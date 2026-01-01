Google AI Studio 托管

几分钟内即可部署使用 Google AI Studio 构建的应用

免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
现在开始
30天退款保证
谷歌人工智能工作室托管

Google AI Studio 托管的简单定价

使用 Google AI Studio 构建的应用，可以托管在专为生产环境设计的可靠基础设施上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥138.99
¥29.99/月
选择套餐
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
立减71%
Cloud Startup
云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
¥204.99
¥58.99/月
选择套餐
只需 ¥2,831.52 即可获得 48 个月（原价 ¥9,839.52）。续订价格为 ¥189.99/月。
10 个网络应用
全新
无限 网站
4个CPU内核
4 GB RAM
100 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
用一周或一个月动力提升，应对高峰流量
更高的数据库性能和连接上限
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥138.99
¥29.99/月
选择套餐
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
立减71%
Cloud Startup
云托管可为您的网站提供20多倍性能提升。
¥204.99
¥58.99/月
选择套餐
只需 ¥2,831.52 即可获得 48 个月（原价 ¥9,839.52）。续订价格为 ¥189.99/月。
10 个网络应用
全新
无限 网站
4个CPU内核
4 GB RAM
100 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
用一周或一个月动力提升，应对高峰流量
更高的数据库性能和连接上限
查看所有功能

显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

从 Google AI Studio 快速上线应用程序

无需改变工作流程，即可将您在 Google AI Studio 中构建的应用和原型从本地测试环境迁移到实际的 Node.js 环境。只需推送代码，Hostinger 就会处理运行时和部署，让您的项目能够以更少的设置即可服务真实用户。 应用上线后，它将运行在托管基础设施上，该基础设施旨在确保稳定的正常运行时间和随着流量增长而扩展的空间。您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到完善技术栈所依赖的功能上。
谷歌人工智能工作室托管

提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

1. 连接你的项目

连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

2. 立即部署

几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

3. 管理和扩展

掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

查看套餐

推荐的服务器位置：

正在检查...

本地部署，全球覆盖

选择距离用户群体较近的服务器位置或 CDN，以提升加载速度。我们的数据中心和 CDN 遍布全球：北美、欧洲、亚洲、南美、南非和澳大利亚。
立即开始
本地部署，全球覆盖

Google AI Studio 托管常见问题解答

获取有关 Google AI Studio 托管服务的常见问题解答。
这意味着将您使用 Google AI Studio 构建的 Node.js 应用或网站部署到线上服务器，以便用户可以访问它。Google AI Studio 是一款开发工具，您无需直接托管它。
使用 VPS 主机，您需要自行管理服务器、操作系统更新、Node.js 版本、进程管理器和安全设置。而使用 Hostinger Node.js 主机，这些平台任务都由 Hostinger 代您处理，让您可以专注于开发应用程序。
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。更新可以通过 Git 以与公共仓库相同的方式进行部署。
套餐包含明确的资源限制，如果您的应用超出这些限制，运行速度可能会变慢，或者需要升级到更高级别的套餐。我们不会对正常的流量高峰收取额外的费用；如果您需要更多容量，只需升级套餐即可。
将应用推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接该仓库，然后部署所需的分支。如果应用已经在其他地方运行，只要符合 Node.js 的托管要求，只需进行少量修改即可将相同的代码库指向这里。

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。