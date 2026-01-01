10 Hostinger-Prinzipien
Kundenorientierung
Verantwortung
Lernen und neugierig bleiben
Die Besten einstellen und fördern
Höchste Standards
Freiheit und Verantwortung
Fokus
Handlungsfokussiert
Mut und Offenheit
Ergebnisorientiert
Können Sie sich an dieses eine Meeting erinnern, bei dem eine Kleinigkeit eine endlose Debatte auslöste – und am Ende wusste niemand mehr, worüber man überhaupt gestritten hatte?
Bei Hostinger ist Lernen nicht nur ein Schlagwort – es ist der Treibstoff unserer Innovationskraft. In einer Technologiewelt, in der der Durchbruch von gestern schon die Grundlage für morgen bildet, halten wir nicht nur mit den Trends Schritt: Wir leben Lernen als tägliche Gewohnheit, die sowohl persönliches als auch kollektives Wachstum fördert.
Hostinger wurde fünf Jahre in Folge als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas ausgezeichnet. Ein wesentlicher Faktor für diesen bemerkenswerten Erfolg sind unsere Bemühungen, eine Hochleistungskultur zu fördern.