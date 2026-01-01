Fastify主机

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¥29.99/月
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只需 ¥1,439.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,671.52）。续订价格为 ¥124.99/月。
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50 网站
2个CPU内核
3 GB RAM
50 GB 的世界最快 NVMe 存储
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business优势

包含连接器
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免费域名 1 年
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部署基于IDE
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4个CPU内核
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每个网站 无限 个邮箱 - 免费使用 1 年

Business的全部功能，此外还有：

享受专家优先支持 – 全天候24小时
使用专属 IP 地址获得额外的控制权和稳定性
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更高的数据库性能和连接上限
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显示的价格为单月价格，且不包含税费。结账时的总价为单月价格乘以套餐月数，以及任何适用税费。

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使用 Fastify 部署您的应用，简化从代码到生产环境的部署流程。只需推送您的项目，启动 Node.js 运行时，即可运行 API 或网站，无需花费时间进行自定义服务器配置。 您的应用托管在专为可靠性而构建的托管服务器上，因此流量增长和日常维护都无需人工干预。这为您带来更简洁的部署流程，让您有更多时间专注于真正重要的路由、逻辑和功能。
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提交你的代码。剩下的交给我们。

1. 连接你的项目

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连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署。系统会自动检测您的框架，处理构建命令，做好发货准备

2. 立即部署

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几秒钟即可启动您的网络应用。服务器、安全性和扩展性——全部由我们负责。

3. 管理和扩展

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掌控全局，自信扩展。监控性能，映射域名，并自动重新部署。

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Fastify主机常见问题解答

获取有关 Fastify 主机服务的最常见问题的解答。
Fastify托管是指在支持Node.js、依赖项以及应用程序启动流程的服务器环境中运行Fastify应用程序。这至关重要，因为您的代码需要一个能够持续运行、处理请求并在生产环境中保持可访问性的地方。
使用 VPS，您需要自行管理操作系统、Node.js 版本、进程管理器、反向代理和更新。而我们的 Fastify Node.js 托管服务则为您处理这些服务器级别的任务，因此您只需部署应用程序，无需管理整台服务器。
是的。连接你的 GitHub 账号，授予对私有仓库的访问权限，然后从你想要的分支进行部署。之后就可以像在公共仓库一样从 Git 拉取更新了。
套餐包含预设的资源限制，因此如果您的 Fastify 应用流量超出套餐限制，您可能需要升级套餐。对于正常使用情况，我们不会收取额外的超额费用，但持续超出套餐容量的流量可能会影响性能。
将您的 Fastify 项目推送到 GitHub 或上传到其他平台，然后将其连接到 Hostinger 并设置启动命令和环境变量。如果您的应用已经在本地使用 Node.js 运行，则部署流程通常很简单。

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