خصم يصل إلى 75% على

استضافة ووردبريس المُدارة

إدارة موقع ووردبريس الخاص بك بالطريقة السهلة

سريعة وآمنة وسهلة التشغيل - دون أي إعدادات تقنية. احصل على أداء متميز، وأدوات AI، ودعم فني 24/7 الأسبوع بسعر مناسب.

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
إدارة موقع ووردبريس الخاص بك بالطريقة السهلة

استكشف خطط استضافة ووردبريس مُدارة

تقدم خدمات الاستضافة لدينا أداءً متميزًا وأدوات AI ودعم 24/7 - كل ذلك بأسعار تناسب نموك.
82% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
E£  39.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£1,872.00 (السعر العادي E£10,512.00). يتم التجديد بسعر E£159.00/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
قرص SSD سعة 10GB
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

مزايا Single:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
75% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
E£  79.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل ما تحتويه خطة Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
63% خصم
Business + AI
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£  139.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
تخزين NVMe بسعة 50GB
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

أدوات AI المضمنة:

مواقع AI فورية باستخدام Elementor أو Block Editor
وكيل AI لووردبريس
أداة AI لستكشاف أخطاء موقع ووردبريس وإصلاحها

كل ما تحتويه خطة Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
اختبار التغييرات والتحديثات بأمان باستخدام أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
أنشئ مواقع إحالة باستخدام أدوات التسويق بالإحالة
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
65% خصم
Cloud Startup + AI
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£  319.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312.00 (السعر العادي E£43,152.00). يتم التجديد بسعر E£849.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 100 موقع إلكتروني
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
تخزين NVMe بسعة 100GB
10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

أدوات AI المضمنة:

مواقع AI فورية باستخدام Elementor أو Block Editor
وكيل AI لووردبريس
أداة AI لستكشاف أخطاء موقع ووردبريس وإصلاحها

كل ما تحتويه خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
100 عمال PHP للمواقع المزدحمة
2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في خطتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

وفّر ساعات من إدارة ووردبريس باستخدام AI

منشئ المواقع AI

منشئ المواقع AI

أنشئ موقعًا إلكترونيًا في أقل من دقيقة باستخدام Elementor أو مُحرر الكتل. أطلق مدوناتك، أو مواقعك التجارية، أو متاجر WooCommerce فورًا.

أداة AI لاكتشاف أخطاء المواقع وإصلاحها

أداة AI لاكتشاف أخطاء المواقع وإصلاحها

قلّل من وقت الأعطال من خلال الكشف التلقائي عن الأخطاء وإصلاحها - يعمل AI على حل 70% من المشكلات في غضون دقائق، دون الحاجة إلى إدخالك الفني

مُحسِّن المواقع الإلكترونية بالـAI

مُحسِّن المواقع الإلكترونية بالـAI

عزّز أداء موقعك ببنسبة 20% - يعمل AI على تطبيق تحسينات LiteSpeed وكشف الاستعلامات البطيئة تلقائيًا، مما يمنحك موقع إلكتروني أسرع وأكثر موثوقية

قم بربط موقعك بأداة التسويق عبر البريد الإلكتروني بالـAI بنقرة واحدة

قم بمزامنة المشتركين لديك مع Hostinger Reach - أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني بالـAI التي تتيح لك إنشاء حملات وإرسالها في ثوانٍ لتنمية جمهورك وتعزيز التحويلات
اعرف المزيد
قم بربط موقعك بأداة التسويق عبر البريد الإلكتروني بالـAI بنقرة واحدة
استضافة ووردبريس مُدارة

أداء فائق السرعة ووقت تشغيل يمكنك الوثوق به

أوقات تحميل أسرع

حافظ على سرعة موقعك مع خوادم LiteSpeed والتخزين المؤقت الذكي. احصل على زيادة في السرعة تصل إلى 40% بفضل تصغير الكود، وتحسين الصور تلقائيًا، وإعادة التوجيه الشامل.

دون توقف أو فقدان للزوار

تصنيفات أعلى ورؤية AI

مزيد من التحويلات

دعم الخبراء لووردبريس 24/7

هل تحتاج إلى مساعدة؟ تواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا في أي وقت عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني.
احصل على مساعدة احترافية في ووردبريس من وكلاء الخبراء لدينا.
هدفنا هو الإجابة في أقل من دقيقتين.
متخصصونا متاحون 24/7 ويتحدثون عدة لغات.
دعم الخبراء لووردبريس 24/7

أقصى حماية لموقعك الإلكتروني

حافظ على موقعك آمنًا باستخدام الحماية المُدارة بالكامل والمتاحة دائمًا. لا يتطلب الأمر أي إعداد من جانبك.

إزالة البرامج الضارة تلقائيًا

حافظ على موقعك الإلكتروني نظيفًا وآمنًا، فنحن نعمل باستمرار على فحص التهديدات وإزالة الملفات الضارة قبل أن تتسبب في أي ضرر.

