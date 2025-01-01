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寻找完美域名的 6 个技巧
保持简短
尽量将域名控制在三个单词以内。这样更容易识别和记忆。
少即是好
避免使用连字符、数字、俚语和难以拼写的单词——它们会使域名复杂化，且难以记住。
包含您的商标名称
使用品牌名称或相关关键词来提高搜索结果的识别度和知名度。
查看可用性
搜索您想要的域名，查看是否可用。记得检查该域名是否已被注册。
本地化思考
如果 .com 已被占用，请尝试使用特定国家/地区的扩展名，例如 .co.uk、.us 或 .pk，以实现更好的区域定位。
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作为一家信誉良好的注册商，Hostinger 将保护您的域名注册数据。
我们的域名隐私保护服务将对第三方隐藏您的域名注册信息，以实现最大程度的安全。
通过主机来获得免费域名
Hostinger 的大多数主机套餐都包含带有所有最流行后缀的免费域名。除了 .com、.net、co.uk、.org 等通用顶级域名外，Hostinger 还免费提供种类繁多的域名后缀。
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.online 域名 是您网站的新顶级域名，它传达了您的品牌与特定地区无关，但已为全球受众做好准备。更重要的是，由于它是一个新的后缀，您更有可能找到一个尚未注册到另一家公司的可用域名或一个过于昂贵的特定域名。
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尝试使用不同的后缀，以确保您的特定域名始终可用。
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正确的域名并不总是最昂贵或最受欢迎的。选择域名时的主要关注点是确保它们在 Internet 上脱颖而出。.xyz 域名 几乎总是可用的，而且也令人难忘。
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关于域名查询器的常见问题
了解关于域名查询器的常见问题的解答