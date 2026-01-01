Preact主机托管

在 Hostinger 上快速部署 Preact 应用

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起步价¥29.99/月
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简单的月费定价，无隐藏费用

将您的 Preact 应用托管在专为生产环境构建的可靠基础设施上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心部署。
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更多工具和动力助力增长
¥138.99
¥29.99/月
选择套餐
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
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使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
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Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
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Cloud Startup
云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
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只需 ¥2,831.52 即可获得 48 个月（原价 ¥9,839.52）。续订价格为 ¥189.99/月。
10 个网络应用
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4个CPU内核
4 GB RAM
100 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
用一周或一个月动力提升，应对高峰流量
更高的数据库性能和连接上限
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显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

专为 Preact 的扩展方式而设计

无需额外配置，即可将您的 Preact 应用部署到 Node.js 主机上。只需推送代码，运行时环境就会自动处理应用，确保您的页面和组件按照您构建的方式加载，轻松实现从本地开发到生产环境的无缝衔接。 您的项目运行在精心设计的托管基础设施上，即使流量增长也能保持稳定。这让您无需为部署操心，拥有更高的日常可靠性，并能将更多精力集中在功能开发而非服务器维护上。
预行动托管

提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

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几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

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本地部署，全球覆盖

选择距离用户群体较近的服务器位置或 CDN，以提升加载速度。我们的数据中心和 CDN 遍布全球：北美、欧洲、亚洲、南美、南非和澳大利亚。
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Preact 主机常见问题解答

获取有关 Preact 托管服务的最常见问题的解答。
Preact托管是指将Preact应用部署到生产环境中，使其能够运行Node.js构建版本并提供给用户。这至关重要，因为一旦应用离开本地机器，就需要稳定的运行时环境、部署工作流程和可扩展性。
使用 VPS，您需要自行管理服务器、Node.js 版本、更新、进程管理器和安全设置。而使用 Hostinger 的 Node.js 主机服务，这些基础架构任务都由我们负责，因此您可以专注于 Preact 应用的开发，而无需操心服务器维护。
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后部署你想要的分支。之后就可以像在公共项目中一样，从仓库拉取更新了。
您的套餐有资源限制，如果您的应用超出限制，您可能需要升级套餐。对于正常的流量高峰，我们不会收取额外的超额费用，但如果持续超出套餐限制，则需要升级到更高级别的套餐。
将您的应用推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接该仓库，然后部署构建版本。如果您是从其他主机迁移过来的，请更新您的环境变量和域名设置，然后在生产环境中验证应用。

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