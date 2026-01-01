Node.js 托管最高可享 75% 折扣
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让您的Node.js应用上线，无需服务器管理，或者选择VPS以获得完全控制。支付固定月费，无基于使用量的计费。
CNY 138.99起 CNY 29.99 /月
30天退款保证
专注于你的应用，而不是基础设施
自托管 node.js 主机 Node.js VPS
代码优先部署
从 GitHub 部署或直接从您的 IDE 部署。
内置保护
托管式 SSL、CDN、WAF 和 DDoS 防护均包含在内。
可预测的价格
每月固定费用，无任何隐藏费用或按使用量收费。
托管基础设施
包含AI故障排除器、备份和支持。
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CNY 138.99
CNY 29.99 /月
只需 CNY 1,439.52 即可获得 48 个月（原价 CNY 6,671.52）。续订价格为 CNY 124.99/月。
毫不费力
获取托管基础设施，专注于代码
免费域名 1 年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
免费自建 CDN
推送到 GitHub 并自动部署
直接从您的 IDE 部署
自托管 MySQL 数据库
每日和按需备份
WAF 和 DDoS 防护
使用 Node.js、PHP/HTML、WordPress、建站助手、Horizons 构建
资源
2 vCPU
3 GB 内存
50 GB NVMe
无限带宽
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Node.js VPS
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CNY 65.99 /月
只需 CNY 1,583.76 即可获得 24 个月（原价 CNY 4,295.76）。续订价格为 CNY 109.99/月。
全面掌控
完全控制服务器、运行时和部署
完全的Root权限
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
Docker 管理器
防火墙管理
1 Gbps 网络速度
免费每周备份
公共 API
由 MCP 提供支持的 AI 助手
资源
2 vCPU
8 GB 内存
100 GB NVMe
8 TB 带宽
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两步即可获取 Node.js 应用
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1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传一个 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。您的框架已自动检测，构建命令已处理完毕，您可以发布产品了。
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的 Node.js 网络应用程序。服务器、安全和扩展——全部搞定。
一次部署，无限构建方式
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托管式 Node.js 主机或 VPS 上的 Node.js - 由您选择
两者都在 Hostinger 上运行 Node.js。区别在于您希望管理多少环境。
Node.js 主机的常见问题解答
查找有关 Node.js 托管的最常见问题解答。
托管式 Node.js 主机和 VPS 上的 Node.js 有什么区别？
托管式 Node.js 主机围绕更精简的部署和零维护体验而构建，而 VPS 上的 Node.js 则为您提供更深层次的服务器级控制和配置自由。
我可以从 GitHub 部署，还是直接从我的 IDE？
是的 — 托管式 Node.js 托管服务支持 GitHub 集成和基于 IDE 的部署。
托管式 Node.js 托管服务是否包含安全功能？
是的—托管式SSL、CDN、WAF和DDoS防护均已包含在内。
我应该何时改用 VPS 呢？
当您需要完全的root访问权限、自定义服务器配置、浏览器终端访问或Docker Compose工作流时，请选择VPS。
这两种方案的定价有区别吗？
是的 — 托管式 Node.js 主机起价为 CNY 29.99，而 VPS 起价为 CNY 65.99。