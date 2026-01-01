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让您的Node.js应用上线，无需服务器管理，或者选择VPS以获得完全控制。支付固定月费，无基于使用量的计费。
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专注于你的应用，而不是基础设施

自托管 node.js 主机 Node.js VPS

代码优先部署

从 GitHub 部署或直接从您的 IDE 部署。

内置保护

托管式 SSL、CDN、WAF 和 DDoS 防护均包含在内。

可预测的价格

每月固定费用，无任何隐藏费用或按使用量收费。

托管基础设施

包含AI故障排除器、备份和支持。

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完全控制服务器、运行时和部署
完全的Root权限
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2 vCPU
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

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两步即可获取 Node.js 应用

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连接 GitHub、上传一个 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。您的框架已自动检测，构建命令已处理完毕，您可以发布产品了。

2. 立即部署

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托管式 Node.js 主机或 VPS 上的 Node.js - 由您选择

两者都在 Hostinger 上运行 Node.js。区别在于您希望管理多少环境。
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用于应用程序部署的托管环境。
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保护

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备份

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带宽

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Node.js 主机的常见问题解答

查找有关 Node.js 托管的最常见问题解答。

托管式 Node.js 主机和 VPS 上的 Node.js 有什么区别？

托管式 Node.js 主机围绕更精简的部署和零维护体验而构建，而 VPS 上的 Node.js 则为您提供更深层次的服务器级控制和配置自由。

我可以从 GitHub 部署，还是直接从我的 IDE？

是的 — 托管式 Node.js 托管服务支持 GitHub 集成和基于 IDE 的部署。

托管式 Node.js 托管服务是否包含安全功能？

是的—托管式SSL、CDN、WAF和DDoS防护均已包含在内。

我应该何时改用 VPS 呢？

当您需要完全的root访问权限、自定义服务器配置、浏览器终端访问或Docker Compose工作流时，请选择VPS。

这两种方案的定价有区别吗？

是的 — 托管式 Node.js 主机起价为 CNY 29.99，而 VPS 起价为 CNY 65.99

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