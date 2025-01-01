云套餐提供独立IP地址和来自服务器网络的专用资源，以确保最高性能和正常运行时间。通过这些套餐，您可以获得 4 倍的速度，并完全控制服务器的资源，以最大限度地发挥其潜力。

Hostinger使用带有LVE容器的CloudLinux。在此设置中，每个用户都会获得一个具有资源边界的容器，以保持平稳运行。

表示您获得的资源与虚拟专用服务器 (VPS) 相当。但与 VPS 不同的是，您不需要技术专业知识来设置和管理云托管 - 它就像使用自托管主机一样简单。

一旦您的网站需要更多资源，您只需点击几下即可通过会员区直接从网络托管升级到云托管。