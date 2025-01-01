Priame úpravy textu sú jednoduché

Vďaka režimu úprav textu v Hostinger Horizons môžete jednoducho kliknúť na text, ktorý vidíte v ukážke, a okamžite ho prepísať. Žiadne výzvy, žiadne príkazy, len plynulá úprava na mieste.

Ľahko upravujte a vylepšujte svoj obsah

S Horizons môžete aktualizovať obsah priamo v okne náhľadu. Zapnite režim úprav, kliknite na to, čo chcete zmeniť, a začnite písať – je to také jednoduché.

Aktualizujte nadpisy, odseky alebo text tlačidiel a uvidíte, ako sa vaše úpravy zobrazujú naživo. Žiadne doplnky, žiadne zbytočné správy, žiadne čakanie.

ÚPRAVA NA MIESTE

Strávte menej času úpravami, viac času tvorbou

Robte presné zmeny priamo na mieste

Jednoducho vyberte prvok, ktorý chcete aktualizovať, a zmení sa iba tento prvok. Už žiadne trápenie sa s popisovaním úprav alebo riskovanie neočakávaných úprav od AI.

Upravujte text zadarmo

Získajte výsledky okamžite

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

@markdiantonio

Tvorba bez programovania skráti vývoj o 45 %, pričom nástroje ako Hostinger Horizons premenia prirodzený jazyk na funkčné prototypy za niekoľko hodín namiesto týždňov. Vstupná bariéra pri vytváraní softvéru je dramaticky nižšia.

@Martinko

Nedávno som mal možnosť vyskúšať nový AI nástroj na tvorbu aplikácií @Hostinger Horizons a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

@web3wikis

Hostinger Horizons môže byť najefektívnejším nástrojom na vytváranie aplikácií za milióny dolárov.

Digitálny špecialista

Hostinger Horizons je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a testovať nápady predtým, ako sa do toho pustíte naplno.

@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť presne to, čo chcete pre svoju webovú stránku a zákazníkov, pomocou AI HORIZONS od Hostingeru! Jednoducho úžasné – presvedčte sa sami!

Tvorca obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, pomocou ktorého si môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí ho len vysvetliť a ono to jednoducho funguje.

@nice_gamin60974

Páči sa mi, ako sa veci vyvíjajú s @Hostinger Horizons! Bolo naozaj zábavné s novou AI aktualizáciou spolupracovať. Zmenila pravidlá hry nielen pre mňa, ale poznám aj veľa ďalších.

@rezmeram

Zaujímalo by ma, ako Hostinger dokázal vytvoriť Horizons... Je šialené, ako rýchlo umožňuje komukoľvek nasadiť front-end aj back-end.

@TheZoyaThinking

Neviem ani povedať, ako dlho čakal tento projekt na mojom zozname, až kým ste nevytvorili Horizons AI. O programovaní webových aplikácií neviem nič. 0 a je to tu. Môj vysnívaný projekt, ktorým pomôžem kolegom, je ŽIVÝ. Paráda!

Zakladateľ

Hostinger Horizons je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne prelomový. Nastavenie subdomény pre môj blog v mojej webovej aplikácii bolo také jednoduché – povedal som si: „Páni!“

@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoduchým zadaním výzvy na Hostinger Horizons. Naozaj skvelá vec!

@HephaestusNo1

Vyskúšal som Hostinger Horizons a je to prevratná verzia! Tento nástroj na tvorbu AI aplikácií bez nutnosti programovania vytvára elegantné webové stránky a aplikácie za pár minút – navrhuje, programuje a píše za vás. Stojí za vyskúšanie.

@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Podnikateľ

S Hostinger Horizons si môžete vytvoriť celkom pekné veci. Je to na rozdiel od typického nástroja na tvorbu webových stránok – je to viac.

Ste pripravení premeniť svoj jedinečný projekt na skutočnosť?

