مع وضع تحرير النصوص في Hostinger Horizons، يمكنك ببساطة النقر على النص الذي تراه في المعاينة وإعادة كتابته فورًا. دون أي تعليمات أو أوامر، فقط تحرير سلس ومباشر.

يمكنك تغيير وتحسين المحتوى الخاص بك بسهولة

مع Horizons، يمكنك تحديث محتواك مباشرةً في نافذة المعاينة. فعّل وضع التحرير، وانقر على ما تريد تغييره، وابدأ الكتابة مباشرة بكل البساطة.

حدّث العناوين أو الفقرات أو نصوص الأزرار، وشاهد تعديلاتك تظهر مباشرةً. دون إضافات، ودون رصيد AI مُهدرة، ودون انتظار.

تحرير فوري

استثمر وقتك في الإبداع، لا في التفاصيل.

إجراء تغييرات دقيقة في مكانها

ما عليك سوى تحديد العنصر الذي تريد تحديثه، وسيتغير هذا العنصر وحده. لا مزيد من عناء وصف التعديلات أو المخاطرة بتعديلات AI غير المتوقعة.

تعديل النص مجانًا

احصل على نتائج فوريّة

آراء المستخدمين في Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.

Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! إنه مذهل - شاهد بنفسك!

Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
@nice_gamin60974

أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث AI الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.

RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!

Jordi Robert
مؤسس

لقد أحدثت Hostinger Horizons نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. لقد كان من السهل جدًا إنشاء دومين فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وقد غير ذلك قوانين اللعبة كليا! يُنشئ مُنشئ التطبيقات بالـAI مواقع إلكترونية وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
صاحب مشروع

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

هل ترغب في التعمق أكثر؟

استكشف دروسًا تعليمية شاملة وأدلة إرشادية وتعليمات مفصّلة ستنقلك من مبتدئ إلى محترف AI في وقت قصير. احصل على كل ما تحتاجه لبناء مشروعك الأول في مجال AI، وأكثر.
دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
فيديو
حسّن تعليماتك

حسّن تعليماتك

درس تعليمي
فيديو
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
فيديو

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

