As we provide self-managed VPS hosting services, you will get full root access and complete control over your server.

To help you manage it, we offer AI Assistant that can help with server configuration, a vast library of VPS Tutorials, knowledge base articles, and Hostinger Academy videos, as well as a 24/7 Customer Success team that can answer any general questions about our VPS hosting services and Game Panel plans.

Many of these resources apply to other multiplayer game servers, such as Hytale VPS hosting, that run on similar VPS environments.