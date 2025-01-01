Edições diretas de texto facilitadas
Com o modo de edição de texto da Hostinger Horizons, você pode simplesmente clicar no texto que vê na pré-visualização e reescrevê-lo instantaneamente. Sem prompts, sem comandos, apenas uma edição suave e prática.
Edite e melhore facilmente seu conteúdo
Com a Horizons, você pode editar seu conteúdo diretamente na janela de visualização. Ative o modo de edição, clique no que deseja alterar e comece a digitar – é simples assim.
Edite títulos, parágrafos ou textos de botões e veja suas edições aparecerem ao vivo. Sem complementos, sem mensagens desperdiçadas, sem esperas.
Gaste menos tempo editando e mais tempo criando
Faça alterações precisas no local
Ajuste o texto grátis
Tenha resultados instantaneamente
O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons
O Vibe coding reduz o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como a Hostinger Horizons transformando linguagem natural em protótipos que funcionam em horas, e não em semanas. A barreira para criar software é drasticamente menor.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos a Horizons IA da @Hostinger e preciso falar que fiquei impressionado. 😎
A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.
Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de investir tudo.
É inacreditável como é simples montar o que você precisa para seu site e seus clientes usando a IA HORIZONS da Hostinger! Simplesmente fantástico – veja você mesmo!
Hostinger Horizons é a ferramenta que pode construir a ideia que você teve – só explicar o que quer, e tudo funciona como mágica.
Estou adorando o rumo que as coisas estão tomando com a @Hostinger Horizons! A nova atualização da IA tem sido muito divertida de interagir. Foi uma mudança radical não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que conheço.
Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que ela deixa qualquer implementar um front e back end.
Não consigo dizer há quanto tempo esse projeto ficou na minha lista de "um dia eu tiro do papel" ATÉ vocês criarem a IA da Horizons. Não sei nada de programação de web apps. Zero e ele está lá. Meu projeto dos sonhos para ajudar a galera está ONLINE. Que demais!
A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"
Agora você pode criar aplicações web simplesmente digitando um prompt na Hostinger Horizons. Muito legal!
Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástico! Este criador de apps com IA sem programação cria sites e apps muito bons em minutos — ela faz o design, o código e o conteúdo para você. Vale a pena testar.
É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.
Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.