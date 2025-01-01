基础设施

最高效率

安全、快速的性能和稳定性同样重要。我们努力为您的网站保持 99.99% 的正常运行时间。我们的服务器在 CloudLinux 上运行 - 主机服务提供商的领先操作系统。我们正在定期更新我们的系统，保护服务器免受 DDoS 攻击，并使用最新的 LiteSpeed 技术提高它们的速度。

套餐包括:

每日备份、CloudLinux、用于帐户隔离的 LVE 容器、交换机上的 Wanguard 实时反 DDoS 保护、完整的 SSD 服务器。