Qu'est-ce que l'hébergement ASP.NET ?

ASP.NET est un framework d'applications web open source créé par Microsoft, qui permet aux développeurs .NET de créer des sites web, des applications et des services web dynamiques sur différentes plateformes. Il utilise des langages de programmation tels que C# et Visual Basic. Dans un hébergement ASP.NET, l'environnement de serveur virtuel est spécifiquement configuré pour prendre en charge les sites web et les applications développés avec le framework ASP.NET Core. Par exemple, les offres VPS de Hostinger vous permettent d'installer Ubuntu 22.04 64 bits avec ASP.NET en un clic et de gérer plusieurs applications ASP.NET Core depuis une interface unique.