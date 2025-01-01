让您的在线商店蓬勃发展
.store 扩展名是一个TLD顶级域名，可以更直接的展示您网站的用途。对于想要进入电子商务世界的大型和小型企业来说，无论他们是否拥有现有网站，都是一个不错的选择。
因此，无论您是否希望通过添加商店页面或为您的新在线业务创建新网站，.store TLD顶级域名通过您的产品和服务向潜在客户传达您的销售目的。
当然，尤其是对于准备从事在线销售产品或服务的网站。
.store 受到大多数互联网用户的认可，其简单且易于记住。对于在线商店来说，这是一个自然的选择，可以帮助您的目标市场轻松地记住您的网站地址，从而增加流量和销售额。
如果您向 Hostinger 注册 .store 域名，还将获得隐私保护和全天24小时的客服团队支持。
.store 域名的价格因注册商而异。这是一个相对较新的 TLD顶级域名，其流行趋势也正在加快，因此其价格随着需求的增长而逐步增加。
但是，在 Hostinger，我们始终将客户的需求放在第一位。在Hostinger注册您的自定义 .store 域名第一年只需花费 CNY 7.99。
此外，如果您以 CNY 21.99/年 起购买我们的高级版或商务版网络托管套餐之一，您将免费获得该域名 - 如果您仍在为您的商店寻找信誉良好的网络托管提供商，您可以考虑此优势。
我们的域名注册过程非常简单：
1.在上面的搜索栏中输入您的首选域名，然后选择您最喜欢的选项。
2.将其添加到购物车并选择订阅期限。
3.填写所需详细信息创建帐户，进行购买，注册完成。
大多数企业都喜欢在 URL 中包含自己的名称。这是一种常见的做法，可以使地址听起来更专业、更容易记住。
但是，有时您的首选域名可能已被其他人注册。虽然这看起来让人失望，但您还可以通过其他方式注册含有您公司名称的域名。
首先，尝试另一种域名的构成，比如使用缩写词和首字母缩略词。如果您没有找到您喜欢的域名，请查看不同的 TLD顶级域名 – .com 和 .shop 域名同样适用于在线商店。