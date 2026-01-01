continue.dev 托管

继续.dev托管

使用 Continue.dev 构建，并将您的应用程序部署到 Hostinger。

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只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
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50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
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免费域名 1 年
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GitHub 集成及自动部署
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云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
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每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
用一周或一个月动力提升，应对高峰流量
更高的数据库性能和连接上限
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显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

使用 Continue.dev 更快地发布您构建的内容

使用 Continue.dev，您可以将从原型到生产环境的整个流程无缝衔接，无需改变您的工作流程。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您的应用提供了一条从本地开发到线上环境的便捷路径，让您可以部署不断完善的项目，并继续使用您熟悉的技术栈。 应用上线后，将运行在专为 Node.js 构建的托管基础设施上，确保可靠的正常运行时间和应对不断增长的流量的能力。这意味着您可以减少服务器设置和维护的时间，从而将更多精力投入到功能开发和产品改进中。
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提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

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几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

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Continue.dev 托管常见问题解答

获取有关 Continue.dev 主机服务的最常见问题的解答。
Continue.dev 托管是一个托管环境，用于运行 Continue.dev 并将其与您的应用程序、工具和模型提供商连接起来。它可以帮助您更快地部署，而无需自行处理服务器设置、更新或基本维护。
VPS 提供完整的服务器控制权，但您需要自行管理设置、安全、扩展和更新。Continue.dev 托管则更简单：它已预先配置好，因此您可以更快地开始使用，减少手动操作。
是的。Continue.dev托管服务支持私有GitHub仓库，因此您可以安全地连接代码，并在部署期间保护内部项目。
套餐可能包含基于使用量的资源限制。如果您的应用需要更多容量，您可以在达到限制之前升级套餐，而无需支付意外的超额费用。
设置过程简单易懂，专为技术用户设计。如果您要从其他主机迁移项目，只需几个步骤即可完成：连接代码仓库、配置环境并部署。

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