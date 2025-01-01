استضافة خادم ماين كرافت

لقد أصبح تحويل لعبة ماين كرافت الخاصة بك إلى شيء فريد، بإضافة التعديلات، أمر سهل مع خادم مخصص.

الخطوة الأولى هي تثبيت مُحمّل تعديلات (mod loader) مثل Fabric أو Forge، والتأكد من تحديث إصدار ماين كرافت، ويمكنك فعل ذلك من لوحة التحكم.

ابحث عن التعديلات التي تريدها، ونزّلها، وثبّتها مع التحقق من متطلبات التثبيت في الوقت نفسه. بعد ذلك، أنشئ مجلدًا جديدًا لتعديلاتك، وحمّل الملفات بامتداد JAR، وغيّر الحالة إلى "بدء"، وأعد تشغيل ماين كرافت.

لمزيد من المعلومات التفصيلية، اطلع على دليلنا التفصيلي لتثبيت تعديلات ماين كرافت.