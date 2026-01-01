Eins.Zwei.Online

Finden Sie Ihren Online-Erfolg mit Hostinger

Hostinger ist bestrebt, allen Menschen weltweit zu ermöglichen, eine Online-Präsenz zu erstellen – von Entwicklern bis hin zu angehenden Bloggern und Geschäftsinhabern. Mit unserer schnellen Hosting-Technologie, dem KI-gestützten Website-Baukasten und dem benutzerfreundlichen hPanel können Sie online schneller und einfacher erfolgreich sein.
Weltweit anerkannter Webhoster

Hostinger ist inzwischen ein führender Anbieter von Webhosting-Lösungen und bedient über 4 Millionen Kunden aus mehr als 150 Ländern.
Getreu unserem Ruf und zum sechsten Mal in Folge unter den FT 1000 der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas gelistet, verbessern wir kontinuierlich unsere Dienste, erschließen neue Märkte und sind Teil vieler weiterer Erfolgsgeschichten.

*Von der Financial Times gewürdigt.

Unsere Geschichte

2004

November. Kaunas, Litauen. Eine Gruppe junger Unternehmer gründet eine neue Firma und nennt sie Hosting Media.

2007

000webhost.com, ein weltweit führender, kostenloser Webhosting-Dienst wurde gestartet.

2008

Wir haben die erstklassige cPanel-Webhosting-Marke Hosting24.com eingeführt.

2011

Hostinger wurde zusammen mit seinem selbst entwickelten hPanel geschaffen.

2016

Unser hauseigener Cloud Hosting-Dienst hat das Licht der Welt erblickt.

2019

Durch stetiges jährliches Wachstum sind wir zu einem Team von über 400 Mitarbeitern weltweit geworden.

2020

Hostinger wurde das am schnellsten wachsende Webhosting-Unternehmen. Wir wurden von Wirtschaftsinstitutionen wie Bitcatcha und PCMag anerkannt.

2021

Hostinger hat den Zyro Website-Baukasten als Teil seiner Dienstleistungen integriert.

2023

Kodee, der KI-Chatbot ist zur Unterstützung unserer Kunden eingeführt worden.

2024

Es gibt mehr als 3 Millionen Kunden.

2025

Hostinger betreut über 4 Millionen Kunden.

Unsere Stärken

Nahtlose Management-Tools

Website-Geschwindigkeit

Engagierter 24/7-Support

Unabhängig von Ihrem Hintergrund oder Ihren technischen Kenntnissen wurden unsere Tools zur Website-Erstellung und -Verwaltung im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit entwickelt. Kontrollieren Sie alles an einem Ort mit hPanel, von Domains und Webhosting bis zu E-Mail-Konten und mehr. Mit dem KI-gesteuerten Hostinger Website-Baukasten haben Sie mehr Zeit für das Wesentliche – erstellen und veröffentlichen Sie eine Website in wenigen Minuten, ohne Einschränkungen.

Wir wollen, dass Website-Ersteller und Geschäftsinhaber vorankommen, und zwar schnell. Stellen Sie sich vor, dass Ihre Website mit unseren global verteilten Servern und einer Betriebszeitgarantie von 99,9 % überall auf der Welt in Millisekunden geladen wird. Bieten Sie Ihrem Publikum das beste Nutzererlebnis und beobachten Sie, wie sich Ihre Website-Rankings verbessern.

Wir sind für jeden da, der im Netz erfolgreich sein will. Unser Kundenerfolgs-Team spricht mehr als 8 Sprachen, sodass Sie Ihre Gedanken und Anliegen in Ihrer eigenen Sprache mit uns teilen können. Verbringen Sie weniger Zeit damit, sich über Ihre technischen Probleme Gedanken zu machen – wir versprechen Ihnen, dass wir uns schnell mit hilfreichen Lösungen bei Ihnen melden.

Millionen zufriedener Kunden

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort – Millionen von Kunden sind mit Hostinger zufrieden.

Podaz Store
Online-Shop

Ich hatte kürzlich Kontakt mit dem Customer Success Team von Hostinger. Der Service war einer der besten, die ich je erlebt habe – die Mitarbeiter waren informativ und hilfreich. Selbst mit einer kleinen Menge an Informationen gelang es ihnen, das Problem zu erkennen und schnell zu lösen.

Andrew
Web-Entwickler

Ich hatte nur einige Kurse in Webentwicklung und -design belegt und war neu in der Verwaltung von Websites. Ich wollte die erlernten Fähigkeiten in der Praxis anwenden, also habe ich mich nach einem guten Hoster umgesehen, bei dem ich die volle Kontrolle über meinen Code habe. So bin ich zu Hostinger gekommen.

Jeremiah Kobina
Softwareentwickler

Ich habe derzeit 94 Websites bei Hostinger gehostet, und meine Kunden und ich lieben Hostinger aus zwei Gründen: Server-Geschwindigkeit und Fünf-Sterne-Kundensupport. Hostinger ist die beste Plattform für alle, egal ob Anfänger oder Profi-Entwickler.

TECHNOLOGIE

Fortlaufende Innovation

Als einer der schnellsten und effizientesten Webhosting-Anbieter passen wir uns ständig an die neuesten technischen Entwicklungen in der Branche an. Wir verbessern die Infrastruktur unserer Server mit fortschrittlichen Anti-DDoS-Lösungen, LiteSpeed-gestütztem Technologie-Stack, und unser maßgeschneidertes Control Panel – hPanel.
Erfahren Sie mehr über unsere Technologie
MENSCHEN

Ein engagiertes Team von Helden

Hostinger ist einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Webhosting und KI Website-Baukästen mit über 900 Mitarbeitern in 54 Ländern. Wir haben uns ganz unseren Kunden verschrieben, kümmern uns aber genauso engagiert um unsere Mitarbeiter. Wir wollen beruflich wachsen, um unsere Kunden auf das nächste Level zu befördern. Kommen Sie zu Hostinger und arbeiten Sie mit uns!
Karrieremöglichkeiten ansehen
KUNDENORIENTIERUNG

Bevor wir sprechen, hören wir zu

Sie, die Kunden, haben bei Hostinger den höchsten Stellenwert. Ihr Feedback ist der Schlüssel zur Verbesserung unserer Produkte, Prozesse und der allgemeinen Kundenzufriedenheit. Wir sind stets bemüht, die Meinung unserer Kunden durch Umfragen, Online-Bewertungen und persönliche Gespräche zu erfahren.
Kontaktieren Sie uns
Hostinger ist wirklich ein solider Host
Bitcatcha
Die Besten für erstklassige Uptime
PCMag
Ein Gefühl wie bei einem Premium-Host
Quicksprout
