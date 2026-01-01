अपने पहले रेफरल पर 450 USD तक कमाएँ। उन्हें 20% की छूट भी मिलेगी!
यह ऐसे काम करता है
एक मित्र को सूचित करें
उनके लिए सबसे उपयुक्त प्लान चुनें या उन्हें सीधे रेफरल लिंक भेज दें।
अपना इनाम हासिल करें
जब वे कोई प्लान खरीदते हैं और 45 दिनों से अधिक समय तक सेवाओं का उपयोग करते हैं तो उन्हें इनाम मिलेगा।
अपना भुगतान प्राप्त करें
आपकी कमाई आपको पेपाल, वायर ट्रांसफर या होस्टिंगर बैलेंस के माध्यम से भेजी जाती है।
किन उत्पादों का उल्लेख करना है
वेब होस्टिंग
वीपीएस होस्टिंग
एजेंसी होस्टिंग
होस्टिंगर होराइजन्स
व्यावसायिक ईमेल
वेबसाइट निर्माता
होस्टिंगर पहुंच
संदर्भ देने के इतने आसान तरीके हैं
एक कस्टम लिंक भेजें
ईमेल के माध्यम से आमंत्रित करें
किसी ग्राहक को रेफर करें और एक्सेस प्राप्त करें प्रो
अपनी इच्छानुसार भुगतान प्राप्त करें
पेपाल या वायर ट्रांसफर
पेपाल (आमतौर पर उसी दिन) या वायर ट्रांसफर के माध्यम से स्वचालित रूप से आपके खाते में पैसे भेजे जाएंगे।
होस्टिंगर बैलेंस
अपने Hostinger बैलेंस में मौजूद पैसे का इस्तेमाल अपनी सदस्यता खरीदने, नवीनीकृत करने या अपग्रेड करने के लिए करें।