайт, використовуючи Hostinger Horizons! Це щось дивовижне – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger Horizons — це інструмент, який допомагає реалізувати будь-яку ідею. Достатньо описати проєкт, щоб отримати готовий продукт.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається працювати з @Hostinger Horizons! Нещодавні оновлення допомогли ефективніше розвивати мій проєкт.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Я вражений, як Hostinger запустив Horizons... У це складно повірити, але він настільки швидко дозволяє будь-кому розгортати фронтенд і бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger Horizons дійсно вирізняється серед інших інструментів. Я здивувався, наскільки просто вдалося налаштувати піддомен для додатка.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер можна створювати додатки, просто ввівши запит у Hostinger Horizons. Неймовірний інструмент!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons вражає! Цей конструктор ШІ створює чудові сайти та додатки за лічені хвилини. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

За допомогою Hostinger Horizons можна створити успішні проєкти. Він не схожий на звичайний конструктор сайтів – це щось більше.

Готові втілити свою унікальну ідею проєкту в реальність?

Хочете зануритися глибше?

Ознайомтеся з вичерпними навчальними посібниками, практичними посібниками та покроковими інструкціями, які миттєво переведуть вас від новачка до професіонала в галузі штучного інтелекту. Отримайте все необхідне для створення свого першого проекту зі штучним інтелектом та багато іншого.
