Minecraft server hosting

एक बेहतरीन सर्वर के साथ अपनी रचनात्मकता को उजागर करें

मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप एआई-प्रबंधित सर्वर होस्टिंग ऑटो मैलवेयर स्कैनर
₹  449.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
माइनक्राफ्ट_हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

55% की छूट
Game Panel 1
₹  999.00
₹  449.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹10,776.00 (सामान्य कीमत ₹23,976.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹739.00/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
Game Panel 2
₹  1,599.00
₹  599.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹14,376.00 (सामान्य कीमत ₹38,376.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹999.00/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
67% की छूट
Game Panel 4
₹  2,599.00
₹  849.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹20,376.00 (सामान्य कीमत ₹62,376.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,999.00/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
66% की छूट
Game Panel 8
₹  4,999.00
₹  1,699.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
24 माह की सेवाएं ₹40,776.00 (सामान्य कीमत ₹119,976.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹3,999.00/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Mod support
DDoS protection
Full root access
One-click installation
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

निर्माण करो। खोजो। विजय प्राप्त करो।

एक समर्पित Minecraft सर्वर के साथ अपनी Minecraft दुनिया को बनाने, खोजने और जीतने के लिए सही उपकरण प्राप्त करें। त्वरित सेटअप और असीमित खिलाड़ियों के साथ मल्टीप्लेयर गेम Minecraft को एक नए, धमाकेदार स्तर पर ले जाएंगे।

बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया, आप, स्टीव और एलेक्स अब लैग की झंझट से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। बस आपकी कल्पना ही आपकी सीमा है – और हां, वो pesky mobs और creepers भी।
माइनक्राफ्ट_1

आपका गेम। आपका सर्वर। आपकी मर्ज़ी।

आप बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपनी इच्छानुसार गेम (या गेम) बना सकते हैं।

ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन

कम लेटेंसी, लैग-फ्री गेमप्ले और 99.9% अपटाइम की गारंटी का आनंद लें।

माइनक्राफ्ट_2

पूर्ण नियंत्रण। पूरी तरह से अनुकूलन योग्य।

एक ही आसान पैकेज में मैप्स को कस्टमाइज़ करें, मॉड्स और प्लगइन्स इंस्टॉल करें और सर्वर कंट्रोल्स को ऑप्टिमाइज़ करें।

माइनक्राफ्ट_3

कई गेम। असीमित खिलाड़ी।

आप एक साथ कई गेम खेल सकते हैं और असीमित खिलाड़ियों को शामिल कर सकते हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं।

माइनक्राफ्ट_4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

विश्व भर में स्थान। कोई सीमा नहीं।

अपने खिलाड़ियों के नज़दीक सर्वर लोकेशन चुनकर तेज़ लोडिंग और लैग-फ्री गेमप्ले का आनंद लें। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया में स्थित डेटा सेंटरों में से चुनें।

Image

वीपीएस होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

सुरक्षित क्षेत्र में रहें

बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और डीडीओएस सुरक्षा के साथ अनचाहे मेहमानों को बाहर रखें। स्वचालित बैकअप और मैन्युअल स्नैपशॉट यह सुनिश्चित करते हैं कि अप्रत्याशित घटना होने पर आप अपने गेम डेटा को तुरंत और आसानी से पुनर्स्थापित कर सकें।

एआई एजेंट एक सुरक्षा सहयोगी के रूप में कार्य करता है, लगातार सिस्टम की निगरानी करता है, सेवा अपडेट को ट्रैक करता है, और खातों और पैकेजों की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई करता है - ताकि उपयोगकर्ता अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें जबकि सुरक्षा का प्रबंधन स्वचालित रूप से किया जाता है।
माइनक्राफ्ट_5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

Minecraft सर्वर होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Minecraft सर्वर होस्टिंग के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।

Minecraft होस्टिंग क्या है?

मैं अपने Minecraft सर्वर होस्टिंग को कैसे सेट अप कर सकता हूँ?

Minecraft सर्वर की कीमत कितनी होती है?

क्या मैं अपने सर्वर पर चल रहे मॉडपैक को बदल सकता हूँ?

मैं अपने Minecraft सर्वर में मॉड्स कैसे जोड़ूं?

मुझे किस प्रकार के माइनक्राफ्ट सर्वर का एक्सेस मिलेगा?

