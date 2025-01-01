Edições diretas de texto facilitadas

Com o modo de edição de texto da Hostinger Horizons, você pode simplesmente clicar no texto que vê na pré-visualização e reescrevê-lo instantaneamente. Sem prompts, sem comandos, apenas uma edição suave e prática.

Edite e melhore facilmente seu conteúdo

Com a Horizons, você pode editar seu conteúdo diretamente na janela de visualização. Ative o modo de edição, clique no que deseja alterar e comece a digitar – é simples assim.

Edite títulos, parágrafos ou textos de botões e veja suas edições aparecerem ao vivo. Sem complementos, sem mensagens desperdiçadas, sem esperas.

EDITAR NA HORA

Gaste menos tempo editando e mais tempo criando

Faça alterações precisas no local

Basta selecionar o elemento que deseja editar e somente esse elemento será alterado. Chega de se esforçar para descrever edições ou correr o risco de ajustes inesperados da IA.

Ajuste o texto grátis

Tenha resultados instantaneamente

O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

O Vibe coding reduz o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como a Hostinger Horizons transformando linguagem natural em protótipos que funcionam em horas, e não em semanas. A barreira para criar software é drasticamente menor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos a Horizons IA da @Hostinger e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de investir tudo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

É inacreditável como é simples montar o que você precisa para seu site e seus clientes usando a IA HORIZONS da Hostinger! Simplesmente fantástico – veja você mesmo!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Hostinger Horizons é a ferramenta que pode construir a ideia que você teve – só explicar o que quer, e tudo funciona como mágica.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Estou adorando o rumo que as coisas estão tomando com a @Hostinger Horizons! A nova atualização da IA tem sido muito divertida de interagir. Foi uma mudança radical não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que conheço.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que ela deixa qualquer implementar um front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não consigo dizer há quanto tempo esse projeto ficou na minha lista de "um dia eu tiro do papel" ATÉ vocês criarem a IA da Horizons. Não sei nada de programação de web apps. Zero e ele está lá. Meu projeto dos sonhos para ajudar a galera está ONLINE. Que demais!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Agora você pode criar aplicações web simplesmente digitando um prompt na Hostinger Horizons. Muito legal!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástico! Este criador de apps com IA sem programação cria sites e apps muito bons em minutos — ela faz o design, o código e o conteúdo para você. Vale a pena testar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Pronto para transformar sua ideia única de projeto em realidade?

