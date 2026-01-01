रेफरल की संख्या असीमित होने के कारण, आपकी कमाई भी असीमित है। आपको प्रत्येक योग्य बिक्री के खरीद मूल्य का 20% प्राप्त होगा, लेकिन आप कितनी बिक्री कर सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है।

होस्टिंगर में, हम अपनी होस्टिंग सेवाओं पर 30 दिन की मनी-बैक गारंटी देते हैं। इसका मतलब है कि नए उपयोगकर्ता खरीदारी के बाद 30 दिनों तक पूर्ण धनवापसी का अनुरोध कर सकते हैं।

आपके बैंक की नीतियों के आधार पर, वायर ट्रांसफर पर अतिरिक्त शुल्क और विनिमय दर में अंतर लग सकता है। इसके कारण आपको कम इनाम राशि मिल सकती है। इन शुल्कों से बचने के लिए, PayPal का उपयोग करने पर विचार करें।

वायर ट्रांसफर प्राप्त करने के लिए, आपको 200 अमेरिकी डॉलर एकत्र करने होंगे। फिर, आपको महीने के अंतिम गुरुवार तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इसी दिन सभी वायर ट्रांसफर का भुगतान किया जाता है। यदि आप उस दिन के बाद इनाम के लिए पात्र होते हैं, तो आपका इनाम अगले महीने संसाधित किया जाएगा।

PayPal उन उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन पैसे भेजता है जिन्होंने 50 अमेरिकी डॉलर एकत्र किए हैं। हालांकि, स्वचालन नियमों के कारण, आपको अगले दिन पैसे मिल सकते हैं।

Under the Referrals page on hPanel, you’ll find the Your rewards section. Here you can track your referrals and see both paid and pending commissions.

क्या इसमें भाग लेने के लिए कोई शुल्क लगता है?