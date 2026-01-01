Ein Virtual Private Server (VPS) ist eine Art von Hosting, die Ihnen eine isolierte Umgebung mit eigener Software, Konfiguration, Daten und Ressourcen bietet, einschließlich CPU, RAM, Speicherplatz und Bandbreite.

Anders als ein dedizierter Server läuft ein VPS als virtuelle Maschine auf einem physischen Host-System mithilfe von Virtualisierungstechnologie. Er funktioniert wie klassisches Webhosting, allerdings mit vollständigem Root-Zugriff und einem deutlich höheren Maß an Isolation, was bessere Flexibilität und Zuverlässigkeit ermöglicht.

Ein VPS kombiniert das Beste aus beiden Welten und eignet sich ideal für Web-Profis, die eine leistungsstarke Hosting-Lösung wünschen, ohne sich um die Verwaltung eines physischen Servers kümmern zu müssen. Außerdem deckt er eine Vielzahl von Bedürfnissen ab, darunter unter anderem:

Website-Hosting. Hosten Sie verschiedene Arten von Websites, darunter auch große Online-Shops auf Plattformen wie PrestaShop, Magento oder WordPress.

Hosten Sie verschiedene Arten von Websites, darunter auch große Online-Shops auf Plattformen wie PrestaShop, Magento oder WordPress. Software-Anwendungs-Hosting. Nutzen Sie ein Control Panel, Containerisierungs-Software oder Frameworks, um unterschiedliche Anwendungen bereitzustellen, beispielsweise Datenbanken, Analyse-Plattformen, CRM-Anwendungen und vieles mehr.

Nutzen Sie ein Control Panel, Containerisierungs-Software oder Frameworks, um unterschiedliche Anwendungen bereitzustellen, beispielsweise Datenbanken, Analyse-Plattformen, CRM-Anwendungen und vieles mehr. Game-Server. Starten Sie einen privaten Multiplayer-Server für Online-Spiele wie Minecraft oder Counter-Strike.

Starten Sie einen privaten Multiplayer-Server für Online-Spiele wie Minecraft oder Counter-Strike. Workflow-Automatisierung. Nutzen Sie n8n, um Anwendungen miteinander zu verbinden und maßgeschneiderte Workflows zur automatischen Datenverarbeitung auf einem zentralisierten Dashboard zu erstellen.

Nutzen Sie n8n, um Anwendungen miteinander zu verbinden und maßgeschneiderte Workflows zur automatischen Datenverarbeitung auf einem zentralisierten Dashboard zu erstellen. Persönliche Large Language Models oder KI-Agenten. Betreiben und optimieren Sie persönliche Large Language Models mit Ollama oder hosten Sie eine individuelle ChatGPT-Version, die Sie bei spezifischen Aufgaben unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie in unserem ausführlichen Leitfaden zu Virtual Private Servern.