聊天和LLM推理
为聊天机器人、副驾驶和 API 提供全天候的低延迟 GPU 性能。使用 Ollama 和 Open WebUI,或者自带 vLLM 或 LangChain 模型。
专用 Blackwell B200,用于训练和运行最大人工智能模型的非共享访问。
192GB VRAM
建议用于：
需要专用资源的工作量
人工智能规模推理
前沿LLM培训
科学模拟和高性能计算
最新的 Blackwell 旗舰，用于训练和运行最大的人工智能模型。
192GB VRAM
建议用于：
大型模型的微调
人工智能规模推理
前沿LLM培训
科学模拟和高性能计算
经验证的数据中心主力，用于严肃的人工智能训练和推理。
80GB VRAM
建议用于：
LLM培训
微调大型模型
大批量推理
多GPU扩展
多功能Ada Lovelace GPU平衡了强大的推理性能与极高的性价比。
48GB VRAM
建议用于：
人工智能推理和生成人工智能
3D渲染和虚拟工作站
中型机型的微调
视频转码和流式传输
Enterprise Blackwell GPU 专为要求苛刻的专业 AI 和可视化工作负载而构建。
96GB VRAM
建议用于：
大模型推理和微调
视频处理和流媒体
工程模拟和科学计算
密集的3D渲染和可视化
从第一个型号到生产推断，无需购买硬件或证明 CapEx 的合理性，即可运行要求苛刻的 GPU 工作负载。
为聊天机器人、副驾驶和 API 提供全天候的低延迟 GPU 性能。使用 Ollama 和 Open WebUI,或者自带 vLLM 或 LangChain 模型。
使用专用的 VRAM 训练自定义模型并微调 LLM。检查点在重新启动期间持续存在，因此长时间运行的作业可以停止和恢复，而不会丢失进度。
在几分钟内启动 GPU 实例并设置自己的环境。通过浏览器或终端连接，然后立即开始迭代。
使用足够的 VRAM 运行稳定的扩散、ComfyUI 和渲染作业，以实现高分辨率输出和批处理。
通过硬件加速以高吞吐量编码、转码和渲染视频，而不会束缚自己的机器。
只为使用的服务付费
约30秒后准备就绪
从一个仪表板进行管理