حماية جدار الحماية المتقدمة

احمِ وقعك من الهجمات: يعمل جدار حماية تطبيقات الويب (WAF) الخاص بنا على حظر التهديدات قبل وصولها إلى موقعك.

حماية ضد DDoS

تأكد من بقاء موقعك الإلكتروني متاحًا عبر الإنترنت، فنحن نقوم بتصفية حركة المرور الضارة لمنع الهجمات واسعة النطاق من إغراق موقعك.

إدارة أمنية كاملة

لا داعي للقلق بشأن الأمان، فنحن ندير كل شيء خلف الكواليس، ليبقى موقعك محميًا دون أي جهد منك.

استضافة ووردبريس بدون تدخل

احصل على أقصى استفادة من ووردبريس باستخدام الاستضافة المُدارة التي توفر ميزات متميزة بسعر معقول.
استضافة ووردبريس بدون تدخل

اختبار آمن قبل النشر

أحدث تغييرات على موقعك الإلكتروني بكل أمان باستخدام أداة التشغيل المرحلي بنقرة واحدة.

ابق آمنًا دون تحريك إصبعك

لا تفقد بياناتك أبدًا

أنشئ مواقعك أسرع باستخدام أدوات المطورين الاحترافية

حوّل زوار ووردبريس إلى عملاء باستخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني بالـAI

قم بمزامنة مشتركيك على ووردبريس مع Hostinger Reach في ثوانٍ - أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني المدعومة بالـAI والمناسبة للمبتدئين والتي تتيح لك إنشاء حملات مذهلة وإرسالها لتنمية جمهورك وتعزيز التحويلات.
من ووردبريس إلى البريد الوارد في دقائق

من ووردبريس إلى البريد الوارد في دقائق

جمّع المشتركين مباشرةً من خلال Gutenberg أو Contact Form 7 أو WPForms، ثم قم بمزامنتهم على الفور مع Hostinger Reach.
ابدأ الآن

حملات مصممة بالـAI

منسجمة دائمًا مع علامتك التجارية.

تتبع الأداء في الوقت الفعلي من Reach

مجانًا مع خطتك

ترحيل مواقع سريع ومجاني وغير محدود

هل لديك موقع ووردبريس مُستضاف على موقع آخر؟ انقل جميع خدماتك إلى Hostinger دون التأثير على ترتيب موقعك في محركات البحث أو أدائه، بما في ذلك مواقع التجارة الإلكترونية.

- لا يوجد تأثير على توفر الموقع المباشر

- تم إكمال 85% من عمليات الترحيل في أقل من 5 دقائق

- يتوفر دعم الخبراء إذا لزم الأمر

ترحيل مواقع سريع ومجاني وغير محدود

موثوق به من قبل أكثر من 4 ملايين مالك موقع إلكتروني حول العالم

Charlie Low
Charlie Low
المؤسس المشارك لشركة Nohma

لقد كان الأمر مذهلاً منذ البداية مع Hostinger. لم نواجه أي مشكلات على الإطلاق، وإذا خطر علينا أي سؤال، فإن خدمة عملائهم رائعة.

Jack Bies
Jack Bies
مدير إبداعي

يبذل فريق نجاح العملاء في Hostinger قصارى جهده لفهم مشكلتي.

Jhon Ortega
Jhon Ortega
صاحب مشروع

لطالما بحثت عن شركة استضافة سهلة الاستعمال للمبتدئين ومجهزة جيدًا للحصول على أداء جيّد.

أصبح بناء إمبراطورية التجارة الإلكترونية أسهل الآن

مع استضافة WooCommerce المُدارة - أداء متميز بأسعار معقولة.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

الأسئلة الشائعة حول استضافة ووردبريس مُدارة

ابحث عن إجابات للأسئلة الشائعة حول خطط ووردبريس الخاصة بنا.

فيم يُستعمل ووردبريس؟

ما هي استضافة ووردبريس المُدارة؟

ما هي حدود وحدة المعالجة المركزية والذاكرة العشوائية (RAM) والعقدة (inode) والقرص لخطط استضافة ووردبريس مُدارة؟

كم تبلغ تكلفة استضافة ووردبريس منخفضة التكلفة؟

ما الفرق بين استضافة ووردبريس وخدمات الاستضافة العامة؟

هل أحتاج إلى استضافة للوردبريس؟

كيف يمكنني تأمين استضافة ووردبريس؟

كيف يمكنني نقل موقع ووردبريس الخاص بي إلى Hostinger؟

كم عدد المواقع التي يمكنك ترحيلها إلى Hostinger؟

كيف يمكن بناء موقع ووردبريس؟

هل يوجد خيار استضافة ووردبريس للوكالات أو المستقلين الذين يديرون مواقع إلكترونية متعددة؟

هل تدعم ووردبريس خطط WooCommerce؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

