أسماء دومينات منخفضة السعر

اشترِ دومينات منخفضة السعر مقابل E£49.00 فقط. وفّر أموالك اليوم.

.com
E£  689.00E£  158.29
.online
E£  1,669.00E£  49.00
.shop
E£  1,519.00E£  49.00
.pro
E£  1,379.00E£  149.00
.net
E£  859.00E£  528.89
.xyz
E£  669.00E£  99.00
*السنة الأولى مع تسجيل لمدة سنتين أو أكثر
يتم تضمين حماية الخصوصية مجاناً مع كل دومين متوفر

هل تملك دوميناً؟

انقله

دومينات منخفضة السعر بخواصّ مميزة

تنصيب دومين سهل

تسجيل الدومينات منخفضة السعر أمر في غاية السهولة: ابحث عن أسماء الدومين المفضلة لديك وتابع إلى عملية الدفع، ثم أرسل معلومات اتصالك. ستكون عناوينك الجديدة على الويب حية في وقتٍ وجيز.

دعم الخبراء 24/7

سيكون وكلاء نجاح العملاء لدينا إلى جانبك لدعمك متى احتجت إلى مساعدة في شراء دوميناتك أو إدارتها. نقدم دعم دردشة حية 24/7 وقاعدة معرفية شاملة لأجل راحتك.
دومينات منخفضة السعر بخواصّ مميزة

التجديد التلقائي

وفّر وقتك مع التجديد التلقائي. قبل 30 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية الدومين، ستعمل هذه الميزة تلقائيًا على تمديد فترة التسجيل.

حماية خصوصية الدومين مجانًا

كواحد من أكثر مسجلي الدومينات شهرةً، فإن أمنك هو أوكد أولوياتنا. يأتي كل تسجيل دومين رخيص مع حماية خصوصية WHOIS مجانية لإخفاء معلوماتك في قواعد البيانات العامة ومنع حوادث الأمن السيبراني.
دومينات منخفضة السعر بخواصّ مميزة

احصل على عروض دومينات E£49.00 والمزيد مع Hostinger

عدد كبير من أسماء الدومينات الرخيصة

سواء أردت إنشاء موقع إلكتروني للأعمال أو بريد إلكتروني مخصَّص، سيكون البحث عن دومينك المثالي على بعد نقرة واحدة فقط. من دومينات online. إلى xyz.، نقدم أرخص استضافة لأكثر دومينات المستوى الأعلى شيوعاً.

مسجل نطاق ذو سمعة طيبة

اعتُمدت Hostinger من قبل ICANN، وهي منظمة غير ربحية تنظم تسجيلات الدومينات. باعتماد مسجلي أسماء الدومينات، تؤكد ICANN للأفراد أو الكيانات التجارية إمكانية الوثوق بهم عند شراء دومينات.

أكثر من مجرد مزود دومينات

تقدم Hostinger أكثر من مجرد تسجيلات اسم دومين قيمتها E£49.00. نقدم أيضًا خدمات استضافة مواقع عالية الجودة لمساعدتك في بناء تواجدك الإلكتروني بشكل عام. مع خدمة استضافتنا، يمكنك إنشاء عنوان بريد إلكتروني احترافي أو موقع إلكتروني أو متجر إلكتروني أو كل شيء آخر بينهما.

احصل على دومين مجاني من المستوى الأعلى مع استضافة مشتركة مميزة لمدة 12 شهرًا

الأسئلة الشائعة حول أسماء الدومينات الرخيصة

اعثر على إجابات للأسئلة المتكررة حول تسجيل أرخص الدومينات.

كم يبلغ سعر اسم الدومين الأرخص؟

هل دومينات E£49.00 جيدة مثل الدومينات كاملة السعر؟

على ماذا سأحصل مع دومين منخفض السعر

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

