ASP.NET VPS होस्टिंग

पर 71% तक की छूट

तेज़, सुरक्षित और क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म ऐप्स बनाएं

मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप एआई-प्रबंधित वीपीएस ऑटो मैलवेयर स्कैनर
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
ASP.NET VPS होस्टिंग

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

One-click updates
Firewall management
Real-time DDoS monitoring
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
AI agent powered by MCP
Data centers worldwide
Public API
Free .cloud domain for 1 year
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

जटिल ऐप्स को तैनात करने का सरल तरीका

ASP.NET Core बाज़ार में उपलब्ध सबसे तेज़ वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में से एक है। यह आपको ब्राउज़र और मोबाइल डिवाइस सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के लिए इंटरैक्टिव एप्लिकेशन बनाने में सक्षम बनाता है।

हमारे Ubuntu 22.04 64bit ऑपरेटिंग सिस्टम में ASP.NET टेम्प्लेट और AI असिस्टेंट की मदद से ASP.NET Core प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना और उनका रखरखाव करना आसान है।
ASP.NET होस्टिंग

शक्तिशाली होस्टिंग सुविधाओं का लाभ उठाएं

जब तेज़ होस्टिंग समाधान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले फ्रेमवर्क में से एक के साथ मिलते हैं तो क्या होता है? विश्व स्तरीय एप्लिकेशन।

बेजोड़ प्रदर्शन

हम आपके प्रोजेक्ट्स के लिए तेज प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें NVMe SSD और AMD EPYC प्रोसेसर शामिल हैं।

एएमडी ईपीवाईसी सीपीयू

अधिकतम डेटा सुरक्षा

हमारे स्वचालित साप्ताहिक बैकअप और मुफ्त मैनुअल स्नैपशॉट के साथ अपनी प्रगति खोने की चिंता कभी न करें।

साप्ताहिक बैकअप

मजबूत सुरक्षा

वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल और डीडीओएस ट्रैफ़िक फ़िल्टरिंग की अंतर्निहित सुविधाओं का लाभ उठाकर ब्रूट-फोर्स हमलों और अनधिकृत पहुंच को समाप्त करें।

प्रबंधित फ़ायरवॉल

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

दुनिया भर के आगंतुकों तक पहुंचें

Hostinger के डेटा सेंटर यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। तेज़ कंटेंट डिलीवरी के लिए अपने लक्षित बाज़ार के नज़दीक सर्वर स्थान चुनें।

Image

डेवलपर्स के लिए होस्टिंगर सबसे बेहतरीन विकल्प क्यों है?

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

एआई की मदद से अपने वीपीएस को मैनेज करें

AI-प्रबंधित VPS सर्वर प्रबंधन को सरल बनाता है। अब आप अपनी स्थानीय भाषा में सहज बातचीत के माध्यम से अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। AI एजेंट हमेशा चालू रहता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध है, जो VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में सहायता करता है। चाहे आप किसी त्रुटि को ठीक कर रहे हों, अपने फ़ायरवॉल को अपडेट कर रहे हों या डेटा का प्रबंधन कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को सरल बनाता है और आपका समय बचाता है।

एआई सहायक

ASP.NET VPS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ASP.NET VPS होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

ASP.NET होस्टिंग क्या है?

मैं अपने प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं के लिए सही ASP.NET होस्टिंग प्लान का चयन कैसे करूं?

किसी विशेष ASP.NET होस्टिंग सेवा का उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

ASP.NET एप्लिकेशन को कैसे लॉन्च करें?

क्या ASP.NET एप्लिकेशन को होस्ट करने के लिए कोई विशिष्ट आवश्यकताएं हैं?

आप वीपीएस होस्टिंग सेवा उपयोगकर्ताओं को किस स्तर की तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं?

