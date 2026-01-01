Fastify主机托管，告别瓶颈

使用 Fastify 部署您的应用，简化从代码到生产环境的部署流程。只需推送您的项目，启动 Node.js 运行时，即可运行 API 或网站，无需花费时间进行自定义服务器配置。 您的应用托管在专为可靠性而构建的托管服务器上，因此流量增长和日常维护都无需人工干预。这为您带来更简洁的部署流程，让您有更多时间专注于真正重要的路由、逻辑和功能。