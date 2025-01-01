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为了获得最佳体验，我们建议你不仅迁移网站，同时将电子邮件和域名迁移到Hostinger。在迁移过程中，所有服务都将保持在线运行，不会损失任何销售额、访客，也不会错过重要邮件。我们还将帮助你准备DNS传送，尽量减少停机时间。
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选择最适合你的套餐--每个套餐都有 30 天退款保证，也可以随时升级。
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My experience from day one has been very smooth. From transferring my domain, setting up the WordPress websites and emails.
网站迁移常见问题解答
找到有关如何将网站迁移到 Hostinger 的常见问题解答。