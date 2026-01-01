continue.dev 托管

继续.dev托管
使用 Continue.dev 构建，并将您的应用程序部署到 Hostinger。
免费域名一年
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起步价¥29.99/月
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每月固定费用，无任何隐藏费用
选择适合您工作流程的方案，安心托管 Continue.dev。享受可靠的性能、简单的设置以及 30 天退款保证。
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¥29.99/月
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只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
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全球内部CDN
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GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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使用 Continue.dev 更快地发布您构建的内容
使用 Continue.dev，您可以将从原型到生产环境的整个流程无缝衔接，无需改变您的工作流程。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您的应用提供了一条从本地开发到线上环境的便捷路径，让您可以部署不断完善的项目，并继续使用您熟悉的技术栈。 应用上线后，将运行在专为 Node.js 构建的托管基础设施上，确保可靠的正常运行时间和应对不断增长的流量的能力。这意味着您可以减少服务器设置和维护的时间，从而将更多精力投入到功能开发和产品改进中。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Continue.dev 托管常见问题解答
获取有关 Continue.dev 主机服务的最常见问题的解答。
Continue.dev 托管服务是什么？
Continue.dev 托管是一个托管环境，用于运行 Continue.dev 并将其与您的应用程序、工具和模型提供商连接起来。它可以帮助您更快地部署，而无需自行处理服务器设置、更新或基本维护。
Continue.dev 主机托管与 VPS 主机托管有何不同？
VPS 提供完整的服务器控制权，但您需要自行管理设置、安全、扩展和更新。Continue.dev 托管则更简单：它已预先配置好，因此您可以更快地开始使用，减少手动操作。
我可以部署私有GitHub仓库吗？
是的。Continue.dev托管服务支持私有GitHub仓库，因此您可以安全地连接代码，并在部署期间保护内部项目。
是否有交通流量限制或超速收费？
套餐可能包含基于使用量的资源限制。如果您的应用需要更多容量，您可以在达到限制之前升级套餐，而无需支付意外的超额费用。
迁移或初始设置有多难？
设置过程简单易懂，专为技术用户设计。如果您要从其他主机迁移项目，只需几个步骤即可完成：连接代码仓库、配置环境并部署。