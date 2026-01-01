无限扩展，.cloud 域
¥189.99/年¥14.99第一年第一年
节省92%
关于 .cloud 域名
快速浏览，帮助您选择和注册.cloud域名
什么是 .cloud 域名？
.cloud 是一个通用顶级域名，专为云服务、SaaS 产品和数字项目而设计。它对所有人开放，因此深受科技企业、开发者和在线工具的青睐。
.cloud域名是为谁设计的？
.cloud 域名非常适合 SaaS 提供商、托管公司、IT 顾问和开发人员展示基于云的工具或平台。它适用于产品着陆页、基础设施服务和现代技术产品组合。
为什么要选择 .cloud 域名？
.cloud 域名清晰地表明了您的在线服务和现代化基础设施，帮助访客快速了解您的业务重点。随着业务的发展，它还能支持您在网站、电子邮件和营销活动中保持清晰的品牌形象。
.cloud 的域名信息
顶级域名（TLD）
.cloud
TLD类型
gTLD
最短注册期限
1年
最长注册期限
3 年
域名隐私保护
免费
高级域名保护
附加
RegistrarLock
IDN域名
DNSSEC
ICANN费用
¥1.46
为什么选择用 Hostinger 注册域名？
无需任何技术知识
全天候24小时专家支持
免费域名隐私保护
免费即将上线页面或个人简介网站链接
有竞争力的价格
提示
如何获得最佳域名
1. 内含您的品牌名称
使用您的品牌名称或关键词来提高在搜索结果中的知名度和曝光率。
2. 尽量简短
三个单词以下的域名更容易阅读和记忆。
3. 简洁精炼
避免使用连字符、数字、俚语和拼写复杂的单词。
4. 以您的受众为前提
无论您的受众是本地用户还是全球用户，选择最匹配的扩展程序。
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.cloud 域名常见问题解答
.cloud域名是什么意思？
.cloud域名通常表示与云计算、在线存储或基于互联网的服务的连接，它就是为这个主题而创建的，但如今它也被那些想要一个现代的、注重科技的网站地址的品牌和项目所使用。
.cloud 域是否受信任？
是的。.cloud是有效的顶级域，有官方注册，所以它在浏览器、电子邮件和搜索引擎中工作正常。信任更多地取决于网站和电子邮件设置，而不是扩展本身。
.cloud 是个好域名吗？
是的，如果你的网站是关于云服务、软件或技术品牌的，搜索引擎会像对待SEO的其他TLD一样对待。cloud,所以内容、相关性和网站质量比扩展更重要。
我应该选择 .cloud 域还是 .com 域？
如果您想要与云相关业务相匹配的名称，或者您的首选 .com 被采用，请选择 .cloud。如果您想要广大受众或通用品牌最熟悉的选项，请选择 .com。
谁可以注册。cloud域名？
任何人都可以注册。cloud域名，它不限于公司，开发者，或任何特定国家的人。
.cloud域名是否有限制？
有标准的域规则，如使用允许的字符和会议长度限制。保留的名称可能不可用，但对扩展本身没有特殊的使用限制。
.cloud域名多少钱？
在 Hostinger,.cloud 域名第一年的费用为 ¥14.99。之后，续费为 ¥189.99/年。 由于Hostinger是ICANN认可的注册商，您的域名管理安全。自动续订有助于防止过期，并且提供24/7全天候支持。您也可以随时将您的域名转移到Hostinger。