ASP.NET होस्टिंग

ASP.NET VPS होस्टिंगपर 71% तक की छूट
तेज़, सुरक्षित और क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म ऐप्स बनाएं
जटिल ऐप्स को तैनात करने का सरल तरीका
शक्तिशाली होस्टिंग सुविधाओं का लाभ उठाएं
बेजोड़ प्रदर्शन
हम आपके प्रोजेक्ट्स के लिए तेज प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें NVMe SSD और AMD EPYC प्रोसेसर शामिल हैं।
अधिकतम डेटा सुरक्षा
हमारे स्वचालित साप्ताहिक बैकअप और मुफ्त मैनुअल स्नैपशॉट के साथ अपनी प्रगति खोने की चिंता कभी न करें।
मजबूत सुरक्षा
वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल और डीडीओएस ट्रैफ़िक फ़िल्टरिंग की अंतर्निहित सुविधाओं का लाभ उठाकर ब्रूट-फोर्स हमलों और अनधिकृत पहुंच को समाप्त करें।
डेवलपर्स के लिए होस्टिंगर सबसे बेहतरीन विकल्प क्यों है?
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।