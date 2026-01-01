ASP.NET ist ein von Microsoft entwickeltes Open-Source-Webanwendungs-Framework, mit dem .NET-Entwickler dynamische Websites, Apps und Webdienste auf verschiedenen Plattformen erstellen können. Es verwendet Programmiersprachen wie C# und Visual Basic.

Beim ASP.NET-Hosting ist die virtuelle Serverumgebung speziell für die Unterstützung von Websites und Anwendungen konfiguriert, die mit dem ASP.NET Core-Framework erstellt wurden.

Mit den VPS-Plänen von Hostinger können Sie beispielsweise Ubuntu 22.04 64bit mit ASP.NET mit einem Klick installieren und mehrere ASP.NET Core-Anwendungen an einem Ort verwalten.