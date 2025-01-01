ASP.NET VPS होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

उदाहरण के लिए, Hostinger के VPS प्लान आपको एक क्लिक में ASP.NET के साथ Ubuntu 22.04 64bit इंस्टॉल करने और एक ही स्थान से कई ASP.NET Core एप्लिकेशन को मैनेज करने की सुविधा देते हैं।

ASP.NET होस्टिंग में, वर्चुअल सर्वर वातावरण को विशेष रूप से ASP.NET Core फ्रेमवर्क से निर्मित वेबसाइटों और एप्लिकेशन को सपोर्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है।

ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन फ्रेमवर्क है, जो .NET डेवलपर्स को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डायनामिक वेबसाइट, ऐप और वेब सेवाएं बनाने की सुविधा देता है। यह C# और Visual Basic जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करता है।

मैं अपने प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं के लिए सही ASP.NET होस्टिंग प्लान का चयन कैसे करूं?