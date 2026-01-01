You will enjoy full root access to your Minecraft server and you can switch between Minecraft server types at any time.

Available server types:

Official

CraftBukkit

Spigot

Paper

Purpur

Forge

SpongeVanilla

Cauldron

Tekkit

Feed the Beast

Project Rainbow

Bedrock (pocket)

To help you configure and manage the server, Kodee, our AI Assistant can help – simply prompt and get answers immediately. There’s also a vast library of VPS tutorials, articles, and videos available.

You’ll also have access to a vast library of VPS tutorials, articles, and videos, many of which apply to other multiplayer game servers — including Hytale VPS hosting — that run on similar VPS environments.