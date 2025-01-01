WordPress 托管

最高可享 75% 折扣

专为速度而打造的自托管WordPress主机

免费域名和网站迁移 适用于WordPress的免费AI建站助手 完全自托管维护WordPress网站 全天候客服支持
CNY  21.99 /月

+ 个月免费赠期

现在开始
30天退款保证
Sprinter
Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

为您的网站选择最好的自托管WordPress主机套餐

专为 WordPress 构建的主机服务，可无缝支持所有其他平台。为您的网站获得一流的性能，无论框架如何。

付款须知
Dino Valdez RSNL创意联合创始人

找到我们的客户通常希望我们为他们提供最佳的解决方案。大多数情况下，我们都会在 Hostinger 上为他们构建一个 WordPress 网站

阅读完整故事

Dino Valdez

RSNL创意联合创始人 | rsnlcreative.com

James Leaver Sureshot啤酒厂营销经理

Hostinger 一直超级可靠。我们已经从网站上获得了大量订单，而一致的可靠性是关键。它帮助我们为网站带来了大量流量。我认为从来没有停机过。

阅读完整故事

James Leaver

Sureshot啤酒厂营销经理 | sureshotbrew.com

Douglas Souza Coletivo Estudio 联合创始人

迁移到 Hostinger 后，我们立即看到了安全性改进，这说服了我们迁移所有客户。

阅读完整故事

Douglas Souza

Coletivo Estudio 联合创始人 | coletivoestudio.com.br

快如闪电的性能

更快的加载时间意味着更好的用户体验、更强的搜索引擎优化和更高的转化率。
使用 LiteSpeed 网络服务器和 LSCWP 缓存插件提升您的站点性能。
代码精简、数据中心重选路由和自动图像优化 – 使用 Hostinger CDN 将网站的速度提升40%。
启用对象缓存，将网站响应时间缩短 3 倍。
IPv6 和 HTTP/3 提供低延迟和快速数据传输。
快速 WordPress 网站 Core Web Vitals 报告示例
Review provider

我们的 Hostinger 美国测试站点的速度测试结果返回了全球平均速度极快的 143 毫秒，这使它们成为我们的 A+ 顶级主机之一！

Review provider

如果您有一个小型企业网站、在线商店或不断发展的博客，您的网站可以轻松应对突然的流量高峰。

Review provider

我的页面的平均加载时间是惊人的1.56秒，并且在几个月的测试中正常运行时间超过 99.99%，完全符合承诺。

自托管WordPress主机

通过我们功能丰富的主机来充分利用 WordPress。
使用一键式暂存环境管理工具安全地更改您的网站。
自动 WordPress 更新始终确保您的网站安全。
使用自动备份保护您的数据。
获取完整的工具包——WP-CLI、SSH 访问、Git 集成和 PHP 版本控制。
自托管WordPress主机
Review provider

我已经做了 20 年的 Web 开发。我信任 Hostinger。在他们的控制面板上设置和部署网站也非常容易。

Review provider
Review provider

从来没遇到问题，控制面板是一流的。我的数字营销机构正在用 Hostinger，在他们的服务器上托管了 100 多个客户。

Review provider
Review provider

速度快、控制面板和反恶意软件都非常出色。服务很棒，提供了许多其他公司没有的功能。

Review provider

最大限度的网站保护

我们的自动恶意软件扫描程序可检测并删除恶意文件。
高级 Web 应用程序防火墙面向所有领域，充分保护您的网站。
DDoS 缓解措施通过阻止恶意流量来防止您的站点出现问题。
自托管WordPress主机由 SSL证书和恶意软件保护保障安全
Review provider

