专为 Preact 的扩展方式而设计

无需额外配置，即可将您的 Preact 应用部署到 Node.js 主机上。只需推送代码，运行时环境就会自动处理应用，确保您的页面和组件按照您构建的方式加载，轻松实现从本地开发到生产环境的无缝衔接。 您的项目运行在精心设计的托管基础设施上，即使流量增长也能保持稳定。这让您无需为部署操心，拥有更高的日常可靠性，并能将更多精力集中在功能开发而非服务器维护上。