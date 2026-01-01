租个GPU，专业电脑，方便使用

在专用NVIDIA GPU上运行AI、渲染和计算工作负载，每小时定价简单，无需长期承诺。
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比较 VRAM、性能和小时定价，找到合适的产品。没有隐藏费用或出口费用。

B200 (Dedicated)

专用 Blackwell B200,用于训练和运行最大人工智能模型的非共享访问。

低至¥47.59/小时
获取 GPU

4759 credit/hour(1 credit = ¥0.01)。仅在实例运行时计费。

192GB VRAM

建议用于：

需要专用资源的工作量

人工智能规模推理

前沿LLM培训

科学模拟和高性能计算

B200

最新的 Blackwell 旗舰，用于训练和运行最大的人工智能模型。

低至¥30.25/小时
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3025 credit/hour(1 credit = ¥0.01)。仅在实例运行时计费。

192GB VRAM

建议用于：

大型模型的微调

人工智能规模推理

前沿LLM培训

科学模拟和高性能计算

A100 80GB PCIe

经验证的数据中心主力，用于严肃的人工智能训练和推理。

低至¥9.61/小时
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961 credit/hour(1 credit = ¥0.01)。仅在实例运行时计费。

80GB VRAM

建议用于：

LLM培训

微调大型模型

大批量推理

多GPU扩展

L40S

多功能Ada Lovelace GPU平衡了强大的推理性能与极高的性价比。

低至¥6.18/小时
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618 credit/hour(1 credit = ¥0.01)。仅在实例运行时计费。

48GB VRAM

建议用于：

人工智能推理和生成人工智能

3D渲染和虚拟工作站

中型机型的微调

视频转码和流式传输

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU 专为要求苛刻的专业 AI 和可视化工作负载而构建。

低至¥4.03/小时
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403 credit/hour(1 credit = ¥0.01)。仅在实例运行时计费。

96GB VRAM

建议用于：

大模型推理和微调

视频处理和流媒体

工程模拟和科学计算

密集的3D渲染和可视化

RTX 4090

无与伦比的性价比，适用于实验和更小的工作负载 - GPU计算的理想入门产品。

低至¥2.55/小时
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255 credit/hour(1 credit = ¥0.01)。仅在实例运行时计费。

24GB VRAM

建议用于：

Development and experimentation

AI图像和视频生成

3D渲染

中小型模型的推理

不知道该选哪个？
浏览用例以查找您推荐的GPU。
参见用例

探索利用GPU的强大功能可以完成哪些工作

从第一个型号到生产推断，无需购买硬件或证明 CapEx 的合理性，即可运行要求苛刻的 GPU 工作负载。

聊天和LLM推理

为聊天机器人、副驾驶和 API 提供全天候的低延迟 GPU 性能。使用 Ollama 和 Open WebUI,或者自带 vLLM 或 LangChain 模型。

推荐的GPU： L40S
伺服型号高达30B参数一键启动Ollama简单的小时定价
部署推理

培训&微调模型

使用专用的 VRAM 训练自定义模型并微调 LLM。检查点在重新启动期间持续存在，因此长时间运行的作业可以停止和恢复，而不会丢失进度。

推荐的GPU： A100 80GB
96GB VRAM持久检查点专为大型模特培训打造
部署人工智能培训

利用人工智能构建&探索

在几分钟内启动 GPU 实例并设置自己的环境。通过浏览器或终端连接，然后立即开始迭代。

推荐的GPU： RTX 4090
完全 root 访问权限，以安装自己的堆栈浏览器或SSH终端访问经济实惠，可运行一整天
开始创建

生成图像&视频

使用足够的 VRAM 运行稳定的扩散、ComfyUI 和渲染作业，以实现高分辨率输出和批处理。

推荐的GPU： RTX 4090
足够的 VRAM 用于批处理映像作业快速、经济实惠的渲染内置稳定扩散支持
部署用于生成

处理&编码视频

通过硬件加速以高吞吐量编码、转码和渲染视频，而不会束缚自己的机器。

推荐的GPU： RTX PRO 6000(服务器)
第九代 NVENC 可实现快速、高质量的编码全速8K编码独立于CPU运行的编码
部署编码

使用现成的应用程序更快地启动

一键启动预配置的应用程序，跳过手动设置，直接开始工作。
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仅在GPU运行时支付

仅在GPU运行时支付

GPU 使用来自一个共享余额的点数按小时计费。根据需要添加点数，完成后销毁您的实例，并将任何未使用的点数保留到以后。

为什么选择 Hostinger GPU 用于 AI 工作负载

只为使用的服务付费

按分钟计费意味着您只为所使用的计算机付费。

约30秒后准备就绪

启动预配置的应用程序，无需安装驱动程序、容器或依赖项。

从一个仪表板进行管理

监控使用情况并在需要时管理您的实例。

你的工作负载准备好了，GPU也准备好了

在专用GPU上启动只需几秒钟，按小时付费，无需长期合同或购买硬件。
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Hostinger GPU常见问题解答

查找有关霍斯廷格 GPU 的常见问题解答。
是的。GPU 实例按小时以点数计费，并且仅在实例运行时向您收费。每当您完成时停止它，没有最低承诺或长期合同。
销毁实例是永久性的，无法撤消。任何未保存到永久存储的内容都将丢失。相反，重新启动实例而不删除它，您的文件和设置将保持完整。
它主要取决于模型大小。较小的模型和图像生成在RTX 4090或L40S上运行良好，较大的模型和严肃的训练受益于A100或B200的额外VRAM。如果您不确定，我们的GPU选取器会将您的工作负载匹配到正确的选项。
两者都有。每个实例都带有完全的终端和SSH访问权限，因此您可以安装任何您需要的东西。如果您希望跳过设置，像Ollama这样的一键式应用程序从一开始就可以部署。
可用性根据需求实时变化，并因地区而异。在您部署之前，我们会显示实时可用性，因此您始终知道实际库存，而不是在提交后发现。
租用GPU意味着通过云访问高性能图形处理能力，而不是购买物理硬件。您只需支付使用的计算时间，按小时甚至按秒计算，由提供商处理维护、冷却和驱动程序更新。对于AI训练、机器学习推理、3D渲染和其他需要高处理能力的任务，无需支付拥有GPU的前期成本，这是常见的选择。

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