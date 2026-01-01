AI 自动化应用是 Hostinger 为您托管和管理的即用型 AI 助手。您只需从我们的应用目录中选择一款应用，将它连接到您的消息渠道和首选 AI 模型，它就可以开始处理诸如整理收件箱、撰写回复、生成报告和监控主题等任务。无需设置服务器，也无需维护任何内容。我们的应用目录会不断更新，因此您可以随时启动符合您当前需求的应用。