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寻找完美域名的 6 个技巧

保持简短

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尽量将域名控制在三个单词以内。这样更容易识别和记忆。

少即是好

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避免使用连字符、数字、俚语和难以拼写的单词——它们会使域名复杂化，且难以记住。

包含您的商标名称

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使用品牌名称或相关关键词来提高搜索结果的识别度和知名度。

查看可用性

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搜索您想要的域名，查看是否可用。记得检查该域名是否已被注册。

本地化思考

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如果 .com 已被占用，请尝试使用特定国家/地区的扩展名，例如 .co.uk、.us 或 .pk，以实现更好的区域定位。

马上出手

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优质域名出售速度很快 – 马上搜索并留住域名，让项目或业务上线。

免费隐私保护

使用 Hostinger 保护您的个人数据。我们的域名隐私保护服务将使您的个人信息对垃圾邮件发送者隐藏。
作为一家信誉良好的注册商，Hostinger 将保护您的域名注册数据。
我们的域名隐私保护服务将对第三方隐藏您的域名注册信息，以实现最大程度的安全。
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已有域名？立即将其转移到 Hostinger

您可以通过 Hostinger 轻松使用您现有的网站域名，方法是从您当前的提供商那里转移它——只需点击几下。
转移您的域名
已有域名？立即将其转移到 Hostinger

通过主机来获得免费域名

Hostinger 的大多数主机套餐都包含带有所有最流行后缀的免费域名。除了 .com、.net、co.uk、.org 等通用顶级域名外，Hostinger 还免费提供种类繁多的域名后缀。
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通过主机来获得免费域名

为什么要在 Hostinger 购买域名？

找到完美的域名，通过全球数百万用户信赖的提供商在几分钟内上线。

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值得信赖的域名注册商

Hostinger 获得 ICANN 认可，提供 300 个域名扩展。

快速设置，轻松管理

只需单击几下，即可注册您的域名 – 无需任何技术技能。

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为您的网站获取一个网址，让全世界都知道您始终在线。

建立在线品牌

让您的品牌脱颖而出的不仅仅是域名，您的域名后缀还应该让访问者知道您的目的。注册一个 .online 网址，让人们知道您正在创建一个现代网站或技术驱动型公司，为下一代做好准备。

负担得起的，可用的，独特的

.online 域名 是您网站的新顶级域名，它传达了您的品牌与特定地区无关，但已为全球受众做好准备。更重要的是，由于它是一个新的后缀，您更有可能找到一个尚未注册到另一家公司的可用域名或一个过于昂贵的特定域名。
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尝试使用不同的后缀，以确保您的特定域名始终可用。

在人群中脱颖而出

正确的域名并不总是最昂贵或最受欢迎的。选择域名时的主要关注点是确保它们在 Internet 上脱颖而出。.xyz 域名 几乎总是可用的，而且也令人难忘。

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关于域名查询器的常见问题

了解关于域名查询器的常见问题的解答

什么是域名？

为什么我需要购买域名？

如何选出一个好域名？

注册域名后，还可以更改吗？

域名注册需要花费多长时间？

我应该在域名前面添加 www 吗？

如何检查域名的可用性？

在Hostinger购买域名有什么要求？

我已经购买了域名。我可以将它转移到 Hostinger 吗？

什么是 TLD、ccTLD 和 gTLD？

注册域名需要花费多长时间？

如何获得免费域名？

如果域名在域名检查器的结果中不可用怎么办？

什么是隐私保护？

.com、.net、.org 和 .info 之间有什么区别？

域名和虚拟主机有什么区别？