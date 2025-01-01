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HostAdvice
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如何迁移到 Hostinger

选择一个套餐

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我们有多种选择。你只需选择一个套餐，其中包含了大量实用的功能，以及适合网站的资源量。

请求迁移

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输入网站的详细信息，包括 URL、登录信息和任何备份文件，剩下的就交给我们吧！

完毕！

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快速检查详细信息是否正确后，只需提交您的请求即可。我们将快速安全地从其他提供商迁移您的网站，同时网站始终保持正常运行。

Arthur Bourgeois Pixel Digital 创始人

我只需要输入客户的WordPress登录凭证，提交迁移请求，他们的网站就会立即与Hostinger连接。就是这么简单。

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Arthur Bourgeois

Pixel Digital 创始人 | Pixel Digital

让专家帮你完成网站迁移

我们专业的客户成功团队是你的后盾。我们每天处理 600 个网站迁移请求，其中 WordPress 网站占总数的 83%，我们有丰富的专业经验，随时准备为你提供帮助。
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快速迁移

无论你有 1 个网站还是 100 多个网站，通过拖放文件上传以及我们高于行业内平均水准的专家团队，你的网站始终都能以最快的速度传输，且保持正常运行。
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保留你的网站、电子邮件或域名

为了获得最佳体验，我们建议你不仅迁移网站，同时将电子邮件和域名迁移到Hostinger。在迁移过程中，所有服务都将保持在线运行，不会损失任何销售额、访客，也不会错过重要邮件。我们还将帮助你准备DNS传送，尽量减少停机时间。
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选择最适合需求的套餐

选择最适合你的套餐--每个套餐都有 30 天退款保证，也可以随时升级。

付款须知

加入200多万个网站的行列

顶级性能

我们的托管WordPress主机由业内最快的网络服务器-LiteSpeed提供支持。为了获得更好的性能，我们提供对象缓存和定制的CDN，以及Business版和更高级别的托管套餐，可将网站速度提高40%。

AI驱动的网站开发

选择Business虚拟主机或任何其他更高级的套餐，享受 WordPress AI 工具，更轻松地创建内容、选择图片以及开发网站。

全天候24小时专家客户支持

通过即时聊天，你可以全天候享受快速、高效的多语言支持。我们还提供了大量的分步教程，以及简单易学的视频库，以提高你的自学能力。
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安全托管

利用恶意软件扫描仪和 DDoS 保护功能，保护网站免受网络威胁。使用免费的 SSL 证书保护客户的敏感信息。最后，不用担心数据出错而丢失--我们提供自动备份，便于恢复。

简洁直观的界面

hPanel 是我们定制的主机控制面板。无论你的技术水平如何，你都可以轻松使用面板。因此，你只需专注于运行你的网站。
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Review provider

My experience from day one has been very smooth. From transferring my domain, setting up the WordPress websites and emails.

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Amazing support team!! Just wow!!! Thanks for helping to migrate my website to your hosting.

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Hostinger helped me migrate my website from another hosting company that I was unhappy with.

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网站迁移常见问题解答

找到有关如何将网站迁移到 Hostinger 的常见问题解答。

怎样才能成功迁移网站？

可以将电子邮件和域名迁移到Hostinger吗？

我应该在什么时候将域名指向Hostinger？

哪些类型的网站不能迁移到Hostinger？

我可以移动多少个网站？

需要多长时间才能将网站转移到Hostinger？

我需要将迁移事宜通知当前的托管服务提供商吗？

在迁移过程中，我的网站还能访问吗？

为了成功进行网站迁移，我需要做哪些准备？

除了 WordPress 之外，是否支持其他内容管理系统 (CMS)？