Direkte Textbearbeitung leicht gemacht
Mit Hostinger Horizons-Textbearbeitungsmodus klicken Sie einfach auf den Text in der Vorschau und schreiben ihn sofort um. Keine Eingabeaufforderungen, keine Befehle, stattdessen problemloses Bearbeiten direkt am gewünschten Element.
Inhalte ganz einfach ändern und verbessern
Mit Horizons können Sie Ihre Inhalte direkt in der Vorschau bearbeiten. Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus, klicken Sie auf das gewünschte Element und beginnen Sie zu tippen – so einfach ist das.
Aktualisieren Sie Überschriften, Absätze oder Button-Texte und sehen Sie Ihre Änderungen in Echtzeit. Keine Add-ons, keine verschwendeten KI-Credits, kein Warten.
Weniger Zeit mit Bearbeiten, mehr mit Erstellen verbringen
Präzise, ausschließlich das Element betreffende Änderungen
Text kostenlos optimieren
Sofort Ergebnisse erhalten
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45%, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons-KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.