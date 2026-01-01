Preact主机托管
在 Hostinger 上快速部署 Preact 应用
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
简单的月费定价，无隐藏费用
将您的 Preact 应用托管在专为生产环境构建的可靠基础设施上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心部署。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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专为 Preact 的扩展方式而设计
无需额外配置，即可将您的 Preact 应用部署到 Node.js 主机上。只需推送代码，运行时环境就会自动处理应用，确保您的页面和组件按照您构建的方式加载，轻松实现从本地开发到生产环境的无缝衔接。 您的项目运行在精心设计的托管基础设施上，即使流量增长也能保持稳定。这让您无需为部署操心，拥有更高的日常可靠性，并能将更多精力集中在功能开发而非服务器维护上。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Preact 主机常见问题解答
获取有关 Preact 托管服务的最常见问题的解答。
什么是 Preact 托管？它为什么重要？
Preact托管是指将Preact应用部署到生产环境中，使其能够运行Node.js构建版本并提供给用户。这至关重要，因为一旦应用离开本地机器，就需要稳定的运行时环境、部署工作流程和可扩展性。
Preact主机与普通VPS主机有何不同？
使用 VPS，您需要自行管理服务器、Node.js 版本、更新、进程管理器和安全设置。而使用 Hostinger 的 Node.js 主机服务，这些基础架构任务都由我们负责，因此您可以专注于 Preact 应用的开发，而无需操心服务器维护。
我可以从私有 GitHub 仓库部署 Preact 应用吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后部署你想要的分支。之后就可以像在公共项目中一样，从仓库拉取更新了。
Preact主机托管是否有流量限制或超额费用？
您的套餐有资源限制，如果您的应用超出限制，您可能需要升级套餐。对于正常的流量高峰，我们不会收取额外的超额费用，但如果持续超出套餐限制，则需要升级到更高级别的套餐。
如何将我的 Preact 应用从本地开发环境迁移到其他主机？
将您的应用推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接该仓库，然后部署构建版本。如果您是从其他主机迁移过来的，请更新您的环境变量和域名设置，然后在生产环境中验证应用。