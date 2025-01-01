Edición de texto directa y simple

Con el modo de edición de texto de Hostinger Horizons, puedes simplemente hacer clic en el texto que ves en la vista previa y reescribirlo al instante. Sin instrucciones ni comandos, solo edición fluida y en tiempo real.

No necesitas tarjeta de crédito.

Cambia y mejora tu contenido con facilidad

Con Horizons puedes modificar tu contenido directamente desde la vista previa. Activa el modo de edición, haz clic en lo que quieras cambiar y empieza a escribir. Así de simple.

Modifica titulares, párrafos o botones y comprueba los resultados en el momento. Sin complementos, sin gastar mensajes, sin esperas.

EDITA EN EL MOMENTO

Menos tiempo editando, más tiempo creando

Edita con precisión

Selecciona el elemento que quieres editar y solo ese cambiará. No más explicaciones largas ni cambios inesperados de la IA.

Modifica el texto gratis

Resultados al instante

Esto opinan los usuarios de Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

La programación sin código reduce el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger Horizons que convierten el lenguaje natural en prototipos funcionales en cuestión de horas en lugar de semanas. La barrera de entrada para desarrollar software es mucho menor.

Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No te creerás lo fácil que es crear lo que quieres para tu sitio web y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons! ¡Es simplemente increíble! ¡Tienes que probarlo!

Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger Horizons! Ha sido muy divertido interactuar con la nueva actualización de IA. Ha sido un antes y un después no solo para mí, sino también para muchos otros.

RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo habrán podido desarrollar Hostinger Horizons... Es una locura lo rápido que permite a cualquiera implementar un sitio o app web.

Zera
@TheZoyaThinking

No puedo imaginar cuánto tiempo llevaba pensando en este proyecto hasta que crearon la IA de Horizons. No sé nada en absoluto de programación de aplicaciones web, pero ahí está: mi proyecto soñado para ayudar a los colegas de trabajo ya está en marcha. ¡Increíble!

Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear apps web con solo introducir instrucciones en Hostinger Horizons. ¡Increíble!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

¿Todo listo para hacer realidad tu proyecto?

¿Quieres profundizar más?

Explora tutoriales completos, guías prácticas e instrucciones paso a paso que te ayudarán a convertirte en un experto en IA en un abrir y cerrar de ojos. Consigue todo lo que necesitas para crear tu primer proyecto de IA y mucho más.
Guía de inicio rápido

Guía de inicio rápido

Mejora tus instrucciones

Mejora tus instrucciones

Errores comunes a evitar

Errores comunes a evitar

