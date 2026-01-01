Google AI Studio 托管
几分钟内即可部署使用 Google AI Studio 构建的应用
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
Google AI Studio 托管的简单定价
使用 Google AI Studio 构建的应用，可以托管在专为生产环境设计的可靠基础设施上。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您安心试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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从 Google AI Studio 快速上线应用程序
无需改变工作流程，即可将您在 Google AI Studio 中构建的应用和原型从本地测试环境迁移到实际的 Node.js 环境。只需推送代码，Hostinger 就会处理运行时和部署，让您的项目能够以更少的设置即可服务真实用户。 应用上线后，它将运行在托管基础设施上，该基础设施旨在确保稳定的正常运行时间和随着流量增长而扩展的空间。您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到完善技术栈所依赖的功能上。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Google AI Studio 托管常见问题解答
获取有关 Google AI Studio 托管服务的常见问题解答。
Google AI Studio 托管对使用 Node.js 构建的应用意味着什么？
这意味着将您使用 Google AI Studio 构建的 Node.js 应用或网站部署到线上服务器，以便用户可以访问它。Google AI Studio 是一款开发工具，您无需直接托管它。
Google AI Studio 托管与普通 VPS 托管有何不同？
使用 VPS 主机，您需要自行管理服务器、操作系统更新、Node.js 版本、进程管理器和安全设置。而使用 Hostinger Node.js 主机，这些平台任务都由 Hostinger 代您处理，让您可以专注于开发应用程序。
我可以将私有 GitHub 仓库与我的 Google AI Studio 项目一起部署吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。更新可以通过 Git 以与公共仓库相同的方式进行部署。
使用 Google AI Studio 开发的应用是否存在流量限制或超额费用？
套餐包含明确的资源限制，如果您的应用超出这些限制，运行速度可能会变慢，或者需要升级到更高级别的套餐。我们不会对正常的流量高峰收取额外的费用；如果您需要更多容量，只需升级套餐即可。
如何将 Google AI Studio 应用从本地开发环境迁移到其他主机？
将应用推送到 GitHub，在 Hostinger 中连接该仓库，然后部署所需的分支。如果应用已经在其他地方运行，只要符合 Node.js 的托管要求，只需进行少量修改即可将相同的代码库指向这里。