OpenClaw
一款快速、以聊天优先的AI助手，用于日常自动化。
- 随时随地快速处理任务
- 适用于聊天和电子邮件渠道
- 包含一个可视化智能体和技能构建工具
- 非常适合用于机器人、提醒、报告和查询
跟它对话
它完全能胜任
它能学习你的习惯
一款快速、以聊天优先的AI助手，用于日常自动化。
一款能够自我改进的AI智能体，用于更深入、更紧密地协作。
使用可视化工作流编辑器构建 AI 自动化流程，无需管理服务器。
为您管理
已包含在您的套餐中
为您管理
已包含在您的套餐中
所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。
价格亲民
易于设置
随心改变
ChatGPT
聊天与研究
是
是
全天24小时
是
否
即时通讯（Telegram、WhatsApp）
部分
否
持久内存
部分
部分
本地文件访问
是
否
网络自动化
是
部分
编码与分析
是
部分
可扩展性（技能和插件）
部分
部分
模型灵活性
是
否
|开始使用
私人助理
销售助理
编码助手
研究员
社交媒体策划
AI 自动化应用是 Hostinger 为您托管和管理的即用型 AI 助手。您只需从我们的应用目录中选择一款应用，将它连接到您的消息渠道和首选 AI 模型，它就可以开始处理诸如整理收件箱、撰写回复、生成报告和监控主题等任务。无需设置服务器，也无需维护任何内容。我们的应用目录会不断更新，因此您可以随时启动符合您当前需求的应用。
不需要。每个应用都专为非技术用户设计。我们会提供分步引导，Hostinger 会自动处理所有服务器级别的设置。您只需选择应用，连接您首选的消息渠道和 AI 模型，即可立即开始使用。
AI 自动化应用通过单一托管集成连接到顶级 AI 模型，包括 Claude、GPT 和 Gemini。这意味着您无需为每个提供商创建单独的帐户或手动配置 API 密钥即可获得顶级 AI。您将在设置应用时选择您的模型。
非常多。一些流行的用例：
具体功能取决于你启动的应用程序。浏览目录，查看每个应用程序最擅长的功能。
可以，只需删除正在运行的应用程序并创建一个新的应用程序：OpenClaw、Hermes Agent 或 n8n。
因为每个应用都有自己的架构，所以在切换时您的配置、对话历史记录和自定义设置不会自动传输。您将在新应用上重新开始。我们建议您在切换前导出或记下所有重要设置。
AI自动化应用只有一个套餐。您只需订阅一次，即可获得应用和AI额度，无需支付额外的工具费用或智能体费用。您可以根据需求变化在同一套餐下切换应用，因此您永远不会被单一工具束缚。
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