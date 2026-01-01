VPS
VPS für Leistung und Stabilität
Wählen Sie Ihren VPS Hosting-Plan
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Sicheres, schnelles und zuverlässiges VPS Hosting
AMD EPYC-Prozessoren und NVMe-SSD-Speicher
Alle unsere VPS sind mit Spitzentechnologie ausgestattet, um datenintensive Projekte mit hohem Traffic zu bewältigen.
1 Gb/s Netzwerkgeschwindigkeit
Profitieren Sie von verzögerungsfreien Ladezeiten und blitzschneller Leistung mit einer Netzwerkgeschwindigkeit von 1 Gb/s – in allen Plänen enthalten.
Hostinger API
Automatisieren Sie Bereitstellungen, verwalten Sie die Infrastruktur und integrieren Sie mit KI – weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation.
Kostenlos: wöchentliche Backups und Snapshot
Schützen Sie Ihre Daten automatisch und nutzen Sie manuelle Snapshots zur Wiederherstellung, wenn etwas schiefgeht.
Solide Leistung, sofort einsatzbereit
Für jedes Projekt ausgerüstet
Was auch immer Sie erstellen oder testen, unser kostengünstiges VPS Hosting und die umfangreichen Konfigurationsoptionen lassen sich Ihren Anforderungen problemlos anpassen.
KI- und LLM-Apps
Web-Apps
Open-Source-Anwendungen
Websites mit hohem Traffic oder E-Commerce
Vertrauen von über 4 Mio. Nutzern – von Branchenführern empfohlen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
Hostinger VPS ist für mich das beste VPS Hosting für Europa, insbesondere für diejenigen, die sich schnelle Reaktionszeiten und makellose Leistung wünschen.
Das Control Panel ist unkompliziert. Auch wenn man technisch nicht besonders versiert ist, kann man seinen Server problemlos verwalten.
Hostinger bietet unverwaltetes VPS Hosting: benutzerfreundliche Tools zum Erstellen von Websites und zur Serververwaltung sowie hervorragende Serverleistung und -sicherheit.
Die CPU ist schnell und responsiv, der Speicher bewältigt problemlos große Datenübertragungen und die Netzwerkgeschwindigkeiten sind für die meisten geschäftlichen oder privaten Projekte mehr als ausreichend.
Hostingers VPS Hosting ist eine solide Wahl für Benutzer, die eine kostengünstige und dennoch zuverlässige Lösung suchen. Es bietet hervorragende Leistung, vollen Root-Zugriff und Skalierbarkeit zu einem erschwinglichen Preis.
Hostinger VPS bietet eine fundierte Mischung aus Erschwinglichkeit, Leistung und Flexibilität und ist daher ideal für alle, die mehr Leistung als Shared Hosting benötigen.
Serverintegrität überwachen
Verfolgen Sie die Leistung Ihres VPS. Erhalten Sie Details zu CPU-, Speicher- und Festplattenauslastung, um Probleme frühzeitig zu beheben.
Sicherheit verwalten
Aktualisieren und richten Sie Firewall-Regeln, SSH-Schlüssel und Reverse-DNS ein, um Ihren VPS-Server sicher, zugänglich und zuverlässig zu verwalten.
Backups und Snapshots erstellen
Hinterlegen Sie Backups und Snapshots, um Ihre Daten zu schützen, und stellen Sie Ihren VPS direkt aus dem Chat schnell wieder her.
Die Benutzeroberfläche ist wirklich übersichtlich, und die Anweisungen sind einfach und leicht verständlich. Der Server holpert nie, und ich kann alles ausführen, was ich möchte.Lesen Sie die ganze Bewertung
VPS-Verwaltung leicht gemacht
Verwaltete Firewall
Die integrierte Firewall-Verwaltung schützt Ihre VPS-Umgebung vor Angriffen und bösartigem Traffic.
DDoS-Schutz
Die Wanguard DDoS-Filterung unterbindet bösartigen Traffic und bietet ein verzögerungsfreies Nutzererlebnis.
Hostinger API MCP-Server
Integrieren Sie Hostingers API mit KI-Tools auf MCP-Basis für Steuerung und Datenzugriff in Echtzeit.
Browser-Terminal
Greifen Sie als Root mit einem Klick auf Ihren VPS zu und führen Sie Befehle mit unserem Browser-Terminal aus.
Docker Compose-Manager
Verwalten Sie Docker Compose-Projekte mühelos über visuelle Steuerung oder einfache KI-Eingabeaufforderungen.
Vollständiger Root-Zugriff
Passen Sie Ihre VPS-Umgebung an und verwalten Sie sie mit uneingeschränkter administrativer Kontrolle.