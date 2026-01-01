Eins.Zwei.Online
Über uns
Finden Sie Ihren Online-Erfolg mit Hostinger
Weltweit anerkannter Webhoster
*Von der Financial Times gewürdigt.
Unsere Geschichte
2004
November. Kaunas, Litauen. Eine Gruppe junger Unternehmer gründet eine neue Firma und nennt sie Hosting Media.
2007
000webhost.com, ein weltweit führender, kostenloser Webhosting-Dienst wurde gestartet.
2008
Wir haben die erstklassige cPanel-Webhosting-Marke Hosting24.com eingeführt.
2011
Hostinger wurde zusammen mit seinem selbst entwickelten hPanel geschaffen.
2016
Unser hauseigener Cloud Hosting-Dienst hat das Licht der Welt erblickt.
2019
Durch stetiges jährliches Wachstum sind wir zu einem Team von über 400 Mitarbeitern weltweit geworden.
2020
Hostinger wurde das am schnellsten wachsende Webhosting-Unternehmen. Wir wurden von Wirtschaftsinstitutionen wie Bitcatcha und PCMag anerkannt.
2021
Hostinger hat den Zyro Website-Baukasten als Teil seiner Dienstleistungen integriert.
2023
Kodee, der KI-Chatbot ist zur Unterstützung unserer Kunden eingeführt worden.
2024
Es gibt mehr als 3 Millionen Kunden.
2025
Hostinger betreut über 4 Millionen Kunden.
Unsere Stärken
Nahtlose Management-Tools
Website-Geschwindigkeit
Engagierter 24/7-Support
Nahtlose Management-Tools
Unabhängig von Ihrem Hintergrund oder Ihren technischen Kenntnissen wurden unsere Tools zur Website-Erstellung und -Verwaltung im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit entwickelt. Kontrollieren Sie alles an einem Ort mit hPanel, von Domains und Webhosting bis zu E-Mail-Konten und mehr. Mit dem KI-gesteuerten Hostinger Website-Baukasten haben Sie mehr Zeit für das Wesentliche – erstellen und veröffentlichen Sie eine Website in wenigen Minuten, ohne Einschränkungen.
Website-Geschwindigkeit
Wir wollen, dass Website-Ersteller und Geschäftsinhaber vorankommen, und zwar schnell. Stellen Sie sich vor, dass Ihre Website mit unseren global verteilten Servern und einer Betriebszeitgarantie von 99,9 % überall auf der Welt in Millisekunden geladen wird. Bieten Sie Ihrem Publikum das beste Nutzererlebnis und beobachten Sie, wie sich Ihre Website-Rankings verbessern.
Engagierter 24/7-Support
Wir sind für jeden da, der im Netz erfolgreich sein will. Unser Kundenerfolgs-Team spricht mehr als 8 Sprachen, sodass Sie Ihre Gedanken und Anliegen in Ihrer eigenen Sprache mit uns teilen können. Verbringen Sie weniger Zeit damit, sich über Ihre technischen Probleme Gedanken zu machen – wir versprechen Ihnen, dass wir uns schnell mit hilfreichen Lösungen bei Ihnen melden.
Millionen zufriedener Kunden
Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort – Millionen von Kunden sind mit Hostinger zufrieden.
Ich hatte kürzlich Kontakt mit dem Customer Success Team von Hostinger. Der Service war einer der besten, die ich je erlebt habe – die Mitarbeiter waren informativ und hilfreich. Selbst mit einer kleinen Menge an Informationen gelang es ihnen, das Problem zu erkennen und schnell zu lösen.
Ich hatte nur einige Kurse in Webentwicklung und -design belegt und war neu in der Verwaltung von Websites. Ich wollte die erlernten Fähigkeiten in der Praxis anwenden, also habe ich mich nach einem guten Hoster umgesehen, bei dem ich die volle Kontrolle über meinen Code habe. So bin ich zu Hostinger gekommen.
Ich habe derzeit 94 Websites bei Hostinger gehostet, und meine Kunden und ich lieben Hostinger aus zwei Gründen: Server-Geschwindigkeit und Fünf-Sterne-Kundensupport. Hostinger ist die beste Plattform für alle, egal ob Anfänger oder Profi-Entwickler.
Fortlaufende Innovation
Ein engagiertes Team von Helden
Bevor wir sprechen, hören wir zu
Hostinger ist wirklich ein solider Host
Die Besten für erstklassige Uptime
Ein Gefühl wie bei einem Premium-Host