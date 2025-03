自托管WordPress主机

Hostinger与WordPress 社区

Hostinger 很荣幸成为 WordPress Five for the Future的参与者。我们的团队积极贡献了 5% 的资源,让 WordPress 成为一个更好的平台。除此之外,我们还通过赞助WordCamp做出了更多贡献,包括 WordCamp US、WordCamp Europe 和 WordCamp Asia。