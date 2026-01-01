启动一个AI自动化应用。随时切换。

一个套餐，无隐藏费用
大约60秒就能准备完毕
当您的需求发生变化时，不妨尝试其他AI自动化应用程序。

¥41.99/月

开始使用
30天退款保证
启动一个AI自动化应用。随时切换。

什么是AI自动化应用？

这是一款驻留在您的聊天应用和收件箱中的智能助手。您只需用日常语言与它对话，它就会帮您处理繁琐的琐事。无需任何技术设置，也不需要学习任何指令。

跟它对话

像和真人聊天一样，通过Telegram或WhatsApp发送消息。它完全能理解你的意思。

它完全能胜任

它能为您整理收件箱、设置提醒、起草回复，帮您在网上查找信息。

它能学习你的习惯

它会记住你的偏好，而且你使用得越多，它就会变得越好用。

选择适合您的应用程序

OpenClaw

一款快速、以聊天优先的AI助手，用于日常自动化。

  • 随时随地快速处理任务
  • 适用于聊天和电子邮件渠道
  • 包含一个可视化智能体和技能构建工具
  • 非常适合用于机器人、提醒、报告和查询

Hermes 智能体

一款能够自我改进的AI智能体，用于更深入、更紧密地协作。

  • 增强记忆，随着时间的推移不断进化
  • 处理更高级、多步骤的任务
  • 连接到您的文档和工具
  • 非常适合用于研究、编码、故障排除和规划

n8n

使用可视化工作流编辑器构建 AI 自动化流程，无需管理服务器。

  • 可视化工作流编辑器
  • 1,000 多个应用集成
  • 始终运行的计划运行
  • 托管更新和备份

一个套餐，多种应用

立减73%
AI自动化应用
¥152.99
¥41.99/月
立即开始
以 ¥83.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。

为您管理

无需任何配置、维护或基础设施管理，即可启动您选择的应用程序。

已包含在您的套餐中

开箱即用
无需维护
包含可视化界面
包含 CLI 访问权限
内置 Telegram 配对功能
包含AI积分
使用您的 ChatGPT
包含网络搜索
智能邮箱预配置
安全管理由我们负责
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AI自动化应用
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立即开始
以 ¥83.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。

为您管理

无需任何配置、维护或基础设施管理，即可启动您选择的应用程序。

已包含在您的套餐中

开箱即用
无需维护
包含可视化界面
包含 CLI 访问权限
内置 Telegram 配对功能
包含AI积分
使用您的 ChatGPT
包含网络搜索
智能邮箱预配置
安全管理由我们负责

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

为什么选择 Hostinger AI 自动化应用

运行一个应用程序，不用进行技术配置、不用单独订阅，也不必受限于某一款工具。

价格亲民

通过一项订阅即可获得自托管应用程序和 AI 积分，无需为单独的工具或额外的智能体买单。

易于设置

约60秒即可上线。我们负责配置、更新、备份和安全维护，因此您无需接触任何技术环节。

随心改变

先从您当前需要的应用程序开始，待需求发生变化时，再在同一套餐下切换到另一款应用程序。

对比ChatGPT和Hostinger AI自动化应用

ChatGPT 与您聊天时，您的 AI 自动化应用可以着手完成工作。
Hostinger
ChatGPT

聊天与研究

全天24小时

即时通讯（Telegram、WhatsApp）

部分

持久内存

部分
部分

本地文件访问

网络自动化

部分

编码与分析

部分

可扩展性（技能和插件）

部分
部分

模型灵活性

开始使用

您的应用程序能为您做什么

私人助理

让任务、提醒和聊天保持井井有条。您的助手会学习并且记住它。

销售助理

利用您自己的基础设施获取销售线索并筛选潜在客户。

编码助手

使用能够学习代码库的智能体，更快地编写和调试代码。

研究员

总结主题，并在各会话间保持上下文一致的情况下对比各种选项。

社交媒体策划

从粗略的笔记到可定期发布的内容，首先要制定一个计划，并让你的智能体帮你把事情做好。

Hostinger自托管生态系统常见问题解答

查找有关我们自托管 AI 自动化应用的最常见问题的答案。

AI 自动化应用是 Hostinger 为您托管和管理的即用型 AI 助手。您只需从我们的应用目录中选择一款应用，将它连接到您的消息渠道和首选 AI 模型，它就可以开始处理诸如整理收件箱、撰写回复、生成报告和监控主题等任务。无需设置服务器，也无需维护任何内容。我们的应用目录会不断更新，因此您可以随时启动符合您当前需求的应用。

不需要。每个应用都专为非技术用户设计。我们会提供分步引导，Hostinger 会自动处理所有服务器级别的设置。您只需选择应用，连接您首选的消息渠道和 AI 模型，即可立即开始使用。

AI 自动化应用通过单一托管集成连接到顶级 AI 模型，包括 Claude、GPT 和 Gemini。这意味着您无需为每个提供商创建单独的帐户或手动配置 API 密钥即可获得顶级 AI。您将在设置应用时选择您的模型。

非常多。一些流行的用例：

  • 在WhatsApp或Telegram上实现客户支持自动化
  • 构建个人助理，用于提醒、安排和研究
  • 根据你的条件生成每日或每周报告
  • 监视你所在的行业的新闻、趋势或关键字
  • 为您的企业或社区创建自定义聊天机器人
  • 执行多步骤任务并连接到外部工具

具体功能取决于你启动的应用程序。浏览目录，查看每个应用程序最擅长的功能。

可以，只需删除正在运行的应用程序并创建一个新的应用程序：OpenClaw、Hermes Agent 或 n8n。

因为每个应用都有自己的架构，所以在切换时您的配置、对话历史记录和自定义设置不会自动传输。您将在新应用上重新开始。我们建议您在切换前导出或记下所有重要设置。

AI自动化应用只有一个套餐。您只需订阅一次，即可获得应用和AI额度，无需支付额外的工具费用或智能体费用。您可以根据需求变化在同一套餐下切换应用，因此您永远不会被单一工具束缚。

我们关心您的隐私

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