Hostinger 证明了自己是一个可靠的网络托管服务。事实上，我们的测试站点在14天的观察期内没有出现过一次停机。

Review provider

套餐包括 SSL 证书，所有服务器都具备了高级安全模块来保护您的数据。

Review provider

通过 DDoS 保护、自动更新、自动网站备份和其他安全措施，您可以放心您的网站是安全的。

加入超过 3 百万网站所有者的行列

开始

使用 WordPress AI 工具快速启动您的网站

创建新网站从未如此简单。
快速上手。只需描述您的需求，即可生成独特的网站内容。
省钱。无需聘请撰稿人即可让您的 WordPress 网站上线。
节省时间。告别写作障碍 - 我们的AI每时每刻都保持着最好的状态，为你创作内容。
保持在线。我们的AI故障排除程序为你检测并修复最常见的网站错误。
使用 WordPress AI 工具快速启动您的网站

轻松使用 WordPress

立即建立您完美的 WordPress 网站。
使用我们的自动安装程序一键设置 WordPress。
使用我们最受好评的主题和插件推荐来自定义您的网站。
获取使用 Hostinger WordPress 插件构建网站的分步指南。
轻松使用 WordPress
Review provider

该面板非常直观。安装 WordPress 非常简单，创建子域名、管理文件和激活 SSL 也是如此。

Review provider
Review provider

我可以从一个地方管理我需要的所有东西，而且配置过程很简单。我已经把所有网站都移到了 Hostinger。

Review provider
Review provider

即使对于不懂技术的人来说，也很容易看懂Hostinger的控制面板，让管理网站变得轻而易举。

Review provider

中文客服， 24小时全天候专业WordPress客户支持

遇到了麻烦？请随时通过在线聊天联系我们的客户成功团队。
从我们的客户成功专家那里获得专业的 WordPress 支持。
立即获得帮助--我们的响应时间中位数不到3分钟。
我们的多语言专家全天候提供服务。
中文客服， 24小时全天候专业WordPress客户支持
Review provider

与其他产品相比，它们在易用性方面是最好的，而且绝对是您获得的最好的即时支持。

Review provider
Review provider

Hostinger一直是我使用过的最好的网络主机供应商。它的与众不同之处在于其卓越的客户支持。

Review provider
Review provider

Hostinger的主机和网站管理软件都很好。他们的支持服务更出色。

Review provider

免费 WordPress 网站迁移

在别处托管 WordPress 网站吗？我们已经为您准备好了。
只需向我们发送迁移请求，即可迁移您的网站。
我们专门的迁移团队将确保从开始到结束的顺利转移。
完成迁移仅需24小时。
现在迁入
免费 WordPress 网站迁移

Hostinger与WordPress 社区

Hostinger 很荣幸成为 WordPress Five for the Future的参与者。我们的团队积极贡献了 5% 的资源，让 WordPress 成为一个更好的平台。除此之外，我们还通过赞助WordCamp做出了更多贡献，包括 WordCamp US、WordCamp Europe 和 WordCamp Asia。
Hostinger与WordPress 社区

一站式WordPress主机

一站式获取所有您需要的工具来运行您的WordPress网站。

免费SSL

免费SSL

同时运行多个网站？您将获得无限量的免费 SSL 证书来确保它们的安全。

专业的电子邮件地址

专业的电子邮件地址

创建多达100个基于域名的电子邮件地址 - 完全免费。

WP-CLI和SSH

WP-CLI和SSH

使用 WP-CLI、SSH 和 SFTP 随时随地管理您的网站。

访问管理

访问管理

与客户一起工作？轻松地分享和管理访问。

内容交付网络

内容交付网络

用Hostinger CDN提升您的网站的速度分数高达40%。

99.9%在线时间保证

99.9%在线时间保证

始终保持您的网站运作 - Hostinger提供99.9%的正常运行时间保证。

加入超过 3 百万网站所有者的行列

开始

WordPress主机的常见问题

了解关于WordPress虚拟主机的常见问题解答

WordPress 的用途是什么？

什么是自托管WordPress 主机？

Hostinger套餐的CPU、RAM、Inode和磁盘限制是什么?

WordPress 主机套餐要花多少钱？

WordPress主机和一般主机服务有什么区别？

我需要 WordPress 托管吗？

如何确保我的 WordPress 主机安全？

如何将我的网站转移到 Hostinger 的 WordPress 主机套餐？

如何启动 WordPress 网站？