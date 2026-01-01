continue.dev 托管

使用 Continue.dev 更快地发布您构建的内容

使用 Continue.dev，您可以将从原型到生产环境的整个流程无缝衔接，无需改变您的工作流程。Hostinger 的 Node.js 托管服务为您的应用提供了一条从本地开发到线上环境的便捷路径，让您可以部署不断完善的项目，并继续使用您熟悉的技术栈。 应用上线后，将运行在专为 Node.js 构建的托管基础设施上，确保可靠的正常运行时间和应对不断增长的流量的能力。这意味着您可以减少服务器设置和维护的时间，从而将更多精力投入到功能开发和产品改进中。