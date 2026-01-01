Ein Server ist im Grunde eine physische Anlage oder ein Computer, auf dem Website-Dateien gespeichert werden. Wenn Sie einen Hosting-Dienst kaufen, mieten Sie im Wesentlichen Platz auf einem Server, um Ihre Website zu hosten.

Sie können auch die gesamte physische Anlage exklusiv für Ihre Website mieten. Das nennt man einen dedizierten Server. Allerdings ist dies sehr teuer, und man braucht fortgeschrittene technische Kenntnisse, um den Server zu verwalten.

Eine einfachere und kostengünstigere Lösung ist es, mehrere Websites auf einem Server zu hosten, was als Shared Hosting bezeichnet wird. Hier wird die Serverwartung vom Hosting-Anbieter übernommen und Sie erhalten ein Control Panel, mit dem Sie Ihr Konto einfach verwalten können.

Das hat aber auch einen Nachteil: Da Sie die Serverressourcen mit anderen Nutzern teilen, können sich Probleme, die auf anderen Websites auftreten, auch direkt auf Ihre Website auswirken.

Wenn Sie die Leistung eines dedizierten Servers und die Benutzerfreundlichkeit von Shared Hosting nutzen möchten, ist eine Managed Cloud Hosting-Lösung die perfekte Wahl. Sie bietet Ihnen viel mehr Server-Ressourcen und Leistung als Shared Hosting, während sie gleichzeitig ein intuitives Control Panel und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.