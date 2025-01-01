.store 扩展名是一个TLD顶级域名，可以更直接的展示您网站的用途。对于想要进入电子商务世界的大型和小型企业来说，无论他们是否拥有现有网站，都是一个不错的选择。

因此，无论您是否希望通过添加商店页面或为您的新在线业务创建新网站，.store TLD顶级域名通过您的产品和服务向潜在客户传达您的销售目的。