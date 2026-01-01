Fastify主机
几分钟内即可部署 Fastify 应用，无需耗时数小时。
免费域名一年
免费企业邮箱一年
免费自托管 SSL
起步价¥29.99/月
30天退款保证
Fastify 定价简单明了，无隐藏费用
使用专为生产环境打造的可靠 Node.js 托管服务，安心托管您的 Fastify 应用。所有套餐均包含 30 天退款保证，让您无风险试用。
最热门
立减78%
Business
更多工具和动力助力增长
¥29.99/月
¥138.99
只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
5 个网络应用
50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
Business优势
包含连接器
免费
使用Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder构建
免费域名 1 年
自托管 SSL 证书
免费
全球内部CDN
免费
GitHub 集成及自动部署
部署基于IDE
全新
每日和按需备份
Web应用程序防火墙
AI机器人流量管理
无限带宽
自托管 MySQL 数据库
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Fastify主机托管，告别瓶颈
使用 Fastify 部署您的应用，简化从代码到生产环境的部署流程。只需推送您的项目，启动 Node.js 运行时，即可运行 API 或网站，无需花费时间进行自定义服务器配置。 您的应用托管在专为可靠性而构建的托管服务器上，因此流量增长和日常维护都无需人工干预。这为您带来更简洁的部署流程，让您有更多时间专注于真正重要的路由、逻辑和功能。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。
3. 管理和扩展
掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。
Fastify主机常见问题解答
获取有关 Fastify 主机服务的最常见问题的解答。
什么是 Fastify 主机？我为什么需要它？
Fastify托管是指在支持Node.js、依赖项以及应用程序启动流程的服务器环境中运行Fastify应用程序。这至关重要，因为您的代码需要一个能够持续运行、处理请求并在生产环境中保持可访问性的地方。
Fastify主机与普通VPS主机有何不同？
使用 VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js 版本、进程管理器、反向代理和更新。而我们的 Fastify Node.js 托管服务则为您处理这些服务器级别的任务，因此您只需部署应用程序，无需管理整台服务器。
我可以为我的 Fastify 应用部署一个私有的 GitHub 仓库吗？
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。之后就可以像在公共仓库一样从 Git 拉取更新了。
Fastify 应用是否有流量限制或超额收费？
套餐包含预设的资源限制，因此如果您的 Fastify 应用流量超出套餐限制，您可能需要升级套餐。对于正常使用情况，我们不会收取额外的超额费用，但持续超出套餐容量的流量可能会影响性能。
如何将我的 Fastify 应用从本地迁移到其他主机？
将您的 Fastify 项目推送到 GitHub 或上传到其他平台，然后将其连接到 Hostinger 并设置启动命令和环境变量。如果您的应用已经在本地使用 Node.js 运行，则部署流程通常很简单。