استضافة ووردبريس المُدارة
إدارة موقع ووردبريس الخاص بك بالطريقة السهلة
سريعة وآمنة وسهلة التشغيل - دون أي إعدادات تقنية. احصل على أداء متميز، وأدوات AI، ودعم فني 24/7 الأسبوع بسعر مناسب.
استكشف خطط استضافة ووردبريس مُدارة
+3 أشهر مجاناً
مزايا Single:
كل ما تحتويه خطة Single، بالإضافة إلى:
أدوات AI المضمنة:
كل ما تحتويه خطة Premium، بالإضافة إلى:
أدوات AI المضمنة:
كل ما تحتويه خطة Business، بالإضافة إلى:
مزايا Single:
كل ما تحتويه خطة Single، بالإضافة إلى:
أدوات AI المضمنة:
كل ما تحتويه خطة Premium، بالإضافة إلى:
أدوات AI المضمنة:
كل ما تحتويه خطة Business، بالإضافة إلى:
السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في خطتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.
وفّر ساعات من إدارة ووردبريس باستخدام AI
منشئ المواقع AI
أنشئ موقعًا إلكترونيًا في أقل من دقيقة باستخدام Elementor أو مُحرر الكتل. أطلق مدوناتك، أو مواقعك التجارية، أو متاجر WooCommerce فورًا.
أداة AI لاكتشاف أخطاء المواقع وإصلاحها
قلّل من وقت الأعطال من خلال الكشف التلقائي عن الأخطاء وإصلاحها - يعمل AI على حل 70% من المشكلات في غضون دقائق، دون الحاجة إلى إدخالك الفني
مُحسِّن المواقع الإلكترونية بالـAI
عزّز أداء موقعك ببنسبة 20% - يعمل AI على تطبيق تحسينات LiteSpeed وكشف الاستعلامات البطيئة تلقائيًا، مما يمنحك موقع إلكتروني أسرع وأكثر موثوقية
قم بربط موقعك بأداة التسويق عبر البريد الإلكتروني بالـAI بنقرة واحدة
أداء فائق السرعة ووقت تشغيل يمكنك الوثوق به
أوقات تحميل أسرع
دون توقف أو فقدان للزوار
تصنيفات أعلى ورؤية AI
مزيد من التحويلات
دعم الخبراء لووردبريس 24/7
أقصى حماية لموقعك الإلكتروني
إزالة البرامج الضارة تلقائيًا
حافظ على موقعك الإلكتروني نظيفًا وآمنًا، فنحن نعمل باستمرار على فحص التهديدات وإزالة الملفات الضارة قبل أن تتسبب في أي ضرر.
حماية جدار الحماية المتقدمة
احمِ وقعك من الهجمات: يعمل جدار حماية تطبيقات الويب (WAF) الخاص بنا على حظر التهديدات قبل وصولها إلى موقعك.
حماية ضد DDoS
تأكد من بقاء موقعك الإلكتروني متاحًا عبر الإنترنت، فنحن نقوم بتصفية حركة المرور الضارة لمنع الهجمات واسعة النطاق من إغراق موقعك.
إدارة أمنية كاملة
لا داعي للقلق بشأن الأمان، فنحن ندير كل شيء خلف الكواليس، ليبقى موقعك محميًا دون أي جهد منك.
استضافة ووردبريس بدون تدخل
اختبار آمن قبل النشر
ابق آمنًا دون تحريك إصبعك
لا تفقد بياناتك أبدًا
أنشئ مواقعك أسرع باستخدام أدوات المطورين الاحترافية
حوّل زوار ووردبريس إلى عملاء باستخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني بالـAI
من ووردبريس إلى البريد الوارد في دقائق
حملات مصممة بالـAI
منسجمة دائمًا مع علامتك التجارية.
تتبع الأداء في الوقت الفعلي من Reach
مجانًا مع خطتك
ترحيل مواقع سريع ومجاني وغير محدود
- لا يوجد تأثير على توفر الموقع المباشر
- تم إكمال 85% من عمليات الترحيل في أقل من 5 دقائق
- يتوفر دعم الخبراء إذا لزم الأمر
موثوق به من قبل أكثر من 4 ملايين مالك موقع إلكتروني حول العالم
لقد كان الأمر مذهلاً منذ البداية مع Hostinger. لم نواجه أي مشكلات على الإطلاق، وإذا خطر علينا أي سؤال، فإن خدمة عملائهم رائعة.
يبذل فريق نجاح العملاء في Hostinger قصارى جهده لفهم مشكلتي.
لطالما بحثت عن شركة استضافة سهلة الاستعمال للمبتدئين ومجهزة جيدًا للحصول على أداء جيّد.