从 Google AI Studio 快速上线应用程序

无需改变工作流程，即可将您在 Google AI Studio 中构建的应用和原型从本地测试环境迁移到实际的 Node.js 环境。只需推送代码，Hostinger 就会处理运行时和部署，让您的项目能够以更少的设置即可服务真实用户。 应用上线后，它将运行在托管基础设施上，该基础设施旨在确保稳定的正常运行时间和随着流量增长而扩展的空间。您可以减少服务器维护时间，将更多精力投入到完善技术栈所依赖的功能上。