अपने पहले रेफरल पर 450 USD तक कमाएँ। उन्हें 20% की छूट भी मिलेगी!

क्या आपको हमारी सेवाएं पसंद हैं? आप और आपके दोस्त हमारी सेवाओं को दूसरों के साथ साझा करके पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं।

यह ऐसे काम करता है

01

एक मित्र को सूचित करें

उनके लिए सबसे उपयुक्त प्लान चुनें या उन्हें सीधे रेफरल लिंक भेज दें।

02

अपना इनाम हासिल करें

जब वे कोई प्लान खरीदते हैं और 45 दिनों से अधिक समय तक सेवाओं का उपयोग करते हैं तो उन्हें इनाम मिलेगा।

03

अपना भुगतान प्राप्त करें

आपकी कमाई आपको पेपाल, वायर ट्रांसफर या होस्टिंगर बैलेंस के माध्यम से भेजी जाती है।

$3 मिलियन+
बाहर का भुगतान किया
75,000+
सक्रिय सदस्य
315K+
सफल रेफरल
$3 मिलियन+
बाहर का भुगतान किया
75,000+
सक्रिय सदस्य
315K+
सफल रेफरल

किन उत्पादों का उल्लेख करना है

वेब होस्टिंग

वेब होस्टिंग

सुरक्षित। तेज़। एक वेबसाइट ऐसी ही होनी चाहिए। यही हमारे सभी वेब होस्टिंग सेवाओं का वादा है।

वीपीएस होस्टिंग

VPS होस्टिंग के साथ अधिक शक्ति और नियंत्रण। मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप शामिल हैं।

एजेंसी होस्टिंग

उन एजेंसियों और फ्रीलांसरों के लिए बिल्कुल सही है जिन्हें अधिक शक्ति, संसाधन और एकांत वातावरण की आवश्यकता होती है।

होस्टिंगर होराइजन्स

अपने सपने को साकार करें। बिना कोई कोड लिखे, कुछ ही मिनटों में वेब ऐप्स बनाएं और लॉन्च करें।

व्यावसायिक ईमेल

एक पेशेवर बिजनेस ईमेल के साथ अपना ब्रांड बनाएं। अपने व्यवसाय की अपार संभावनाओं को उजागर करें।

वेबसाइट निर्माता

तीन चरणों में एक वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर बनाएं। वेबसाइट का विवरण जोड़ें, AI को इसे बनाने दें, और फिर अंतिम रूप दें।

होस्टिंगर पहुंच

अपने अभियान के विचार का वर्णन करें और AI को कुछ ही सेकंड में भेजने के लिए तैयार ईमेल तैयार करने दें - किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है।
वेब होस्टिंग
क्या आपको Hostinger के साथ बनाया गया आपका प्रोजेक्ट पसंद आया? दूसरों को भी शुरुआत करने में मदद करें।

संदर्भ देने के इतने आसान तरीके हैं

एक कस्टम लिंक भेजें

अपने लिंक को कस्टमाइज़ करें और इसे अपने दोस्तों के साथ कहीं भी शेयर करें।

ईमेल के माध्यम से आमंत्रित करें

उनके लिए सबसे उपयुक्त योजना चुनें और उसे ईमेल के माध्यम से भेजें।

किसी ग्राहक को रेफर करें और एक्सेस प्राप्त करें प्रो

जब आप किसी प्लान को रेफर करते हैं तो आपको अपने क्लाइंट के अकाउंट तक पहुंच मिल जाती है।
संदर्भ देने के इतने आसान तरीके हैं

अपनी इच्छानुसार भुगतान प्राप्त करें

पेपाल या वायर ट्रांसफर

पेपाल (आमतौर पर उसी दिन) या वायर ट्रांसफर के माध्यम से स्वचालित रूप से आपके खाते में पैसे भेजे जाएंगे।

होस्टिंगर बैलेंस

अपने Hostinger बैलेंस में मौजूद पैसे का इस्तेमाल अपनी सदस्यता खरीदने, नवीनीकृत करने या अपग्रेड करने के लिए करें।

होस्टिंगर क्यों?

तेज़, विश्वसनीय वेब होस्टिंग सेवाओं, सहज उपकरणों और 24/7 सहायता के साथ अपने विचार को ऑनलाइन लॉन्च करें।

रेफरल प्रोग्राम से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मैं कितने लोगों को रेफर कर सकता हूँ?

मेरी आय कितनी हो सकती है?

मुझे अपना इनाम मिलने में 45 दिन क्यों लग रहे हैं?

मुझे मेरी कमाई कैसे मिलेगी?

होस्टिंगर रेफरल प्रोग्राम में कौन-कौन से प्लान शामिल हैं?

मैं अपने रेफरल की स्थिति कैसे जांच सकता हूँ?

क्या इसमें भाग लेने के लिए कोई शुल्क लगता है?

दूसरों को कम खर्च में ऑनलाइन सफलता की राह पर आगे बढ़ने में मदद करें।

आपको 450 USD तक मिलेंगे। उन्हें 20% की छूट मिलेगी।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।