hébergeur minecraft

Jouez en toute sécurité

Évitez les intrus grâce au pare-feu intégré et à la protection contre les attaques DDoS. Les sauvegardes automatiques et les snapshots manuels vous permettent de restaurer rapidement et facilement vos données de jeu en cas d'imprévu.Kodee est aussi votre compagnon de sécurité. Pendant que vous profitez de votre partie, notre assistant IA vérifie les comptes et les packs, surveille les mises à jour de service et vous donne des conseils pour renforcer votre sécurité.