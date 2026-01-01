Hostinger Agents

选择一个任务，让智能体独立完成。

SEO、营销、内容、销售、客户沟通和业务规划的专业AI专家。
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Hostinger智能体可以做什么

业务和战略

验证你的想法，完善你的方案，制定一个清晰的计划。

业务和战略

品牌身份

生成标识和图像，让您的企业看起来一致且专业。

品牌身份

市场营销和SEO

找到相关的关键词，检查你的页面，并找出提高排名的方法。

市场营销和SEO

任务调度

利用AI处理重复性任务、决策和后续步骤。

任务调度

通用AI vs. Hostinger 智能体

通用AI等待您的指示。与之相反，Hostinger智能体指导您的每一个步骤。

通用聊天机器人

  • 等待完美的指令。
  • 你必须知道该问什么
  • 给出通用答案。
  • 无止境的反复交流

Hostinger Agents

  • 从开箱即用的技能开始。
  • 通过精准提问来提供指导。
  • 与您的 Hostinger 帐户配合使用。
  • 提供完整的结果。

跳过指令，直接开始执行任务。

选择你需要完成的事情，学习一项现成的技能，并获得你可以使用的实际成果。
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获得可直接使用的结果
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还没想好从哪里入手？请个专家

商业顾问

我将验证您的方案，发现增长机会，然后帮您做下一步决策。
我会写出网站文案，博客文章，产品描述，让这些内容连接你和你的受众。
我会找到他们搜索的关键词，找出阻碍你网站的因素，并告诉你竞争对手的领先之处。
我将绘制您的发布计划，规划一个月的内容，并告诉您哪些频道值得您花时间。
我会起草必要的法律文件，在你签署合同之前解释合同，帮你避免代价高昂的错误。
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用例

你需要我做什么？

选择你需要完成的事项，学习一项现成的技能，并获得你可以直接应用的成果。

策划社交内容发布

策划社交内容发布

自动安排和发帖。
创建营销内容

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从您的网站生成广告和营销副本。
写SEO博客文章

写SEO博客文章

使用内置的关键词搜索，生成博客文章。
生成网站副本

生成网站副本

在几分钟内为您的页面创建副本。
寻找线索并拓展业务

寻找线索并拓展业务

发现潜在客户并自动发送营销推广。
编写专业电子邮件

编写专业电子邮件

描述情况，并获得一个经过润色的电子邮件草稿。
Draft a privacy policy

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制定一份清晰且符合您企业需求的隐私政策。
查看您的定价

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获取有关您的价格、成本、利润率和定价模型的反馈。
随时处理日常业务。
150+
技能
和您正在使用的工具同步。
1,000
应用
深受全球企业信赖。
50+
服务国家

选择如何开始使用 AI 智能体

每月 1,000 个积分
自动刷新，无需操作。
150+ 项即用型技能
按任务组织，包括博客文章、SEO审计和广告文案。
连接你喜爱的应用
在您的工作流程中使用 Gmail、Notion、Slack、WhatsApp 等1000多款工具。
创建图像、标志和品牌视觉内容
让AI加速视觉素材制作。
验证商业理念和定价
在投入时间和金钱之前，先获取反馈。
上传文件和跟踪版本
预览作品并保留每个版本。
自动化您的待办事项列表
安排周期性任务，让您的智能体处理它们。
最热门

12 个月

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¥48.99/月

3 个月

¥55.99/月

1 月

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续费价格为每月 ¥62.99 。价格不含适用税费。

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听听大家的评价吧

了解世界各地的客户的Hostinger合作体验。
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Nohma 联合创始人

“在提供支持时，我们始终坚持参考Hostinger作为我们工程师的基准。”

Owen Phillips
Owen Phillips
铁匠

“我可以在一个地方管理主机、域名和SSL证书，这确实让人耳目一新 。 ”

Jordi Robert
Jordi Robert
营销专家

“Hostinger是我用过的最好的托管提供商，客服支持非常棒，价格也便宜实惠 。 ”

Anna Franques
Anna Franques
数字设计师和开发人员

“我一直建议我的客户迁移到 Hostinger。所有操作都很简单，而且新功能层出不穷。”

Elise Hernaez
Elise Hernaez
商人

“多亏了 Hostinger 简洁易用的控制面板，我们可以自己管理 WordPress 网站。”

带上您的工具
集成连接

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连接第三方服务，以便您的智能体在聊天时使用。
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谷歌任务

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Notion

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Jira

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Twitter

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谷歌云端硬盘

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常见问题

Hostinger Agents 是一款由AI驱动的应用程序，它为您提供了一支专业的智能体团队 — 每个智能体都针对特定的业务领域而构建，例如战略、写作、SEO、营销、法律、客户沟通和销售。您无需使用一个通用的聊天机器人，而是可以随时用简单的语言和这个领域的专家进行交流。无需技术技能。
专为独立创业者、副业经营者以及凡事亲力亲为的小型企业主打造。如果你曾希望有一个随叫随到的战略家、撰稿人、营销人员或法律顾问，那么 Hostinger Agents 现在就能为你提供这一切。
与通用型AI聊天机器人不同的是，每个Hostinger智能代理都预先经过特定业务领域的深度专业知识训练。您无需精心设计完美的提示词或指令——只要选一个代理和一项技能，它就会引导您获得实用的结果。
技能是每个智能体中预构建的任务模板。不需要思考要问的问题，只需选择一项技能，智能体就会引导您完成特定的结果——例如撰写博客文章、进行关键词研究或生成隐私政策。技能比从空白对话开始更快、更有条理，并且可以生成更好的结果。
不，您可以继续之前的对话，也可以开启新的对话——完全由您决定。无论哪种方式，您的智能体会记住您的业务背景、偏好以及过往的决策。新的对话绝不会是从零开始。

选择一个任务，智能体自己就能搞定

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