在我们迁移你的网站之前，你需要从我们的网站迁移清单中准备以下项目：

指向您当前提供商管理区域的有效链接，例如登录屏幕或 wp-admin 链接。 你的详细登录信息 - 用户名和密码。对于WordPress网站，请确保用户名是管理员用户。 你之前的托管服务提供商有足够的磁盘空间来支持迁移。你可以在控制面板上找到此信息。

请注意，我们的专业迁移团队还可以迁移多站点WordPress网站。有关其他要求和步骤的更多信息，请参阅本教程。

如果你想手动迁移网站，请下载：

手动迁移时，请确保将网站文件和数据库都上传到我们的平台，否则你的网站将无法正常工作。

完成后，继续手动迁移，确保域名指向Hostinger。否则，用户将无法访问网站。