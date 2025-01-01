专为您的成长而设计
让 Hostinger 变得更强大、更快，我们不能简单地机械地依赖最新的技术。这就是为什么我们最大的优势是团队合作并人性化地让技术为您服务。
速度
响应时间 11-274 毫秒。
支持
24/7 实时在线聊天支持。
高效
最好的性价比。
简洁
有9分之十的用户认为我们的 hPanel 使用体验流畅且直观。
数据中心
所有数据 - 已确保安全
我们通过多级故障保护、RAID-10、每日或每周备份来保护网站。我们所有的10数据中心都分布在全球各地，让你的网站在每个国家都能快速运行。由于我们部署在全球联网的三级数据中心，你的访问者能够享受最低的延迟和无与伦比的可靠性。
套餐包括:
内部构建的 hPanel、访问管理器、LiteSpeed网络服务器、Cloudflare集成、Let’s Encrypt集成、以及内部开发的 WAF。
基础设施
最高效率
安全、快速的性能和稳定性同样重要。我们努力为您的网站保持 99.99% 的正常运行时间。我们的服务器在 CloudLinux 上运行 - 主机服务提供商的领先操作系统。我们正在定期更新我们的系统，保护服务器免受 DDoS 攻击，并使用最新的 LiteSpeed 技术提高它们的速度。
套餐包括:
每日备份、CloudLinux、用于帐户隔离的 LVE 容器、交换机上的 Wanguard 实时反 DDoS 保护、完整的 SSD 服务器。
hpanel
专为平稳控制而打造
我们为我们内部开发的 hPanel 感到自豪。自 2011 年诞生以来，我们对产品的各个方面进行了微调，以提供对初学者来说直观而对专业人士来说直接的托管体验。 hPanel 被翻译成 17 种语言，并有一个内部 WordPress 迁移服务，用于快速自动迁移。
支持
专注于成功
我们相信，展示如何解决问题是引导客户走向成功的最佳方式。我们的技术团队 24/7 全天候为您提供指导，帮助您解决在您的网站上工作时遇到的任何痛点。
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