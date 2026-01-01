Professionelle E-Mail-Adresse von Google Workspace

Stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden mit individuellen Geschäfts-E-Mails. Fördern Sie die Zusammenarbeit im Team mit vertrauten Tools wie Google Docs, Sheets und Slides
ab
CHF  5.69 /Mon.
Professionelle E-Mail-Adresse von Google Workspace

Erhalten Sie Ihren Google Workspace Plan

30 % Rabatt
Starter Google Workspace
CHF  5.69 /Mon.
Für 12 Monate. Verlängert sich für CHF 5.69/Mon. um eine Laufzeit von 12 Monaten.
Individuelle Geschäfts-E-Mails sichern, name@Ihr-unternehmen.de
30 GB Speicherplatz pro Postfach
100 Teilnehmer in Videokonferenzen
Sicherheits- und Verwaltungskontrollen
Standard-Support
Terminbuchungs-Seiten
E-Mail-Layouts und Serienbriefe
BESTSELLER
30 % Rabatt
Standard Google Workspace
CHF  11.29 /Mon.
Für 12 Monate. Verlängert sich für CHF 11.29/Mon. um eine Laufzeit von 12 Monaten.
Individuelle Geschäfts-E-Mails sichern, name@Ihr-unternehmen.de
2 TB Speicherplatz pro Postfach
150-Teilnehmer-Videokonferenzen + Aufzeichnung, Geräuschunterdrückung
Sicherheits- und Verwaltungskontrollen
Standard-Support
Terminbuchungs-Seiten
E-Mail-Layouts und Serienbriefe
0 % Rabatt
Plus Google Workspace
CHF  17.79 /Mon.
Für 12 Monate. Verlängert sich für CHF 17.79/Mon. um eine Laufzeit von 12 Monaten.
Individuelle Geschäfts-E-Mails sichern, name@Ihr-unternehmen.de
5 TB Speicherplatz pro Postfach
500-Teilnehmer-Videokonferenzen + Aufzeichnung, Geräuschunterdrückung
Verbesserte Sicherheits- und Verwaltungskontrollen, einschließlich Vault und erweiterter Endpunktverwaltung
Standard-Support
Terminbuchungs-Seiten
E-Mail-Layouts und Serienbriefe
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Wählen Sie Gmail für Ihr Geschäft

Nutzen Sie neue Administrationskontrolle, keine Werbung und Ihre eigenen personalisierten professionellen Adressen. Erhalten Sie eine personalisierte E-Mail-Adresse.
Wählen Sie Gmail für Ihr Geschäft

Bleiben Sie von überall mit Ihrem Team in Verbindung

Treffen Sie sich von überall sicher mit Ihrem Team und nutzen Sie die Premium-Videokonferenzen, die auf der robusten Infrastruktur von Google basieren.
Bleiben Sie von überall mit Ihrem Team in Verbindung

Schneller arbeiten, intelligenter arbeiten

Arbeiten Sie in Echtzeit an Dateien zusammen, richten Sie Besprechungen mit wenigen Klicks ein und erhalten Sie Termine und Kalenderbenachrichtigungen. Google Workspace zentralisiert jedes Tool, das Sie benötigen, um produktiv zu sein.
Schneller arbeiten, intelligenter arbeiten

Entwickelt, um Sie vor Bedrohungen zu schützen

Google Mails maschinelle Lernmodelle blockieren 99,9 % aller Spam-, Phishing- und Malware-Bedrohungen, die in Ihren Posteingang gelangen und machen Google Workspace sicher.
Entwickelt, um Sie vor Bedrohungen zu schützen

Google Workspace: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Google Workspace

Was ist Google Workspace?

Was ist der Unterschied zwischen G Suite und Google Workspace?

Was bekomme ich mit Google Workspace?

Wie melde ich mich bei Google Workspace an?

Wann sollte ich Google Workspace auswählen?

Welchen Workspace-Plan bieten Sie an?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

