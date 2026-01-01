71% পর্যন্ত ছাড়

ASP.NET VPS হোস্টিং

দ্রুত, নিরাপদ, ক্রস-প্ল্যাটফর্ম অ্যাপ তৈরি করুন

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ এআই-পরিচালিত ভিপিএস অটো ম্যালওয়্যার স্ক্যানার
৳  549.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
ASP.NET VPS হোস্টিং

Choose a suitable ASP.NET VPS plan

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

One-click updates
Firewall management
Real-time DDoS monitoring
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
AI agent powered by MCP
Data centers worldwide
Public API
Free .cloud domain for 1 year
সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

জটিল অ্যাপ স্থাপনের সহজ উপায়

ASP.NET Core বাজারে উপলব্ধ দ্রুততম ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কগুলির মধ্যে একটি। এটি আপনাকে ব্রাউজার এবং মোবাইল ডিভাইস সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের জন্য ইন্টারেক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে সক্ষম করে।

ASP.NET কোর প্রকল্পগুলি চালু করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ, আমাদের Ubuntu 22.04 64bit ASP.NET টেমপ্লেট এবং AI সহকারীর জন্য ধন্যবাদ।
ASP.NET হোস্টিং

শক্তিশালী হোস্টিং বৈশিষ্ট্যগুলি অ্যাক্সেস করুন

যখন দ্রুত হোস্টিং সমাধানগুলি সেরা-কার্যক্ষম কাঠামোগুলির একটির সাথে মিলিত হয় তখন কী হয়? বিশ্বমানের অ্যাপ্লিকেশন।

অসাধারণ পারফর্মেন্স

আপনার প্রকল্পগুলির দ্রুত কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করি, যার মধ্যে রয়েছে NVMe SSD এবং AMD EPYC প্রসেসর।

এএমডি ইপিওয়াইসি সিপিইউ

সর্বোচ্চ তথ্য সুরক্ষা

আমাদের স্বয়ংক্রিয় বিনামূল্যের সাপ্তাহিক ব্যাকআপ এবং একটি বিনামূল্যের ম্যানুয়াল স্ন্যাপশটের মাধ্যমে আপনার অগ্রগতি হারানোর বিষয়ে কখনই চিন্তা করবেন না।

সাপ্তাহিক ব্যাকআপ

শক্তিশালী নিরাপত্তা

ব্রুট-ফোর্স আক্রমণ এবং অননুমোদিত অ্যাক্সেস দূর করতে একটি অন্তর্নির্মিত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল এবং DDoS ট্র্যাফিক ফিল্টারিংয়ের সুবিধা নিন।

পরিচালিত ফায়ারওয়াল

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

সারা বিশ্বের দর্শনার্থীদের কাছে পৌঁছান

হোস্টিংগারের ইউরোপ, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকায় ডেটা সেন্টার রয়েছে। দ্রুত কন্টেন্ট ডেলিভারির জন্য আপনার টার্গেট মার্কেটের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন নির্বাচন করুন।

Image

কেন হোস্টিংগার ডেভেলপারদের জন্য চূড়ান্ত পছন্দ

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

AI দিয়ে আপনার VPS পরিচালনা করুন

AI-পরিচালিত VPS সার্ভার ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে তোলে। আপনি এখন আপনার স্থানীয় ভাষায় স্বাভাবিক কথোপকথনের মাধ্যমে আপনার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। AI এজেন্ট সর্বদা চালু থাকে এবং কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই উপলব্ধ থাকে, সমস্ত VPS ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তা করে। আপনি কোনও ত্রুটি ঠিক করছেন, আপনার ফায়ারওয়াল আপডেট করছেন, অথবা ডেটা পরিচালনা করছেন, AI এজেন্ট প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে এবং সহজ প্রম্পটগুলিকে নির্ভরযোগ্য সার্ভার অপারেশনে রূপান্তরিত করে আপনার সময় সাশ্রয় করে।

এআই সহকারী

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

ASP.NET VPS সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ASP.NET VPS হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর পান।

ASP.NET হোস্টিং কী?

আমার প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার জন্য আমি কীভাবে সঠিক ASP.NET হোস্টিং পরিকল্পনা নির্বাচন করব?

একটি বিশেষায়িত ASP.NET হোস্টিং পরিষেবা ব্যবহারের সুবিধা কী কী?

কিভাবে একটি ASP.NET অ্যাপ্লিকেশন চালু করবেন?

ASP.NET অ্যাপ্লিকেশন হোস্ট করার জন্য কি নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে?

ভিপিএস হোস্টিং পরিষেবা ব্যবহারকারীদের জন্য আপনি কোন স্তরের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করেন?

